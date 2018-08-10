CRM сделала «Виртуальную АТС» ещё мощнее

«Ростелеком» успешно интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с популярной системой amoCRM. Это значительно улучшит данный сервис оператора, — а также позволит получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM. Для активации виджета пользователям потребуется сделать лишь один клик! В перспективе «Ростелеком» планирует запустить интеграцию «Виртуальной АТС» с другими наиболее популярными и надёжными CRM-системами.
Система учёта клиентов и сделок amoCRM является одной из наиболее простых и удобных систем в своём сегменте. Благодаря amoCRM, пользователи могут легко контролировать не только продажи в целом, но и результаты работы по каждому клиенту и сотруднику. Единственное, чего amoCRM не хватало до недавнего времени — это эффективной системы коммуникаций. Которая появилась в виде «Виртуальной АТС» компании «Ростелеком».
Напомним, что «Виртуальная АТС» — одна из наиболее востребованных облачных услуг «Ростелекома» с открытым API. Это позволяет клиентам объединять услугу с различными приложениями и создавать решения «под ключ». Интеграция «Виртуальной АТС» с amoCRM стало одним из ключевых проектов «Ростелекома», поскольку эта система наиболее широко представлена в сегменте малого и среднего бизнеса.
Более того, в перспективе «Ростелеком» планирует запустить интеграцию «Виртуальной АТС» с другими наиболее популярными и надёжными CRM-системами.
«Интеграция "Виртуальной АТС" "Ростелекома" с amoCRM расширяет возможности нашей системы, которую клиенты используют в различных бизнес-процессах — от ведения маркетинговой аналитики до управления продажами, — отметил директор по развитию amoCRM Матвей Кардаш. — Облачные решения "Ростелекома" сертифицированы, компания имеет репутацию поставщика надёжных и защищённых виртуальных сервисов. Интеграция "Виртуальной АТС" и amoCRM сделают оба сервиса более привлекательными для клиентов».
Виджет «Виртуальной АТС» уже размещён в системе amoCRM и клиенты могут подключить её непосредственно из CRM «в один клик». Объединённые сервисы дают дополнительные возможности для компаний при взаимодействии с потребителями услуг: при поступлении входящего вызова на экране IP-телефона отображается имя клиента из amoCRM, в CRM появляется карточка клиента, где можно зафиксировать какие-либо задачи. Сервис, конечно, позволяет звонить клиентам непосредственно из карточки контакта CRM, не набирая номер телефона вручную.
Разработка программных продуктов — дело серьёзное и трудоёмкое. Особенно, когда речь идёт о софте, решающем ответственные задачи. Созданием таких приложений обычно занимаются большие коллективы на протяжении многих лет. Но бывают и отдельные исключения! В 2016 году TechnoDrive рассказывал об успехах ростовского школьникаМаксима Яценко, создавшего приложение FSearch для выявления очагов пожаров с помощью квадрокоптеров. Эта разработка получила заслуженное «золото» на всероссийском конкурсе «IT-школы Samsung». И юный программист решил не останавливаться на достигнутом!.. Спустя два года, в конкурсе 2018 года, он вновь оказался в числе финалистов — с обучающим симулятором «Школа вождения VR», использующим технологии виртуальной реальности.
Компания «Ростелеком» выступила партнёром конкурса технологических проектов GoTech — и учредила специальную номинацию для стартапов, комплементарных направлениям развития «Ростелекома». Принять участие могут команды разработчиков, имеющие готовый продукт для «умных» городов и домов, повышения безопасности, цифровизации промышленности, — а также в области повышения качества сбора и аналитики данных, удалённого предоставления услуг, развлечения и досуга. При этом победители в номинации «Ростелеком» получат больше, чем просто награду!.. По условиям конкурса, они смогут запустить совместный пилот с компанией, получат доступ к технологическим ресурсам «Ростелекома», — а также смогут привлечь венчурные или прямые инвестиции.
Одной из ярких новинок международной выставки «Иннопром-2018» (9-12 июля, Екатеринбург) стал защищённый ноутбук ЕС1866 российского производства. Устройство, подготовленное к серийному выпуску, привлекло внимание экспертов не только впечатляющей выносливостью, но и использованием отечественных технологий. В частности, — вычислительного ядра на процессоре «Эльбрус 1С+» и российской ОС. Благодаря этому, создатель ноутбука, — холдинг «Росэлектроника», — позиционирует новинку как эффективное решение для силовых структур, промышленности, медицины, сельского хозяйства и десятков других отраслей, где на первое место выходит физическая надёжность и защищённость от многочисленных ИТ-угроз.
Стремительное развитие индустриального «Интернета вещей» и участившиеся атаки хакеров на технологическое оборудование неизбежно приведут к созданию на каждом промышленном предприятии служб ИТ-безопасности. Такой прогноз делают эксперты команды Positive Technologies — и приглашают специалистов поскорее узнать о способах защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры. Для этого 12 июля с 14:00 до 15:00 по московскому времени будет организован бесплатный вебинар «PT ISIM netView Sensor: простое решение сложных задач промышленной кибербезопасности». Принять участие сможет любой ИТ-специалист, заранее зарегистрировавшийся онлайн. И эту возможность, действительно, не стоит упускать!
Технический комитет «Кибер-физические системы», в состав которого входит компания «Ростелеком», завершил разработку проекта международного стандарта в области промышленного «Интернета вещей» (IIoT). Уже в этом месяце соответствующий документ от имени России будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC. Таким образом, российские эксперты первыми в мире предложили единые стандарты и протоколы для взаимодействия устройств на «умных производствах».