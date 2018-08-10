CRM сделала «Виртуальную АТС» ещё мощнее

«Ростелеком» успешно интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с популярной системой amoCRM. Это значительно улучшит данный сервис оператора, — а также позволит получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM. Для активации виджета пользователям потребуется сделать лишь один клик! В перспективе «Ростелеком» планирует запустить интеграцию «Виртуальной АТС» с другими наиболее популярными и надёжными CRM-системами.

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Система учёта клиентов и сделок amoCRM является одной из наиболее простых и удобных систем в своём сегменте. Благодаря amoCRM, пользователи могут легко контролировать не только продажи в целом, но и результаты работы по каждому клиенту и сотруднику. Единственное, чего amoCRM не хватало до недавнего времени — это эффективной системы коммуникаций. Которая появилась в виде «Виртуальной АТС» компании «Ростелеком».



Напомним, что «Виртуальная АТС» — одна из наиболее востребованных облачных услуг «Ростелекома» с открытым API. Это позволяет клиентам объединять услугу с различными приложениями и создавать решения «под ключ». Интеграция «Виртуальной АТС» с amoCRM стало одним из ключевых проектов «Ростелекома», поскольку эта система наиболее широко представлена в сегменте малого и среднего бизнеса.



Более того, в перспективе «Ростелеком» планирует запустить интеграцию «Виртуальной АТС» с другими наиболее популярными и надёжными CRM-системами.



«Интеграция "Виртуальной АТС" "Ростелекома" с amoCRM расширяет возможности нашей системы, которую клиенты используют в различных бизнес-процессах — от ведения маркетинговой аналитики до управления продажами, — отметил директор по развитию amoCRM Матвей Кардаш. — Облачные решения "Ростелекома" сертифицированы, компания имеет репутацию поставщика надёжных и защищённых виртуальных сервисов. Интеграция "Виртуальной АТС" и amoCRM сделают оба сервиса более привлекательными для клиентов».



Виджет «Виртуальной АТС» уже размещён в системе amoCRM и клиенты могут подключить её непосредственно из CRM «в один клик». Объединённые сервисы дают дополнительные возможности для компаний при взаимодействии с потребителями услуг: при поступлении входящего вызова на экране IP-телефона отображается имя клиента из amoCRM, в CRM появляется карточка клиента, где можно зафиксировать какие-либо задачи. Сервис, конечно, позволяет звонить клиентам непосредственно из карточки контакта CRM, не набирая номер телефона вручную.