Антенная мачта на речном плоту — плохая идея!

Самодельные плоты для сплава по рекам в последние годы встречаются всё чаще. Каждому хочется поиграть в Гекльберри Финна! Однако местные «судостроители» зачастую не учитывают возможные риски, которые могут привести к трагедии. Тем более, что иногда опасность таит не водная стихия (хотя скорость течения Дона в верховьях высока!), а высоковольтная ЛЭП, протянутая над рекой. Особенно если пытаться проплыть под ней на плоту из электропроводного материала с высоким металлическим флагштоком. Именно такой случай произошёл в августе 2016 года на реке Средний Егорлык, — став причиной гибели мужчины. И хотя виновным в этой трагедии был признан мастер ОАО «Донэнерго», своевременно не устранивший провисание провода ЛЭП, выводы стоит сделать и создателям самодельных плавучих средств.

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Начнём с трагического случая двухлетней давности, расследование которого было завершено лишь недавно. По данным Следственного комитета России, житель Ростовской области, совместно с членами семьи и знакомыми, сплавляясь по реке Средний Егорлык на самодельном плоту, флагштоком зацепил провод воздушной линии электропередач. Осознавая, что плот изготовлен из электропроводного материала, с целью спасения жизней и здоровья находящихся рядом с ним людей, мужчина взялся за флагшток рукой и вынул его из крепления плота, в результате чего, при контакте металлического флагштока с неизолированным проводом воздушной линии получил удар электротоком, от которого скончался на месте происшествия.



Причиной трагедии следователи признали провисание провода ниже допустимого значения в 5,5 метров, которое не было своевременно выявлено и устранено мастером Сальских межрайонных электрических сетей. Однако трагедии можно было избежать, если бы самодельный плот не имел флагштока, либо его высоты была бы небольшой.



К сожалению, в некоторых случаях «высотными сооружениями» на плотах являются не только флагштоки, но и антенные мачты, улучшающие приём радио- или телевизионного сигнала, либо повышающие качество мобильной связи. При этом создатели таких конструкций рискуют не меньше, чем в упомянутом выше печальном случае.



В связи с этим эксперты рекомендуют проектировщикам самодельных речных судов обращать особое внимание на материал, используемый при их изготовлении, — а также по возможности минимизировать их высоту. И, конечно, в идеале лучше отказаться от использования высоких стационарных антенн на подобном транспорте, сосредоточившись на главной цели речных прогулок — здоровом образе жизни вдали от современной цивилизации с оглядкой на местные опасности.



* — иллюстрация: картина Клода Моне из серии «Парусники в Аржентее»