Антенная мачта на речном плоту — плохая идея!

Самодельные плоты для сплава по рекам в последние годы встречаются всё чаще. Каждому хочется поиграть в Гекльберри Финна! Однако местные «судостроители» зачастую не учитывают возможные риски, которые могут привести к трагедии. Тем более, что иногда опасность таит не водная стихия (хотя скорость течения Дона в верховьях высока!), а высоковольтная ЛЭП, протянутая над рекой. Особенно если пытаться проплыть под ней на плоту из электропроводного материала с высоким металлическим флагштоком. Именно такой случай произошёл в августе 2016 года на реке Средний Егорлык, — став причиной гибели мужчины. И хотя виновным в этой трагедии был признан мастер ОАО «Донэнерго», своевременно не устранивший провисание провода ЛЭП, выводы стоит сделать и создателям самодельных плавучих средств.
Начнём с трагического случая двухлетней давности, расследование которого было завершено лишь недавно. По данным Следственного комитета России, житель Ростовской области, совместно с членами семьи и знакомыми, сплавляясь по реке Средний Егорлык на самодельном плоту, флагштоком зацепил провод воздушной линии электропередач. Осознавая, что плот изготовлен из электропроводного материала, с целью спасения жизней и здоровья находящихся рядом с ним людей, мужчина взялся за флагшток рукой и вынул его из крепления плота, в результате чего, при контакте металлического флагштока с неизолированным проводом воздушной линии получил удар электротоком, от которого скончался на месте происшествия.
Причиной трагедии следователи признали провисание провода ниже допустимого значения в 5,5 метров, которое не было своевременно выявлено и устранено мастером Сальских межрайонных электрических сетей. Однако трагедии можно было избежать, если бы самодельный плот не имел флагштока, либо его высоты была бы небольшой.
К сожалению, в некоторых случаях «высотными сооружениями» на плотах являются не только флагштоки, но и антенные мачты, улучшающие приём радио- или телевизионного сигнала, либо повышающие качество мобильной связи. При этом создатели таких конструкций рискуют не меньше, чем в упомянутом выше печальном случае.
В связи с этим эксперты рекомендуют проектировщикам самодельных речных судов обращать особое внимание на материал, используемый при их изготовлении, — а также по возможности минимизировать их высоту. И, конечно, в идеале лучше отказаться от использования высоких стационарных антенн на подобном транспорте, сосредоточившись на главной цели речных прогулок — здоровом образе жизни вдали от современной цивилизации с оглядкой на местные опасности.
* — иллюстрация: картина Клода Моне из серии «Парусники в Аржентее»
В начале августа «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к трансляции трёх новых каналов семейства Star Media — женского Star Cinema, мужского BOLT и семейного Star Family. Эксклюзивные права на вещание данных тепепроектов были переданы «Ростелекому» компанией «Медиа Альянс» — одним из лидеров рынка платного ТВ России. Партнёр оператора получит в качестве бонуса обезличенный «фидбэк» о предпочтениях зрителей. Таким образом, более 5 млн семей, смотрящих «Интерактивное ТВ» по всей стране, не просто получат доступ к качественному контенту, но и смогут лично влиять на информационное наполнение телеканалов. Это важно, посколько стимулирует создавать всё более интересный контент!
С наступлением августа «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» дарит зрителям ещё больше ярких эмоций. Ведь эфирная сетка контент-провайдера пополнилась сразу 13 новыми телеканалами, — в том числе в формате высокой чёткости!.. Любимые фильмы разных жанров, путешествия, музыка, история, спорт и культура — всё это вы найдёте на новых «кнопках» телевизионной приставки. При этом абонентская плата за увеличившиеся пакеты «Интерактивного ТВ» осталась прежней.
Местный ОРТПЦ продолжает профилактические работы на ретрансляторах первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. На этой неделе они затронули 7 населённых пунктов Ростовской области. Причём, если в Ильинке и Поповке отключения телевидения будут кратковременными, то жителям Гуково, Дёгтево, Каменска-Шахтинского и Красного Сулина придётся запастись терпением — или выбрать альтернативные способы досуга на время технических работ.
Компания «Ростелеком» приступила к тестовому вещанию канала «ЖИВИ!» для зрителей «Интерактивного ТВ». С сегодняшнего дня первый в России телеканал о фитнесе и здоровом образе жизни доступен в популярных пакетах оператора — «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Одновременно с расширением пакетов «Интерактивного телевидения», канал «ЖИВИ!» вошёл в одноимённые подписки «Интерактивного ТВ 2.0», — позволяя работать над своим телом абонентам всех интернет-провайдеров России. Всё, что для этого потребуется — выбрать кнопку 617 в меню своей телевизионной приставки и встать с дивана!
На этой неделе Ростовский ОРТПЦ предупредил жителей донской столицы и области о предстоящих отключениях первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. Перерывы в вещании будут связаны с профилактическими и другими плановыми работами. В частности, жители Ростова останутся без цифрового эфирного телевидения уже 27 июля. Подробный график отключения мультиплексов в донской столице и городах Ростовской области читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!