Онлайн-олимпиада для детей поможет с математикой

Дружба с математикой открывает множество дверей! Ведь «царица всех наук» востребована практически в любой сфере — от ИКТ и экономики до маркетинга, дизайна и архитектуры — а также в математической лингвистике. Конечно, лучше всего увлечься математикой с детства, чтобы со временем это стало полезной привычкой и любимым занятием. Однако для этого ребёнка нужно заинтересовать на эмоциональном уровне — например, интересными заданиями и ощущением постоянно растущих возможностей применения знаний. Именно такую возможность ученикам начальной школы предоставляет онлайн-олимпиада по математике BRICSmath, основной тур которой уже начался!
Интернет-олимпиада BRICSmath ориентирована на учеников младших классов, проживающих в России, Бразилии, Индии, Китае и ЮАР. Поэтому, её основными языками являются английский, португальский, русский, хинди, китайский и языки ЮАР. Таким образом, ребёнок в любой из стран содружества (43% населения планеты) может принять участие в увлекательном математическом квесте на родном языке.
На прохождение основного этапа BRICSmath каждому участнику отводится ровно 60 минут, а результат можно увидеть сразу после выполнения задач олимпиады. При этом конкурсные задания отличаются ярким оформлением и интересной подачей материала, благодаря чему дети с удовольствием занимаются их решением.
«Для современного ребёнка особенно важна форма подачи материала, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Даже харизматичный учитель, владеющий множеством педагогических методов, вряд ли сможет долго удерживать внимание детей, живущих в цифровом мире, с помощью лишь доски и мела. Онлайн-олимпиада BRICSmath успешно решает эту задачу, показывая насколько увлекательной может быть математика. Педагогам остаётся лишь укрепить этот энтузиазм в своих учениках».
Принять участие в интернет-олимпиаде по математике BRICSmath можно совершенно бесплатно. Для этого достаточно зарегистрироваться онлайн на сайте проекта и пройти основной тур до 30 октября.
Важный нюанс: в отличие от традиционных математических олимпиад, рассчитанных на углублённое знание математики, BRICSmath доступна любому ребёнку! Её задания нацелены на тренировку внимания, логики и пространственного воображения, — но при этом не требуют углублённого знания школьной программы. Так что попробовать свои силы нужно каждому ученику!..
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