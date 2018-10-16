«Сладкий обман»: ростовчанин превратил смартфоны в сахар
Многие любят эффектные фокусы: извлечение кролика из шляпы, летающие стулья — и монеты, доставаемые иллюзионистом из-за уха зрителя. Однако не все «магические превращения» ставят целю развлечь публику. Собственную ловкость рук и доверчивость граждан используют мошенники для совершения преступлений. Одно из них недавно произошло в Ростове, где 24-летний злоумышленник «лёгким движением руки» превратил два дорогих смартфона в сахар и стопку бумажных листов. В результате такого «фокуса» интернет-магазину был нанесён ущерб более 70 000 рублей, — а мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.
По данным МВД Ростовской области, злоумышленником оказался 24-летний ростовчанин, заранее придумавший аферу. Для этого он заказал в интернет-магазине два мобильных телефона и зарядное устройство с доставкой на дом и оплатой при получении. Когда же на пороге появился курьер с заказом, злоумышленник попросил его подождать в коридоре, пока он проверит покупку у себя в комнате.
Однако сделка не состоялась. Сообщив, что его не устраивает цвет гаджетов, преступник вернул курьеру посылку — в которой на тот момент уже находился сахар и листы бумаги. Подлог был обнаружен сотрудниками интернет-магазина лишь на складе, когда они разбирали невостребованные упаковки с товарами.
Отметим, что подмена модных гаджетов на углеводы происходит в мире не впервые. Один из таких случаев произошёл в Великобритании ровно три года назад. Тогда неизвестный злоумышленник продал местному жителю сахар под видом двух Apple iPhone 6s. И хотя история стала публичной, манчестерской полиции не удалось задержать обманщика.
Вдохновился ли именно этим «успехом» мошенник из Ростова, не известно. Однако действия ростовской полиции оказались намного результативнее британских коллег — преступника задержали и теперь ему грозит наказание по статье 159 УК РФ.
Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова
Вообще доставка товаров на дом — спорное удовольствие. В лучшем случае, вам назначат время с 10 до 16, а грузовик приедет в 8:30 утра (что напоминает внезапные переносы рейсов известной авиакомпании).
В худшем — в последний момент окажется, что такой позиции вообще нет на складе (тоже реальный случай).
Да и доставка рискует — клиент может быть с большой дружелюбной собакой и не совсем трезв, или попытается расплатиться фальшивыми купюрами. Также привязка к телефону ещё не гарантирует, что заказ сделан именно его владельцем и т.д.
Но в целом идея доставки «door-to-door», конечно, очень полезная. Особенно, когда речь касается больших тяжёлых предметов, и в вашем доме нет лифта.
По мере того, как инфляция в 4% переносится на 2020 год, интерес населения ко всевозможным акциям, скидкам и кэшбэку растёт. Преступники, естественно, держат нос по ветру и вместо «автомобилей в радиовикторинах» предлагают «призы» и попроще. Например, сотовые телефоны! Сперва жертва делится персональными данными. Затем на неё тайно оформляется кредит.
Во многих российских городах мультисервисные салоны связи активно конкурируют между собой. И это очень хорошо!.. Ведь в условиях выбора потребитель обращает внимание не только на ассортимент услуг, — который часто весьма похож, — но и на качество обслуживания. Этот комплексный показатель включает в себя как вежливость сотрудников, так и их компетентность, — что особенно важно при выборе оператора связи и/или тарифа. А ещё для клиентов важно наличие тестовых зон, где можно ознакомиться с услугами связи, и удобное расположение торговых точек. По сочетанию этих характеристик салоны связи «Ростелеком» уже в третий раз становятся лауреатами премии «Права потребителей и качество обслуживания».
За первое полугодие 2018 года продажи смартфонов «Сяоми» в салонах связи «Ростелекома» выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитики компании «Ростелеком — Розничные системы». При этом речь идёт преимущественно об устройствах среднего ценового сегмента — средний чек по которым составил 12 000 рублей. В частности, наиболее популярными моделями у клиентов «Ростелекома» оказались Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus, а также Redmi 5A, Redmi Note 5. Среди причин такого успеха эксперты называют сбалансированные цены, выгодные акции — и действующую в салонах связи «Ростелеком» рассрочку без переплаты на срок от 6 до 12 месяцев.
Известные китайские бренды продолжают убеждать россиян, что качественный, функциональный и стильный смартфон не обязательно должен иметь запредельный ценник. Очередным подтверждением этого стала модель Xiaomi Redmi 5, сочетающая большой безрамочный экран, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 и низкое энергопотребление. По утверждению производителя, в режиме ожидания Redmi 5 способен продержаться до 12 дней (при идеальных условиях), а если на нём смотреть видео, то заряда аккумулятора должно хватить на 15 часов «киномарафона». Впрочем, даже владельцам такого выносливого устройства иногда может потребоваться внешний аккумулятор, — например, в действительно дальних поездках* или когда батарея внезапно оказалась возле нулевой отметки (отсутствие необходимости ежедневной подзарядки расслабляет — ред.) Поэтому предложение компании «Ростелеком» стало настоящей находкой для активных абонентов. Согласно ему, до 31 октября жители Ростова и области могут купить Xiaomi Redmi 5 со значительной скидкой, — от 2000 до 3500 рублей, — при одновременном выборе внешнего аккумулятора.
История брачных афер уходит корнями в глубь веков, — однако с массовым доступом населения к Сети у мошенников появились новые возможности. Ведь если «классическим» аферистам приходилось рассчитывать лишь на подлинный шарм и собственный опыт, то в век мессенджеров и 4G задача существенно облегчилась. К тому же процесс онлайн-общения, — вопреки своему названию, — зачастую не требует от собеседников мгновенной реакции. А значит, злоумышленник может тщательно продумывать свои слова и использовать «вспомогательные источники», например «копипасту». В результате, ловкий преступник сразу может показаться интернет-визави перспективным. Именно такая история вновь произошла в Ростове-на-Дону, — принеся девушке не только разбитое сердце, но и финансовый убыток почти в 500 000 рублей.