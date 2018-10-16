«Сладкий обман»: ростовчанин превратил смартфоны в сахар

Многие любят эффектные фокусы: извлечение кролика из шляпы, летающие стулья — и монеты, доставаемые иллюзионистом из-за уха зрителя. Однако не все «магические превращения» ставят целю развлечь публику. Собственную ловкость рук и доверчивость граждан используют мошенники для совершения преступлений. Одно из них недавно произошло в Ростове, где 24-летний злоумышленник «лёгким движением руки» превратил два дорогих смартфона в сахар и стопку бумажных листов. В результате такого «фокуса» интернет-магазину был нанесён ущерб более 70 000 рублей, — а мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По данным МВД Ростовской области, злоумышленником оказался 24-летний ростовчанин, заранее придумавший аферу. Для этого он заказал в интернет-магазине два мобильных телефона и зарядное устройство с доставкой на дом и оплатой при получении. Когда же на пороге появился курьер с заказом, злоумышленник попросил его подождать в коридоре, пока он проверит покупку у себя в комнате.



Однако сделка не состоялась. Сообщив, что его не устраивает цвет гаджетов, преступник вернул курьеру посылку — в которой на тот момент уже находился сахар и листы бумаги. Подлог был обнаружен сотрудниками интернет-магазина лишь на складе, когда они разбирали невостребованные упаковки с товарами.



Отметим, что подмена модных гаджетов на углеводы происходит в мире не впервые. Один из таких случаев произошёл в Великобритании ровно три года назад. Тогда неизвестный злоумышленник продал местному жителю сахар под видом двух Apple iPhone 6s. И хотя история стала публичной, манчестерской полиции не удалось задержать обманщика.



Вдохновился ли именно этим «успехом» мошенник из Ростова, не известно. Однако действия ростовской полиции оказались намного результативнее британских коллег — преступника задержали и теперь ему грозит наказание по статье 159 УК РФ.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Вообще доставка товаров на дом — спорное удовольствие. В лучшем случае, вам назначат время с 10 до 16, а грузовик приедет в 8:30 утра (что напоминает внезапные переносы рейсов известной авиакомпании).



В худшем — в последний момент окажется, что такой позиции вообще нет на складе (тоже реальный случай).



Да и доставка рискует — клиент может быть с большой дружелюбной собакой и не совсем трезв, или попытается расплатиться фальшивыми купюрами. Также привязка к телефону ещё не гарантирует, что заказ сделан именно его владельцем и т.д.



Но в целом идея доставки «door-to-door», конечно, очень полезная. Особенно, когда речь касается больших тяжёлых предметов, и в вашем доме нет лифта.