«Авито» стало ещё доступнее!

Компания «Ростелеком — Розничные системы» приступила к выдаче товаров, купленных на сайте «Авито», в своих флагманских магазинах. Уже сегодня пользователи популярного сервиса могут выбрать для получения заказа один из 404 салонов связи «Ростелекома», включая ростовский офис на пр. Буденновском, 50. Для выдачи посылки клиенту достаточно назвать номер заказа и предъявить паспорт. Поверить содержимое отправления также можно на месте, при получении заказа.
Проект по выдаче заказов «Авито» в салонах «Ростелекома» стал результатом сотрудничества национального оператора с одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок, компанией DPD. В рамках данного партнёрства «Ростелеком» уже организовал выдачу посылок AliExpress в своих флагманских офисах, пользующуюся заслуженной популярностью у клиентов китайского интернет-магазина.
«Мы рады предложить новую услугу клиентам "Авито", — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком –- Розничные системы". — Теперь свой товар они могут получить в наших салонах связи в более чем 400 городах по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать предпочтительный способ доставки — центр продаж и обслуживания "Ростелекома"».
По официальной информации, заказы из Avito уже доставляются в 404 салона связи «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться — они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. При этом клиенты на месте могут проверить содержимое посылки, — а также воспользоваться десятками дополнительных услуг, предоставляемых компанией «Ростелеком — Розничные системы».
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