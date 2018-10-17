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17 октября 2018, Информационные системы: автоматизация

Мультиоблачное решение Orange выгодно для вашего бизнеса!

Orange Business Services расширит штат «облачных» экспертов до 2500 человекСовременный бизнес всё чаще выбирает облачные технологии. Об этом свидетельствуют данные компании Orange Business Services, прибыль которой от реализации cloud-сервисов в первой половине 2018 года выросла на 18%. И это, по мнению экспертов, только начало!.. Опираясь на гиперконвергенцию* и искусственный интеллект, Orange планирует к 2022 году добиться ежегодного прироста в сегменте облачных услуг на уровне 25%, генерируя более половины прибыли за пределами Франции. Для этих целей международный оператор, успешно работающий и в Ростове, планирует расширить штат экспертов, открыть новый дата-центр, — а также заключить соглашения с ключевыми игроками рынка.

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В октябре международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о намерении выйти в лидеры рынка мультиоблачных решений. Для этого уже в ближайшие месяцы компания планирует заключить соглашения с ключевыми игроками рынка — в частности, с Huawei, — а также открыть новый дата-центр в Амстердаме в дополнение к уже функционирующему ЦОД в Атланте российским серверам, необходимым для компаний, работающих с персональными данными наших соотечественников — ред.)

Амбициозным планам Orange также способствует приобретённая в августе компания Basefarm, завершившая 2017 год с прибылью в 100 млн евро.

Помимо собственной инфраструктуры, Orange разработала масштабную стратегию сотрудничества с ключевыми игроками рынка, уже заключив партнёрство с Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS).

По данным компании, уже сейчас на развитии облачных решений в Orange Business Services сконцентрированы 2200 экспертов, — половина из которых работает за пределами Франции. А до конца текущего года провайдер планирует увеличить их число до 2500.

Впрочем, уже сегодня портфель облачных сервисов Orange впечатляет своим разнообразием и универсальностью!.. Например, стартапам международный оператор предлагает приложение Cloud Starter, позволяющее создавать собственные решения на базе облака.

А для более крупного бизнеса Orange выступает в качестве интегратора, способного управлять различными приложениями, в том числе критическими, в комплексных частных и публичных мультиоблачных средах. Отдельного внимания, в частности, заслуживает новый инструмент для мониторинга стратегических приложений, доступный с мобильных устройств и не имеющий, по информации Orange Business Services, аналогов на рынке.

Основой стратегии по развитию облачных сервисов Orange станет использование таких технологических новшеств, как гиперконвергенция*, искусственный интеллект и PaaS-платформы («платформа как услуга»). В результате их применения клиенты международного сервис-провайдера смогут достичь высокого уровня гибкости и конкурентоспособности.

«Данные стали четвёртым фактором производства в экономике, — говорит Гельмут Райзингер, генеральный директор Orange Business Services. — Наша цель — расширять свой опыт в качестве интегратора операторского класса, чтобы обеспечивать поддержку организаций в ходе всего цикла работы с данными: от сбора до защиты, анализа и обмена. Функции хранения и вычислений, предоставляемые облачными сервисами, а также возможности трансформации и ускорения роста являются ключевыми для нашего развития».

* — Под гиперконвергенцией понимается объединение ресурсов хранилища, высокоскоростной сети передачи данных и виртуализации в единую систему. Такой подход снижает сложность структуры дата-центров, облегчает их масштабирование и повышает надёжность работы. При этом за бесперебойную работу инфраструктуры и её непрерывную модернизацию отвечает компания Orange, имеющая репутацию одного из мировых лидеров в телекоме.

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