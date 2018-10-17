Мультиоблачное решение Orange выгодно для вашего бизнеса!

Современный бизнес всё чаще выбирает облачные технологии. Об этом свидетельствуют данные компании Orange Business Services, прибыль которой от реализации cloud-сервисов в первой половине 2018 года выросла на 18%. И это, по мнению экспертов, только начало!.. Опираясь на гиперконвергенцию* и искусственный интеллект, Orange планирует к 2022 году добиться ежегодного прироста в сегменте облачных услуг на уровне 25%, генерируя более половины прибыли за пределами Франции. Для этих целей международный оператор, успешно работающий и в Ростове, планирует расширить штат экспертов, открыть новый дата-центр, — а также заключить соглашения с ключевыми игроками рынка.

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В октябре международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о намерении выйти в лидеры рынка мультиоблачных решений. Для этого уже в ближайшие месяцы компания планирует заключить соглашения с ключевыми игроками рынка — в частности, с Huawei, — а также открыть новый дата-центр в Амстердаме в дополнение к уже функционирующему ЦОД в Атланте (и российским серверам, необходимым для компаний, работающих с персональными данными наших соотечественников — ред.)



Амбициозным планам Orange также способствует приобретённая в августе компания Basefarm, завершившая 2017 год с прибылью в 100 млн евро.



Помимо собственной инфраструктуры, Orange разработала масштабную стратегию сотрудничества с ключевыми игроками рынка, уже заключив партнёрство с Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS).



По данным компании, уже сейчас на развитии облачных решений в Orange Business Services сконцентрированы 2200 экспертов, — половина из которых работает за пределами Франции. А до конца текущего года провайдер планирует увеличить их число до 2500.



Впрочем, уже сегодня портфель облачных сервисов Orange впечатляет своим разнообразием и универсальностью!.. Например, стартапам международный оператор предлагает приложение Cloud Starter, позволяющее создавать собственные решения на базе облака.



А для более крупного бизнеса Orange выступает в качестве интегратора, способного управлять различными приложениями, в том числе критическими, в комплексных частных и публичных мультиоблачных средах. Отдельного внимания, в частности, заслуживает новый инструмент для мониторинга стратегических приложений, доступный с мобильных устройств и не имеющий, по информации Orange Business Services, аналогов на рынке.



Основой стратегии по развитию облачных сервисов Orange станет использование таких технологических новшеств, как гиперконвергенция*, искусственный интеллект и PaaS-платформы («платформа как услуга»). В результате их применения клиенты международного сервис-провайдера смогут достичь высокого уровня гибкости и конкурентоспособности.



«Данные стали четвёртым фактором производства в экономике, — говорит Гельмут Райзингер, генеральный директор Orange Business Services. — Наша цель — расширять свой опыт в качестве интегратора операторского класса, чтобы обеспечивать поддержку организаций в ходе всего цикла работы с данными: от сбора до защиты, анализа и обмена. Функции хранения и вычислений, предоставляемые облачными сервисами, а также возможности трансформации и ускорения роста являются ключевыми для нашего развития».



* — Под гиперконвергенцией понимается объединение ресурсов хранилища, высокоскоростной сети передачи данных и виртуализации в единую систему. Такой подход снижает сложность структуры дата-центров, облегчает их масштабирование и повышает надёжность работы. При этом за бесперебойную работу инфраструктуры и её непрерывную модернизацию отвечает компания Orange, имеющая репутацию одного из мировых лидеров в телекоме.