Всероссийский слёт студотрядов собрал 3000 участников — и был поддержан связью «Ростелекома»
12-14 октября на шести площадках Ростова-на-Дону состоялся 59-й Всероссийский слёт студенческих отрядов. Участниками масштабного мероприятия стали почти 3000 человек из 74 субъектов Российской Федерации: представители органов власти, общественные деятели, работодатели и, конечно, активная молодежь. Все они высоко оценили организацию слёта, насыщенную программу — и широкий спектр цифровых услуг предоставленный компанией «Ростелеком», выступившей техническим партнёром столь значимого события.
Для участников слёта Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» предоставил широкий спектр цифровых сервисов, а также абонентское оборудование с обслуживанием на весь период подготовки. В частности, для федерального контакт-центра организаторов «Ростелеком» подключил единый бесплатный номер 8-800 и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков. Для работы дирекции и волонтёров студенческого слёта компания предоставила интернет-каналы со скоростью 50 Мбит/с и 100 Мбит/с — как проводные, так и беспроводные. А тысячи участников мероприятия смогли воспользоваться услугой «Управляемый Wi-Fi» с SMS-авторизацией.
«Организовать слаженное передвижение 3000 человек — серьёзная ответственность, которая во многом зависит от качества средств коммуникации, — отметил председатель правления ростовского штаба студенческих отрядов Дмитрий Кротов. — В этом смысле "Ростелеком" выступил надёжным партнёром мероприятия: сформировал специальную дирекцию, которая оперативно взаимодействовала с нашим штабом и обеспечила бесперебойную работу всех современных сервисов».
В трёхдневную программу слёта вошли 20 различных мероприятий: образовательные мастер-классы, спортивные соревнования, конкурсы красоты и талантов, пленарные заседания, творческие фестивали многое другое. При этом надёжная связь «Ростелекома» была доступна участникам в любом месте каждой из шести ростовских площадок.
«Слёт студенческих отрядов — масштабное и динамичное событие для молодёжи, которое идеально вписывается в концепцию нашей стратегии: быть надёжным партнёром для государства, бизнеса и населения, — подчеркнул директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов. — Студенческие отряды — строительные, педагогические, медицинские, — как и наша компания, каждый своими методами строит новую Россию».
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