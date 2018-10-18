Сногсшибательный музей будущего в Ростове!

ИТ — везде. И VR-музеи, конечно, не исключение!.. Оцифровка редких экспонатов и новейшие технологии визуализации позволяют создавать уникальные проекты. Один из которых — исторический парк «Россия — моя история», открывшийся в Ростове 14 октября. Экспозиция данного музея выполнена с помощью многочисленных цифровых решений: интерактивная лента истории, сенсорные экраны, видеостены, голограммы, а также 3D-реконструкции городов и сражений. Все эти технологии впечатляют — и одновременно требуют наличия бесперебойного высокоскоростного Интернета. Решить данную задачу создателям исторического парка удалось, благодаря компании «Ростелеком», — специалисты которой не только обеспечили быстрый доступ в Сеть для многочисленных элементов экспозиции, но и предусмотрели 10-кратный (!) запас по скорости на будущее.

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Торжественное открытие комплекса «Россия — моя история» состоялось в ростовском парке им. Островского на минувших выходных. С первых минут гостей инновационного музея впечатлили интерактивная лента истории, рассказывающая об основных этапах в жизни нашей страны с древнейших времён, — а также реалистичные 3D-реконструкции городов и сражений, голограммы, управляемые с сенсорных экранов и множество других инноваций. Всё это стало возможным, благодаря использованию надёжной и высокоскоростной связи «Ростелекома».



Специалисты компании провели к интерактивному павильону волоконно-оптические линии, позволяющие развить скорость передачи данных до 1 Гбит/сек. Таким образом, при нынешней потребности экспозиции в скорости доступа 100 Мбит/сек, в проект была заложена возможность её десятикратного увеличения. В том, что это потребуется сомнений нет — ведь на подходе 4K разрешение и множество других инновационных технологий.



«Мы планируем регулярное обновление контента, поэтому придаём особую значимость надёжности партнёра и технологическому потенциалу проекта, — отметил исполнительный директор фонда содействия социально-культурному развитию "Город" Виктор Гладкий. — Экспозиция включает почти 900 устройств, и, возможно, при обновлении презентаций каждому из них потребуется более широкий канал связи».



Помимо этого, для эффективного взаимодействия сотрудников и гостей музея специалисты «Ростелекома» планируют установить 25 SIP-телефонов с единым номером и функциями голосового меню, обратного звонка, аналитики и трекинга.



«Участие в этом проекте значимо для "Ростелекома". Он затрагивает два основных идеологических аспекта нашей компании: бережливое отношение к истории и создание цифрового будущего», — подчеркнул директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов. — Уверен, что музей станет любимым местом для семейных походов и вызовет у детей живой интерес к обучению».



Напомним, что «Россия — моя история» — это федеральный проект и самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Такие исторические парки уже работают в 17 городах страны, первый открылся на ВДНХ в Москве в 2015 году. В Ростове-на-Дону музей начал принимать посетителей 17 октября с 10.00 по адресу пр.Шолохова, 31и. Одновременно исторический парк в донской столице может вместить до 300 человек.