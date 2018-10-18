Спутниковый Интернет в Ростове становится всё безлимитнее

Двусторонний спутниковый Интернет остаётся популярным способом доступа в Сеть там, где недоступна надёжная и дешёвая «оптика» и не ловится сотовый сигнал 4G. А вам, к примеру, нравится работать на даче, — но именно дизайнером! Поэтому операторы продолжают совершенствовать свои тарифы — и стремятся по возможности снизить цены на оборудование. В частности, проект «Радуга-Интернет» сообщил о расширении линейки тарифов «Просто» предоплаченными предложениями на 100, 200 и 300 Гб в месяц. При этом стоимость оборудования для двустороннего спутникового доступа начинается от 14 890 рублей!.. Однако, для жителей многоквартирных домов установка таких комплексов связана с некоторыми важными особенностями, которые непременно стоит учитывать.

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Начнём с нового предложения оператора «Радуга-Интернет» для пользователей оборудования Hughes Jupiter. Благодаря ему, абоненты, использующие спутники «Экспресс-АМ6» и «Экспресс-АМ5» (Ka-диапазон), могут получить «почти безлимитные» — по спутниковым меркам, — объёмы трафика. Речь идёт о тарифах «Просто» с ежемесячными 100, 200 и 300 Гб и абонентской платой 18 000, 32 000 и 46 500 рублей в месяц.



Конечно, указанные объёмы в большей степени подойдут для «мини-операторов», предлагающих качественный и стабильный онлайн-доступ для посёлков «вдали от цивилизации». Ведь скорость на упомянутых тарифах составляет до 45 Мбит/с во входящем канале и до 10 Мбит/с — в исходящем.



Если же говорить о более доступных тарифах «для массового потребления», то в линейке «Просто» по-прежнему остаются предложения с объёмом 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Гб. Абонплата на которых варьируется от 350 до 9500 руб/мес. (Например, за 1400 руб/мес «Радуга-Интернет» предлагает ростовским абонентам 5 Гб спутникового Интернета).



Заслуживает внимания стоимость спутникового оборудования, которая для линейки Hughes Jupiter начинается от 14 890 рублей без учёта стоимости установки.



Причём последняя, по мнению экспертов TechnoDrive, нуждается в дополнительном комментарии. Помимо корректной настройки антенны, которую вам предложит любой профессиональный инсталлятор, необходимо соблюсти и юридические формальности, — если речь идёт об установке оборудования в многоквартирном доме.



Напомним, что, согласно Жилищному кодексу, крыша (и даже балконная плита, кстати) не являются личной собственностью гражданина. Поэтому, если для установки спутниковой антенны вы планируете использовать крышу МКД, необходимо предварительно получить разрешение других жильцов — вынеся соответствующий вопрос использования общего имущества на общем собрании (с соответствующей долей собственников!) и задокументировав результаты голосования всеми подписями.



Разумеется, антенна не должна опираться на мягкую кровлю, крепиться на дымоходы (не путать с вентиляционными шахтами!), есть и другие требования (помимо пресловутых деревьев и экранирующих спутники соседних домах). О которых обязаны знать опытные инсталляторы!



Если же для размещения используется личный балкон, антенна не должна мешать соседям (например, загораживая вид из окна).



И ещё один важный совет — обязательно сохраните кассовые и товарные чеки, подтверждающие факт покупки антенны и договор/акты на оказание услуг по установке/настройке (а также устанавливающие их стоимость). Фотографии только что установленной антенны, в нескольких видах и с разного расстояния (только не упадите вниз!), вам тоже могут очень пригодиться. К примеру, на случай кражи или повреждения оборудования.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Что касается пинга... Вечный вопрос, ведь геостационарный спутник (не путать с планами Роскосмоса с низкоорбитальными КА и беспилотниками) находится от нас на расстоянии 35 тысяч километров.



Скорость света не бесконечна, так что на путешествие в вакууме уйдёт 0,2 секунды.



Мой личный опыт? Админить сервер, к примеру, удобнее именно по спутниковой связи, а не через 4G. Для некоторых целей даже ADSL лучше 4G (только не для выгрузки файлов, это понятно).



Другими словами, для профессионального использования спутниковая связь — это хорошо. Телеметрия, экстренные ситуации, приём телеканалов из Москвы на танкере посреди океана...



А вот как играть на таком пинге? Не знаю, игры разные бывают, у каждой свои требования. И не обязательно в качестве крайнего случая брать шахматные турниры онлайн!)