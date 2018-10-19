Ростов на 4 дня останется без главных российских телеканалов

По сведениям TechnoDrive, Ростовский ОРТПЦ продолжает регулярную профилактику на передающих станциях, вызывающую перебои с трансляцией цифровых каналов. На следующей неделе соответствующие работы запланированы и в Ростове-на-Дону. По официальной информации, со вторника по пятницу (23-26 октября) они будут проводиться с 8 до 17 часов. Однако, в отличие от распространённой практики, когда отключаются один или два мультиплекса полностью, в донской столице на это время пропадут всего два телеканала, хотя и весьма популярных.

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Итак, с 23 по 26 октября ежедневно на девять часов будет прекращаться трансляция «Первого канала» и канала «Россия 1». Напомним, что у большинства аудитории, выросшей на телевизионных передачах СССР, именно эти два канала, — выпускаемые московскими студиями в Останкино и на Шаболовке, — воспринимаются как «центральные». Да и в эфире каждого из них можно неоднократно слышать слова «главный канал страны».



Таким образом, ростовчанам, смотрящим «Первый канал» и «Россия 1» в составе бесплатного мультиплекса РТРС-1, придётся на время изменить свои предпочтения, либо выбрать один из множества альтернативных способов их просмотра (например, бесплатные интернет-трансляции).



К слову, жителям посёлка Денисовский (Ремонтненский район), в этом плане повезло больше. В ближайший понедельник, 22 октября, здесь тоже пройдёт профилактика, — однако она не затронет упомянутые выше телеканалы. В этот день с 10 до 19 часов будет отключён лишь мультиплекс РТРС-2, однако в полном составе.