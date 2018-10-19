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19 октября 2018, Цифровое телевидение в Ростовской области

Ростов на 4 дня останется без главных российских телеканалов

Ростов на время останется без центральных ТВ-каналовПо сведениям TechnoDrive, Ростовский ОРТПЦ продолжает регулярную профилактику на передающих станциях, вызывающую перебои с трансляцией цифровых каналов. На следующей неделе соответствующие работы запланированы и в Ростове-на-Дону. По официальной информации, со вторника по пятницу (23-26 октября) они будут проводиться с 8 до 17 часов. Однако, в отличие от распространённой практики, когда отключаются один или два мультиплекса полностью, в донской столице на это время пропадут всего два телеканала, хотя и весьма популярных.

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Итак, с 23 по 26 октября ежедневно на девять часов будет прекращаться трансляция «Первого канала» и канала «Россия 1». Напомним, что у большинства аудитории, выросшей на телевизионных передачах СССР, именно эти два канала, — выпускаемые московскими студиями в Останкино и на Шаболовке, — воспринимаются как «центральные». Да и в эфире каждого из них можно неоднократно слышать слова «главный канал страны».

Таким образом, ростовчанам, смотрящим «Первый канал» и «Россия 1» в составе бесплатного мультиплекса РТРС-1, придётся на время изменить свои предпочтения, либо выбрать один из множества альтернативных способов их просмотра (например, бесплатные интернет-трансляции).

К слову, жителям посёлка Денисовский (Ремонтненский район), в этом плане повезло больше. В ближайший понедельник, 22 октября, здесь тоже пройдёт профилактика, — однако она не затронет упомянутые выше телеканалы. В этот день с 10 до 19 часов будет отключён лишь мультиплекс РТРС-2, однако в полном составе.

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Цифровое телевидение в Ростовской области

Вопреки Солнцу и профилактике цифровое ТВ «почти не глючит»


На текущий момент общероссийские телеканалы в цифровом качестве могут смотреть 99,74% жителей Ростовской области. Такую статистику озвучил главный инженер Ростовского ОРТПЦ Юрий Сидоренко на совещании в региональном Мининформсвязи. И это очень важно, поскольку до сворачивания аналогового ТВ в России (с января 2019 года) остаётся менее трёх месяцев. Однако уверенное покрытие территории первым и вторым мультиплексами не всегда обеспечивает возможность их просмотра. Причиной являются регулярные профилактики оборудования ретрансляторов — и солнечная интерференция (дважды в год).
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Цифровое телевидение в Ростовской области снова отключится


Телерадиосеть России продолжает проведение плановых работ на ретрансляторах Ростовской области, связанные с отключениями первого и второго мультиплексов. На этой неделе профилактика затронет жителей Гуково, Морозовска и близлежащих населённых пунктов, принимающих ТВ-сигнал из этих городов. Причём, если в Гуково цифровое эфирное телевидение не будет работать лишь в ближайшие пару дней (с 8 до 20 часов), то зрителям Морозовска придётся запастись терпением до конца следующей недели, — включая выходные дни.
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МТС подключило к спутнику полмиллиона абонентов — и это не всё!


Несмотря на успехи супергигантов платного ТВ России, альтернативные провайдеры РФ не намерены сдаваться. Они активно заманивают новых абонентов, создают приложения для «умных» телевизоров, — и даже самоуверенно вводят плату за функцию «Управление эфиром». Одним словом, не стоят на месте даже в таких непростых сегментах, как спутниковое телевидение.
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Антенная мачта на речном плоту — плохая идея!


Самодельные плоты для сплава по рекам в последние годы встречаются всё чаще. Каждому хочется поиграть в Гекльберри Финна! Однако местные «судостроители» зачастую не учитывают возможные риски, которые могут привести к трагедии. Тем более, что иногда опасность таит не водная стихия (хотя скорость течения Дона в верховьях высока!), а высоковольтная ЛЭП, протянутая над рекой. Особенно если пытаться проплыть под ней на плоту из электропроводного материала с высоким металлическим флагштоком. Именно такой случай произошёл в августе 2016 года на реке Средний Егорлык, — став причиной гибели мужчины. И хотя виновным в этой трагедии был признан мастер ОАО «Донэнерго», своевременно не устранивший провисание провода ЛЭП, выводы стоит сделать и создателям самодельных плавучих средств.
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Внезапно на экране эксклюзивные каналы Star Media!


В начале августа «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к трансляции трёх новых каналов семейства Star Media — женского Star Cinema, мужского BOLT и семейного Star Family. Эксклюзивные права на вещание данных тепепроектов были переданы «Ростелекому» компанией «Медиа Альянс» — одним из лидеров рынка платного ТВ России. Партнёр оператора получит в качестве бонуса обезличенный «фидбэк» о предпочтениях зрителей. Таким образом, более 5 млн семей, смотрящих «Интерактивное ТВ» по всей стране, не просто получат доступ к качественному контенту, но и смогут лично влиять на информационное наполнение телеканалов. Это важно, посколько стимулирует создавать всё более интересный контент!
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Цифровое телевидение в Ростовской области снова отключится

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