В смартфонах россиян появилась «ответственная биометрия» (доступ к банкам)

Владельцев смартфонов сегодня вряд ли удивишь функцией биометрической идентификации — в большинстве современных устройств она реализована по умолчанию. Гаджеты с разной степенью успешности узнают владельцев по отпечатку пальца, лицу или голосу. Однако, используется это преимущественно для блокировки устройств и/или их платёжных функций (NFC). Более широкое применение такой биометрии затруднительно по ряду причин — от использования собственных алгоритмов каждым разработчиком до взаимодействия с зарубежными серверами, куда персональным (а тем более биометрическим!) данным россиян «путь заказан». Впрочем, теперь у отечественных пользователей смартфонов, зарегистрированных в Единой биометрической системе, появилась возможность надёжной и юридически значимой (например, банковской) биометрической идентификации.

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Для этого им необходимо лишь установить мобильное приложение, разработанное компанией «Ростелеком» и следовать инструкциям на экране.



Мобильное приложение «Ключ Ростелеком», предназначенное для удалённой идентификации граждан было представлено 18 октября на форуме «Финополис». С его помощью владельцы гаджетов смогут подтверждать личность после выбора услуги в приложении банка.



Первым сервис удаленной идентификации через мобильное приложение запустил «Почта банк». Со временем к приложению подключатся и остальные банки.



«Запуск мобильного приложения завершает создание базовой экосистемы доступа к цифровым услугам с использованием биометрии, — отметил Иван Беров, директор по цифровой идентичности "Ростелекома". — Сегодня около 60% россиян пользуются смартфонами и получают услуги в электронном виде. Банки отвечают на запрос клиентов по "диджитализации" и создают новые финансовые сервисы и продукты.



"Ключ Ростелеком" позволяет перевести в "цифру" процесс взаимодействия между клиентом и банком, например, открыть счет, получить кредит или положить деньги на депозит без личного посещения отделения, без очередей. Кроме того, система делает доступными услуги для людей с ограниченными возможностями и граждан в отдаленных регионах.



Благодаря Единой биометрической системе сервисы банков стали доступны как "на ладони", с личного смартфона — в любое время и из любого места. Мы назвали приложение "Ключ Ростелеком", поскольку это действительно универсальный ключ к цифровым услугам, и даже больше – окно в мир новых цифровых возможностей».



Приложение «Ключ Ростелеком» идентифицирует человека в ходе удалённого получения банковских услуг. После выбора услуги на сайте или в приложении банка пользователь автоматически переходит в «Ключ Ростелеком», авторизуется через портал «Госуслуги» и подтверждает личность с помощью биометрии. Для этого нужно произнести на камеру несколько цифр. Система сравнит биометрические данные — лицо и голос — с созданным ранее цифровым образом. Если данные совпадут, приложение выдаёт сообщение об успешной идентификации.



«Ключ Ростелеком» реализован с учётом требований регуляторов к безопасности биометрических персональных данных. Использование приложения упростит банкам встраивание биометрической идентификации и выполнение требований по информационной безопасности. Банки смогут минимизировать затраты на запуск удаленной идентификации.



В «Ключе Ростелеком» есть карта с отделениями банков, где можно сдать биометрию, — а также подробное описание процесса создания цифрового образа.



Помимо этого, мобильное приложение «Ключ Ростелеком» имеет деморежим, где можно познакомиться с процессом биометрической идентификации, не открывая счёт в банке. Воспользоваться деморежимом могут даже граждане, которые ещё не создали свой цифровой образ.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Ни в коем случае не скачивайте приложение «Ключ Ростелеком» с неофициальных сайтов, даже с похожими на эти слова доменами! Не пользуйтесь поисковиками для того, чтобы найти это приложение в Сети, вы можете ошибиться и зайти на неправильный сайт!



Заходите прямо по правильной ссылке «Ключ Ростелеком» со своего смартфона.



Это общее правило для всех приложений, потому что поисковики часто выдают наверх ссылки вовсе не на Google Play или App Store, а если и выдают, то это могут быть файлы фальшивых разработчиков.



Это же относится и к банкам — нужно не искать их в поисковиках, а вводить домен из списка официальных сайтов банков ЦБ РФ в адресную строку браузера и нажимать Enter. Если у вас правильно работает DNS-сервер (не заражён роутер или гаджет), вы точно не промахнётесь.