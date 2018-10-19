В смартфонах россиян появилась «ответственная биометрия» (доступ к банкам)
Владельцев смартфонов сегодня вряд ли удивишь функцией биометрической идентификации — в большинстве современных устройств она реализована по умолчанию. Гаджеты с разной степенью успешности узнают владельцев по отпечатку пальца, лицу или голосу. Однако, используется это преимущественно для блокировки устройств и/или их платёжных функций (NFC). Более широкое применение такой биометрии затруднительно по ряду причин — от использования собственных алгоритмов каждым разработчиком до взаимодействия с зарубежными серверами, куда персональным (а тем более биометрическим!) данным россиян «путь заказан». Впрочем, теперь у отечественных пользователей смартфонов, зарегистрированных в Единой биометрической системе, появилась возможность надёжной и юридически значимой (например, банковской) биометрической идентификации.
Для этого им необходимо лишь установить мобильное приложение, разработанное компанией «Ростелеком» и следовать инструкциям на экране.
Мобильное приложение «Ключ Ростелеком», предназначенное для удалённой идентификации граждан было представлено 18 октября на форуме «Финополис». С его помощью владельцы гаджетов смогут подтверждать личность после выбора услуги в приложении банка.
Первым сервис удаленной идентификации через мобильное приложение запустил «Почта банк». Со временем к приложению подключатся и остальные банки.
«Запуск мобильного приложения завершает создание базовой экосистемы доступа к цифровым услугам с использованием биометрии, — отметил Иван Беров, директор по цифровой идентичности "Ростелекома". — Сегодня около 60% россиян пользуются смартфонами и получают услуги в электронном виде. Банки отвечают на запрос клиентов по "диджитализации" и создают новые финансовые сервисы и продукты.
"Ключ Ростелеком" позволяет перевести в "цифру" процесс взаимодействия между клиентом и банком, например, открыть счет, получить кредит или положить деньги на депозит без личного посещения отделения, без очередей. Кроме того, система делает доступными услуги для людей с ограниченными возможностями и граждан в отдаленных регионах.
Благодаря Единой биометрической системе сервисы банков стали доступны как "на ладони", с личного смартфона — в любое время и из любого места. Мы назвали приложение "Ключ Ростелеком", поскольку это действительно универсальный ключ к цифровым услугам, и даже больше – окно в мир новых цифровых возможностей».
Приложение «Ключ Ростелеком» идентифицирует человека в ходе удалённого получения банковских услуг. После выбора услуги на сайте или в приложении банка пользователь автоматически переходит в «Ключ Ростелеком», авторизуется через портал «Госуслуги» и подтверждает личность с помощью биометрии. Для этого нужно произнести на камеру несколько цифр. Система сравнит биометрические данные — лицо и голос — с созданным ранее цифровым образом. Если данные совпадут, приложение выдаёт сообщение об успешной идентификации.
«Ключ Ростелеком» реализован с учётом требований регуляторов к безопасности биометрических персональных данных. Использование приложения упростит банкам встраивание биометрической идентификации и выполнение требований по информационной безопасности. Банки смогут минимизировать затраты на запуск удаленной идентификации.
В «Ключе Ростелеком» есть карта с отделениями банков, где можно сдать биометрию, — а также подробное описание процесса создания цифрового образа.
Помимо этого, мобильное приложение «Ключ Ростелеком» имеет деморежим, где можно познакомиться с процессом биометрической идентификации, не открывая счёт в банке. Воспользоваться деморежимом могут даже граждане, которые ещё не создали свой цифровой образ.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Ни в коем случае не скачивайте приложение «Ключ Ростелеком» с неофициальных сайтов, даже с похожими на эти слова доменами! Не пользуйтесь поисковиками для того, чтобы найти это приложение в Сети, вы можете ошибиться и зайти на неправильный сайт!
Это общее правило для всех приложений, потому что поисковики часто выдают наверх ссылки вовсе не на Google Play или App Store, а если и выдают, то это могут быть файлы фальшивых разработчиков.
Это же относится и к банкам — нужно не искать их в поисковиках, а вводить домен из списка официальных сайтов банков ЦБ РФ в адресную строку браузера и нажимать Enter. Если у вас правильно работает DNS-сервер (не заражён роутер или гаджет), вы точно не промахнётесь.
Компания «Ростелеком», являющаяся разработчиком портала «Госуслуги», продолжает расширять внушительный перечень его преимуществ. Теперь к ним добавилась и возможность получать посылки без паспорта, реализованная совместно с «Почтой России». Чтобы воспользоваться новой возможностью гражданину достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги» — и один раз получить простую электронную подпись на сайте почтовой службы. После этого для получения любых отправлений пользователю портала госуслуг потребуется лишь назвать трек-номер и сообщить проверочный код, который поступит на его смартфон.
Госуслуги — это действительно удобно! Конечно, они ещё не избавляют заявителя от сбора всех справок, однако направляют его действия — и позволяют значительно быстрее верифицировать информацию. Неудивительно, что портал продолжает набирать популярность среди жителей донского края. Ещё в начале августа количество его пользователей в Ростовской области насчитывало немногим более 2,5 млн человек. А сегодня на Дону зарегистрировано уже более 2,6 млн «электронных граждан» — или 73,3% жителей региона в возрасте от 14 лет (первое место в ЮФО!) Столь стремительная динамика объясняется не только популярными скидками на штрафы и возможностью заказать загранпаспорт онлайн (а также подать заявление в ЗАГС) — возможности портала госуслуг намного шире!.. Например, недавно Мининформсвязи области сообщило о переводе 100% региональных услуг в электронный вид.
Компания «Ростелеком» объявила об очередном кадровом назначении в топ-менеджменте. По официальной информации, вице-президентом «Ростелекома» по цифровым платформам стал Максут Шадаев, ранее занимавший должности министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, а также заместителя председателя правительства Подмосковья.
Мобильное приложение «Госуслуги» с каждым днём пользуется всё большей популярностью у россиян. С его помощью можно оставлять заявки на загранпаспорт, регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений, проверять состояние пенсионного счёта в ПФР, — а также оплачивать различные начисления и госпошлины, включая штрафы ГИБДД с 50% скидкой. Причём разработчик приложения, — компания «Ростелеком», — постоянно совершенствует своё детище. Очередным новшеством стала поддержка платёжной системы Apple Pay, реализованная для 3,5 млн владельцев iPhone и iPad, уже пользующихся порталом госуслуг в России.
В суете повседневности нам всё труднее отвлекаться на выполнение «бюрократической рутины» (кроме серьёзных вопросов, которые «с помощью зонта» не решить — БЗ). К счастью, регулярные платежи, — за услуги ЖКХ, штрафы и налоги, — можно оплачивать онлайн (и даже со скидкой), а портал госуслуг облегчает получение сотен важных документов. Однако некоторые юридически значимые действия требуют личного присутствия человека, заставляя его занимать те самые очереди. Впрочем, и здесь ИТ спешит на помощь! Уже сегодня жители Ростова и области могут получить квалифицированные сертификаты ЭЦП, являющиеся аналогом собственноручной подписи. С их помощью гражданам станет доступна дистанционная постановка недвижимости на кадастровый учёт, регистрация права собственности — и даже подача документов для поступления в ВУЗы.