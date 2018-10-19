«Ростелеком» готовится к использованию суперзащищённых линий связи

Современные ИТ-системы постоянно работают с критически важной информацией — персональными данными граждан, биометрическими «слепками», сведениями составляющими медицинскую, банковскую или коммерческую тайну. Защита такой информации на всех стадиях — от хранения и обработки до передачи, — является важнейшей задачей, требующей постоянного совершенствования технологий (и переобучения персонала). В частности, появление квантовых компьютеров остро поставило вопрос о применении квантового шифрования в сетях связи. И первые шаги в этом направлении уже делаются!.. По информации TechnoDrive, уже в начале следующего года компания «Ростелеком» приступит к тестированию многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей. Причём в основу защищённой ИТ-инфраструктуры будет положены решения отечественных производителей.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

«Ростелеком» начинает подготовку к использованию технологий квантовых коммуникаций на своей сети, что позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности. Об этом на сессии «Квантовый скачок» форума «Открытые инновации» сообщил вице-президент компании по стратегическим инициативам Борис Глазков.



Особенность квантовых коммуникаций заключается в том, что для создания ключей шифрования используются отдельные частицы — фотоны. Если хакеры попытаются совершить несанкционированный доступ и «поймать» фотоны, на основании состояния которых генерируются квантовые ключи, то характеристики частиц изменятся, а значит, попытка перехвата будет тут же выявлена и пресечена.



Чтобы квантовые коммуникации стали реальным сервисом уже сейчас необходима выработка технических подходов и стандартов по их интеграции в магистральные сети передачи данных. Для этого в начале 2019 года «Ростелеком» планирует организовать тестирование многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей. Среди задач проекта — проведение испытаний и демонстрация возможностей квантовых коммуникаций потенциальным потребителям. Приоритет при создании тестовой сети будет отдаваться отечественным производителям оборудования и решений.



«Цифровую экономику не зря называют дата-центричной, она во многом базируется на сборе и анализе больших данных из самых разных сфер, — отметил Борис Глазков. — Чем важнее и дороже данные, тем опаснее несанкционированный доступ к ним или их уничтожение. Убытки от деятельности хакеров уже исчисляются миллиардами долларов. Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Мы точно знаем, что такая защита нужна нашим клиентам.



На первом этапе потребителями нового сервиса станут государство и финансовый сектор, но в дальнейшем круг потребителей будет расширяться. Например, сверхзащита нужна при передаче телемедицинских данных. "Ростелеком" также планирует использовать квантовые ключи для защиты передачи данных в своей магистральной сети, например, между дата-центрами. Наша компания готова поддерживать перспективные инициативы в области квантовых коммуникаций в качестве индустриального партнёра».



Конечно, для того, чтобы квантовые коммуникации как можно быстрее вошли в стадию промышленной эксплуатации, нужна слаженная работа науки, государства и бизнеса. И такая работа в России уже ведётся!.. В частности, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) активно сотрудничает с «Ростелекомом» как в области «классических» технологий телекоммуникаций и шифрования, так и в области алгоритмов и «железа» для квантовых компьютеров и вычислителей. Поддержку проекту оказывает и АНО «Цифровая экономика», способствуя привлечению отечественных вендоров и научных организаций.



(Напомним, что в данном направлении активно работают и учёные на донской земле, см. публикацию TechnoDrive от 23 июля 2018 года — БЗ)



Благодаря такому комплексному подходу, — и ориентации «Ростелекома» на полезные инновации, — Россия уже в ближайшие годы может стать одним из мировых лидеров в использовании квантовых коммуникаций.