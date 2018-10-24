Четверг без света: в Ростове будет сыро и темно

По прогнозам Gismeteo, завтрашний день не порадует ростовчан ни теплом, ни голубым небом. 25 октября с полуночи и до раннего вечера ожидается дождь и умеренный ветер. На этом фоне информация об очередных отключениях электричества в центре Ростова выглядит ещё более депрессивной. В частности, с 9 до 15 часов без света останутся дома по пер. Островского 88-105, ул. Тельмана 5-31, а также пер. Халтуринскому 130/1 и 150/68. Более того, в подробный график отключений также внесены дома на улицах Лермонтовской и Красноармейской. Прогревайте квартиры заранее, если у вас ещё не включили центральное отопление!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Согласно официальной информации АО «Донэнерго», отключения света центре Ростова запланированы 25 октября на период с 9 до 15 часов по адресам: пер. Островского, 99-105; ул. Тельмана, 5-31 и пер. Халтуринский, 130/1, 150/68. Однако, видимо, это не исчерпывающий список.



В тексте новости содержится ссылка на план-график вывода в ремонт оборудования ростовских электросетей. Где, наряду с упомянутыми домами, также перечислены строения по адресам: ул. Лермонтовская 22-34, 55-57 — и здание Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий (ул. Красноармейская 11). Самый, что ни на есть, центр Ростова-на-Дону.



Причиной отключения света по указанным адресам являются работы на оборудовании трансформаторной подстанции ТП-718 для исключения аварийных ситуаций. С учётом приближающейся зимы, это весомый аргумент потерпеть некоторые неудобства. Не забывая о ряде правил, минимизирующих дискомфорт от «блэкаута».



В частности, в заявленное время работ категорически не рекомендуется пользоваться лифтами, обновлять прошивки смартфонов, спутниковых ресиверов, роутеров — и выполнять другие действия, критически зависящие от стабильного электропитания.



Даже если напряжение ещё есть — его могут отключить в любой момент, поэтому лучше не рисковать. А вот различные гаджеты лучше зарядить заранее, чтобы не пропустить важные звонки и сообщения, — и, при необходимости, поработать, насколько хватит заряда батареи. Качественные павербанки тут в помощь, поскольку спокойно заряжают даже прожорливый планшет, и не раз.



И напоследок главный совет — регулярно изучайте график технических работ АО «Донэнерго» (и новости TechnoDrive). Ведь связанные с ними отключения проводятся без предварительного уведомления потребителей!



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Самое неприятное в такой ситуации — застрять в лифте, отправляясь в «Платов» или на железнодорожный вокзал. Или сломать ногу, споткнувшись в темноте!



Свидание или важную деловую встречу, конечно, тоже не хочется пропустить, — даже объяснив по телефону причину отсутствия. Сразу упадёт «индекс благонадёжности»)



Что же касается глобальных планов, то умные города будущего, — например, «Таганрог от "Ростелекома"» — должны будут оповещать население так, как это делает, к примеру, редакция TechnoDrive уже 17 лет.