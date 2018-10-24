Четверг без света: в Ростове будет сыро и темно

По прогнозам Gismeteo, завтрашний день не порадует ростовчан ни теплом, ни голубым небом. 25 октября с полуночи и до раннего вечера ожидается дождь и умеренный ветер. На этом фоне информация об очередных отключениях электричества в центре Ростова выглядит ещё более депрессивной. В частности, с 9 до 15 часов без света останутся дома по пер. Островского 88-105, ул. Тельмана 5-31, а также пер. Халтуринскому 130/1 и 150/68. Более того, в подробный график отключений также внесены дома на улицах Лермонтовской и Красноармейской. Прогревайте квартиры заранее, если у вас ещё не включили центральное отопление!
Согласно официальной информации АО «Донэнерго», отключения света центре Ростова запланированы 25 октября на период с 9 до 15 часов по адресам: пер. Островского, 99-105; ул. Тельмана, 5-31 и пер. Халтуринский, 130/1, 150/68. Однако, видимо, это не исчерпывающий список.
В тексте новости содержится ссылка на план-график вывода в ремонт оборудования ростовских электросетей. Где, наряду с упомянутыми домами, также перечислены строения по адресам: ул. Лермонтовская 22-34, 55-57 — и здание Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий (ул. Красноармейская 11). Самый, что ни на есть, центр Ростова-на-Дону.
Причиной отключения света по указанным адресам являются работы на оборудовании трансформаторной подстанции ТП-718 для исключения аварийных ситуаций. С учётом приближающейся зимы, это весомый аргумент потерпеть некоторые неудобства. Не забывая о ряде правил, минимизирующих дискомфорт от «блэкаута».
В частности, в заявленное время работ категорически не рекомендуется пользоваться лифтами, обновлять прошивки смартфонов, спутниковых ресиверов, роутеров — и выполнять другие действия, критически зависящие от стабильного электропитания.
Даже если напряжение ещё есть — его могут отключить в любой момент, поэтому лучше не рисковать. А вот различные гаджеты лучше зарядить заранее, чтобы не пропустить важные звонки и сообщения, — и, при необходимости, поработать, насколько хватит заряда батареи. Качественные павербанки тут в помощь, поскольку спокойно заряжают даже прожорливый планшет, и не раз.
И напоследок главный совет — регулярно изучайте график технических работ АО «Донэнерго» (и новости TechnoDrive). Ведь связанные с ними отключения проводятся без предварительного уведомления потребителей!
Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова
Самое неприятное в такой ситуации — застрять в лифте, отправляясь в «Платов» или на железнодорожный вокзал. Или сломать ногу, споткнувшись в темноте!
Свидание или важную деловую встречу, конечно, тоже не хочется пропустить, — даже объяснив по телефону причину отсутствия. Сразу упадёт «индекс благонадёжности»)
Что же касается глобальных планов, то умные города будущего, — например, «Таганрог от "Ростелекома"» — должны будут оповещать население так, как это делает, к примеру, редакция TechnoDrive уже 17 лет.
ИТ — везде. И VR-музеи, конечно, не исключение!.. Оцифровка редких экспонатов и новейшие технологии визуализации позволяют создавать уникальные проекты. Один из которых — исторический парк «Россия — моя история», открывшийся в Ростове 14 октября. Экспозиция данного музея выполнена с помощью многочисленных цифровых решений: интерактивная лента истории, сенсорные экраны, видеостены, голограммы, а также 3D-реконструкции городов и сражений. Все эти технологии впечатляют — и одновременно требуют наличия бесперебойного высокоскоростного Интернета. Решить данную задачу создателям исторического парка удалось, благодаря компании «Ростелеком», — специалисты которой не только обеспечили быстрый доступ в Сеть для многочисленных элементов экспозиции, но и предусмотрели 10-кратный (!) запас по скорости на будущее.
Компания «Ростелеком — Розничные системы» приступила к выдаче товаров, купленных на сайте «Авито», в своих флагманских магазинах. Уже сегодня пользователи популярного сервиса могут выбрать для получения заказа один из 404 салонов связи «Ростелекома», включая ростовский офис на пр. Буденновском, 50. Для выдачи посылки клиенту достаточно назвать номер заказа и предъявить паспорт. Поверить содержимое отправления также можно на месте, при получении заказа.
Дружба с математикой открывает множество дверей! Ведь «царица всех наук» востребована практически в любой сфере — от ИКТ и экономики до маркетинга, дизайна и архитектуры — а также в математической лингвистике. Конечно, лучше всего увлечься математикой с детства, чтобы со временем это стало полезной привычкой и любимым занятием. Однако для этого ребёнка нужно заинтересовать на эмоциональном уровне — например, интересными заданиями и ощущением постоянно растущих возможностей применения знаний. Именно такую возможность ученикам начальной школы предоставляет онлайн-олимпиада по математике BRICSmath, основной тур которой уже начался!
Пока в России готовится к принятию закон, регулирующий майнинг криптовалют, владельцы «ферм» продолжают пользоваться «правовым вакуумом» в данной сфере. Например, избегая налогов и оплачивая электричество по тарифам для населения. Однако в ряде сфер криптофермы с самого начала находятся в правовом поле — и их владельцам необходимо это учитывать!.. Например, при перемещении соответствующего оборудования через границу. Поддержка функции шифрования требует обязательного декларирования оборудования для майнинга в соответствии с таможенными правилами. А нарушение данного требования чревато, как минимум, административным наказанием. В этом на личном примере убедился пассажир рейса Ростов-Тбилиси, задержанный в «зелёном коридоре» аэропорта «Платов» с оборудованием для криптофермы.
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