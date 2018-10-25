Научите своего ребёнка программировать с пятницы: лагерь/Ростов
На следующей неделе в школах с четвертной системой начнутся осенние каникулы и ребята уже задумываются о том, как их провести. Идея с отличным отдыхом после 2 месяцев обучения выглядит привлекательной, однако реализовать её в городе бывает непросто. В лучшем случае это выглядит как «спать подольше, ходить в кино с друзьями и сидеть в Интернете». Впрочем, у школьников Ростова-на-Дону и области есть более интересная альтернатива! Речь об осеннем ИТ-лагере по программированию для школьников 7-11 классов, а также студентов колледжей и ВУЗов. В период со 2 по 11 ноября он приглашает будущих «айтишников» в СОК «Ромашка» на берегу Азовского моря, — где их ждёт чистый воздух, живописный лесной массив, комфортабельное проживание с 3-разовым питанием и, конечно, качественное ИТ-образование, адаптированное для молодёжи. При этом каких-либо требований по базовому уровню знаний к участникам не предъявляется — в зависимости от имеющихся (или пока ещё отсутствующих) навыков программирования, все участники будут разделены на группы, каждая из которых получит свою порцию полезной информации и опробует её на практике.
Осенний ИТ-лагерь в спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка» реализуется Инженерно-технологической академией ЮФУ (Таганрог) в рамках проекта «Школа::Кода». Здесь старшеклассники, — а также студенты 1-2 курсов колледжей и ВУЗов, — могут получить знания, которые пригодятся им в учёбе и будущей профессиональной деятельности.
В частности, для групп с базовым уровнем ИТ-подготовки будет организовано изучение языка программирования C/C++. Не так и плохо!!! А в более сильных коллективах предметом изучения станут алгоритмы и олимпиадные задачи.
Занятия в ИТ-лагере будут проходить в формате ежедневных 6-часовых тренировок (с перерывом на обед). Каждая из них будет включать теоретическую часть, решение задач в соревновательном режиме, разбор задач — и обязательное самостоятельное дорешивание. При этом в качестве педагогов для «базовых» групп выступят преподаватели и студенты ИТА ЮФУ, а для наиболее «продвинутых» школьников — тренеры университетских команд по программированию и участники международных ИТ-соревнований.
Разумеется, помимо занятий, во второй половине для учащихся будет организована обширная культмассовая программа под руководством вожатых СОК «Ромашка». Таким образом, юные программисты смогут не только «прокачать» свои знания, но и отлично отдохнуть в компании сверстников.
Однако желающим попасть на ИТ-смену стоит поторопиться — регистрация учащихся хоть и была продлена, но завершится уже в ближайшее воскресенье, 28 октября!
Для её оформления необходимо заполнить онлайн-заявку и оплатить оргвзнос в размере 13500 рублей (для детей в возрасте до 15 лет предусмотрена возможность частичной компенсации, если родители ещё не пользовались этим правом в 2018 году).
И ещё одна важная особенность — обязательным требованием для каждого участника является наличие собственного ноутбука. Минимально необходимую конфигурацию и рекомендации по выбору наиболее подходящего гаджета можно найти на странице проекта «ВКонтакте». Здесь же содержатся поэтапные рекомендации по оформлению зачисления в ИТ-лагерь и другие полезные советы.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Кто-то скажет, что 13500 рублей (плюс необходимость покупки ноутбука) — это дорого. Но эти инвестиции, скорее всего, довольно быстро окупятся.
Только не покупайте совсем слабый ноут! Иначе, скажем, очередная Ubuntu Linux 18.04.1 LTS может на нём тормозить (а на неё придётся переходить через несколько лет). Ноутбуки обязательно нужно брать с разумным запасом по производительности. И по прочности!
Наступление сентября традиционно знаменует не только приход осени, но и начало учебного года. День знаний, первые звонки в школах и, конечно, уроки. Впрочем, последние постепенно утрачивают монополию на образовательную деятельность. Ведь получить необходимые знания, — и их объективную оценку, — сегодня можно в Интернете!.. В частности, компания «Ростелеком» приглашает учеников на онлайн-олимпиаду по английскому языку Skyeng Super Cup Аutumn 2018. А для преподавателей при поддержке национального оператора будет организован цикл вебинаров, посвящённый «смешанному обучению» с использованием электронных образовательных технологий.
Какой будет авиация через 10-20 лет?.. Ответ на этот вопрос знают, пожалуй, лишь крупнейшие производители. Но и они зачастую нуждаются в новых идеях «со стороны» и свежем взгляде. Так, например «Объединённая авиастроительная корпорация» приглашает молодёжь в возрасте до 35 лет, — студентов, выпускников ВУЗов и учёных, — принять участие в конкурсе «Будущее авиации». При этом отдельно подчёркивается, что от участников требуется широкое применение цифровых решений и новых технологических идей. Заявки на конкурс принимаются до 15 июня, — а победителей ждут отличные призы.
Компания «Ростелеком» совместно с Координационным центром доменов RU/РФ объявила о начале регистрации на Всероссийский семейный IT-марафон. Данное мероприятие, проводимое по мотивам проекта «Изучи Интернет — управляй им», призвано защитить детей от негативной информации и сформировать культуру общения в виртуальной среде. Принять участие в марафоне могут семейные команды, которых ждёт увлекательное состязание и ценные призы для победителей. Регистрация желающих уже началась!
На протяжении последних лет пассажирские авиаперевозки в мире демонстрируют уверенный рост. Ведь путешествовать по воздуху не только быстро и комфортно, но и безопасно (хотя на порядок надёжнее всё-таки поезда — БЗ). При этом авиастроители не склонны «почивать на лаврах», а постоянно внедряют инновации. Более широкое использование композитов делает планеры легче, законцовки крыльев повышают топливную эффективность, а двигатели становятся всё экономичнее и тише. Однако гиганты авиаиндустрии не только совершенствуют имеющиеся модели, но и прорабатывают революционные идеи — беспилотное управление пассажирскими самолётами, использование электродвигателей, дополненную реальность на борту и многое другое! Более того, авторам наиболее ярких и жизнеспособных концептов вендоры предлагают свою поддержку. Например, компания Airbus объявила о поиске ИТ-стартапов в России — и в Ростове, в частности.
Каким будет наш мир через 12 лет?.. Точный ответ на это вопрос, вероятно, не даст никто*. Однако, спрогнозировать развитие тех или иных информационных технологий в среднесрочной перспективе можно и нужно! Особенно это интересно, если подобные прогнозы строит молодёжь, — ведь именно нынешним подросткам предстоит не только жить в мире будущего, но и активно созидать его. И важным шагом на этом пути является конкурс ИТ-проектов «Я и Мир в 2030», организованный банком «Центр-Инвест». Принять участие в этом состязании могут претенденты в возрасте до 35 лет — студенты, преподаватели, а также молодые специалисты предприятий, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. При этом на поощрение победителей, в целом, организаторы конкурса выделили 1 000 000 рублей!