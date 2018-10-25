Научите своего ребёнка программировать с пятницы: лагерь/Ростов

На следующей неделе в школах с четвертной системой начнутся осенние каникулы и ребята уже задумываются о том, как их провести. Идея с отличным отдыхом после 2 месяцев обучения выглядит привлекательной, однако реализовать её в городе бывает непросто. В лучшем случае это выглядит как «спать подольше, ходить в кино с друзьями и сидеть в Интернете». Впрочем, у школьников Ростова-на-Дону и области есть более интересная альтернатива! Речь об осеннем ИТ-лагере по программированию для школьников 7-11 классов, а также студентов колледжей и ВУЗов. В период со 2 по 11 ноября он приглашает будущих «айтишников» в СОК «Ромашка» на берегу Азовского моря, — где их ждёт чистый воздух, живописный лесной массив, комфортабельное проживание с 3-разовым питанием и, конечно, качественное ИТ-образование, адаптированное для молодёжи. При этом каких-либо требований по базовому уровню знаний к участникам не предъявляется — в зависимости от имеющихся (или пока ещё отсутствующих) навыков программирования, все участники будут разделены на группы, каждая из которых получит свою порцию полезной информации и опробует её на практике.

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Осенний ИТ-лагерь в спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка» реализуется Инженерно-технологической академией ЮФУ (Таганрог) в рамках проекта «Школа::Кода». Здесь старшеклассники, — а также студенты 1-2 курсов колледжей и ВУЗов, — могут получить знания, которые пригодятся им в учёбе и будущей профессиональной деятельности.



В частности, для групп с базовым уровнем ИТ-подготовки будет организовано изучение языка программирования C/C++. Не так и плохо!!! А в более сильных коллективах предметом изучения станут алгоритмы и олимпиадные задачи.



Занятия в ИТ-лагере будут проходить в формате ежедневных 6-часовых тренировок (с перерывом на обед). Каждая из них будет включать теоретическую часть, решение задач в соревновательном режиме, разбор задач — и обязательное самостоятельное дорешивание. При этом в качестве педагогов для «базовых» групп выступят преподаватели и студенты ИТА ЮФУ, а для наиболее «продвинутых» школьников — тренеры университетских команд по программированию и участники международных ИТ-соревнований .



Разумеется, помимо занятий, во второй половине для учащихся будет организована обширная культмассовая программа под руководством вожатых СОК «Ромашка». Таким образом, юные программисты смогут не только «прокачать» свои знания, но и отлично отдохнуть в компании сверстников.



Однако желающим попасть на ИТ-смену стоит поторопиться — регистрация учащихся хоть и была продлена, но завершится уже в ближайшее воскресенье, 28 октября!



Для её оформления необходимо заполнить онлайн-заявку и оплатить оргвзнос в размере 13500 рублей (для детей в возрасте до 15 лет предусмотрена возможность частичной компенсации, если родители ещё не пользовались этим правом в 2018 году).



И ещё одна важная особенность — обязательным требованием для каждого участника является наличие собственного ноутбука. Минимально необходимую конфигурацию и рекомендации по выбору наиболее подходящего гаджета можно найти на странице проекта «ВКонтакте». Здесь же содержатся поэтапные рекомендации по оформлению зачисления в ИТ-лагерь и другие полезные советы.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Кто-то скажет, что 13500 рублей (плюс необходимость покупки ноутбука) — это дорого. Но эти инвестиции, скорее всего, довольно быстро окупятся.



Только не покупайте совсем слабый ноут! Иначе, скажем, очередная Ubuntu Linux 18.04.1 LTS может на нём тормозить (а на неё придётся переходить через несколько лет). Ноутбуки обязательно нужно брать с разумным запасом по производительности. И по прочности!