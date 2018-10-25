Минимум два Дня открытых дверей совсем скоро: СКФ МТУСИ и РГУПС!
Предположим, молодой человек или девушка хочет стать будущим «IT-супергероем». Однако для этого вовсе не обязательно выбирать именно «айтишный» ВУЗ! Возьмём для примера железнодорожный транспорт, меняющийся буквально на глазах. Сегодня это двухэтажные вагоны с сетями Wi-Fi (админить TechnoDrive прямо на ходу вполне реально — БЗ), — а также стремительно растущие продажи билетов онлайн и мощнейшая ИТ-инфраструктура, нуждающаяся в профессиональной поддержке и усовершенствовании. К тому же РЖД на данный момент является крупнейшим работодателем, постоянно нуждающимся в новых кадрах!.. Узнать об этих и других преимуществах ИТ-образования в стенах РГУПС можно на Дне открытых дверей университета уже в ближайшее воскресенье (28 октября). Если же вы всё-таки склоняетесь к работе в «классической» сфере связи (не только «на колесе»), то и для вас есть хорошие новости! Это СКФ МТУСИ.
Начнём с Дня открытых дверей РГУПС, запланированного на 28 октября. В этот день гостей университета на площади Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения ждёт встреча с руководством университета, представителями СКЖД, деканами факультетов и директором техникума.
Родители и подрастающее поколение познакомится с работой кафедр, учебных лабораторий, центром развития карьеры и учебным военным центром РГУПС.
Напомним, что среди множества направлений обучения в РГУПС имеются «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»), — а также «Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные системы и технологи на транспорте»). Поступить на которые можно как с компенсацией затрат на обучение, так и «на общих основаниях» (на бюджет).
По официальной информации, День открытых дверей РГУПС в Ростове-на-Дону начнётся в 11:00 в актовом зале главного корпуса РГУПС 28/X. И после вводной части гости смогут посетить кафедры по интересам, погулять по университетскому парку и познакомиться с насыщенной жизнью студентов.
СКФ МТУСИ: фабрика настоящих профессионалов
О планах провести День открытых дверей сообщил и Северо-Кавказский филиал МТУСИ, осуществляющий подготовку высококвалифицированных специалистов в области связи. Здесь абитуриентов и их родителей ждут 9 декабря в 11 часов (адрес в Ростове — ул. Серафимовича, 62, это рядом с Центральным рынком и двумя высотками БЦ «Купеческий Двор»).
В программе — встреча с руководством СКФ МТУСИ, экскурсии по лабораториям и знакомство с правилами приёма 2019 года. Добро пожаловать!
P.S. Раздумываете, какому из мероприятий отдать предпочтение?.. Рекомендация TechnoDrive — посещать как можно больше дней открытых дверей, причём не только в технических ВУЗах. Ведь достойные ИТ-направления есть на экономических, автодорожных и других факультетах. Рассмотрите все возможные варианты, критически оцените всё сказанное — и сделайте свой личный выбор!
Но, возможно, намного сильнее, чем любые яркие доклады, вас привлекут специализированные центры в ВУЗах, созданные вместе с производителями, — либо международные возможности учебных заведений.
Это может быть Локальная Сетевая Академия Cisco в СКФ МТУСИ или Ресурсный центр робототехники ДГТУ; стажировки в Италии и обучение в Норвегии (мехмат); магистерская программа Института радиотехнических систем и управления ИТА ЮФУ под названием «Средства РЭБ» (вечная тема с акцентом в радиофизику) и т.д.
Мы хотим сказать, что выбор вуза в Ростове — намного более широкая и увлекательная тема, чем может показаться даже после посещения всех Дней открытых дверей по анонсам TechnoDrive :-))
Одним из значимых событий минувших выходных, безусловно, стал IX Фестиваль науки юга России, состоявшийся 20-21 октября на новом стадионе «Ростов-Арена». Примечательно, что с каждым годом его организаторы выбирают всё более масштабные площадки, — что отражает растущий интерес к достижениям донской науки (и желание представить их более ярко). В частности, основной темой прошедшего фестиваля стал искусственный интеллект, который уже сегодня можно встретить во многих сферах нашей жизни. О том, какие перспективы для россиян открывают умные роботы, — и какие задачи предстоит незамедлительно решить в данной сфере, — читайте в эксклюзивном репортаже TechnoDrive с места событий!
12-14 октября на шести площадках Ростова-на-Дону состоялся 59-й Всероссийский слёт студенческих отрядов. Участниками масштабного мероприятия стали почти 3000 человек из 74 субъектов Российской Федерации: представители органов власти, общественные деятели, работодатели и, конечно, активная молодежь. Все они высоко оценили организацию слёта, насыщенную программу — и широкий спектр цифровых услуг предоставленный компанией «Ростелеком», выступившей техническим партнёром столь значимого события.
На протяжении веков математика теснейшим образом связана с экономикой, — и речь здесь не только об арифметике, позволяющей вести бухгалтерию ещё со времён клинописного письма. Первые тексты человечества, собственно, и были записями о налоговых поступлениях! А начиная с XVIII века, в экономической науке применяются математические модели, которые иногда превосходят по уровню описание технических и физических систем. Поэтому у школьников, увлекающихся математикой, есть шанс добиться успеха не только в сфере ИТ, но и в экономике. Например, на руководящих должностях важнейших отраслей, — или в качестве экспертов различных министерств или банков. Узнать об этих перспективах подробнее можно на Дне открытых дверей экономического факультета ЮФУ, который состоится в ближайшее воскресенье, 7 октября.
Организаторы благотворительного забега IT-Run подвели официальные итоги соревнований. Несмотря на некоторую удалённость Таганрога от Ростова, среди участников и лидеров забега оказалось немало гостей из донской столицы. В частности, «золото» на дистанции 2,5 км завоевал ростовчанин Александр Коновалов, а лучший результат в забеге на 5 км показала Елена Курская. Также на счету ИТ-специалистов из Ростова-на-Дону оказались «серебро» и «бронза» на дистанции 2,5 км (женщины) и награда за второе место в 5-километровом забеге у мужчин. Поздравляем!
«Чем бы вы ни решили заниматься, умение писать и понимать код пригодится везде» — считают специалисты «Яндекса». И они, безусловно, правы!.. Навыки программирования востребованы в любой технологичной сфере — от Интернета и дизайна до медицины и космоса. А тем, кто решит связать судьбу с одной из гуманитарных профессий, пригодится аналитическое мышление, полученное на курсах информатики (не говоря уже о задачах математической лингвистики!). Ниже пойдёт речь о профессиональной подготовке школьников в «Яндекс.Лицее». Ведь, используя свой бренд в образовательных проектах, интернет-гигант фактически выступает гарантом качества обучения. Которое, несмотря на высокий уровень, является полностью бесплатным!.. Теперь возможность поступить в «Яндекс.Лицей» появилась и у ростовских школьников.