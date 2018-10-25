Минимум два Дня открытых дверей совсем скоро: СКФ МТУСИ и РГУПС!

Предположим, молодой человек или девушка хочет стать будущим «IT-супергероем». Однако для этого вовсе не обязательно выбирать именно «айтишный» ВУЗ! Возьмём для примера железнодорожный транспорт, меняющийся буквально на глазах. Сегодня это двухэтажные вагоны с сетями Wi-Fi (админить TechnoDrive прямо на ходу вполне реально — БЗ), — а также стремительно растущие продажи билетов онлайн и мощнейшая ИТ-инфраструктура, нуждающаяся в профессиональной поддержке и усовершенствовании. К тому же РЖД на данный момент является крупнейшим работодателем, постоянно нуждающимся в новых кадрах!.. Узнать об этих и других преимуществах ИТ-образования в стенах РГУПС можно на Дне открытых дверей университета уже в ближайшее воскресенье (28 октября). Если же вы всё-таки склоняетесь к работе в «классической» сфере связи (не только «на колесе»), то и для вас есть хорошие новости! Это СКФ МТУСИ.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

РГУПС готовит ИТ-специалистов, проверено!



Начнём с Дня открытых дверей РГУПС, запланированного на 28 октября. В этот день гостей университета на площади Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения ждёт встреча с руководством университета, представителями СКЖД, деканами факультетов и директором техникума.



Родители и подрастающее поколение познакомится с работой кафедр, учебных лабораторий, центром развития карьеры и учебным военным центром РГУПС.



Напомним, что среди множества направлений обучения в РГУПС имеются «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»), — а также «Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные системы и технологи на транспорте»). Поступить на которые можно как с компенсацией затрат на обучение, так и «на общих основаниях» (на бюджет).



По официальной информации, День открытых дверей РГУПС в Ростове-на-Дону начнётся в 11:00 в актовом зале главного корпуса РГУПС 28/X. И после вводной части гости смогут посетить кафедры по интересам, погулять по университетскому парку и познакомиться с насыщенной жизнью студентов.



СКФ МТУСИ: фабрика настоящих профессионалов



О планах провести День открытых дверей сообщил и Северо-Кавказский филиал МТУСИ, осуществляющий подготовку высококвалифицированных специалистов в области связи. Здесь абитуриентов и их родителей ждут 9 декабря в 11 часов (адрес в Ростове — ул. Серафимовича, 62, это рядом с Центральным рынком и двумя высотками БЦ «Купеческий Двор»).



В программе — встреча с руководством СКФ МТУСИ, экскурсии по лабораториям и знакомство с правилами приёма 2019 года. Добро пожаловать!



P.S. Раздумываете, какому из мероприятий отдать предпочтение?.. Рекомендация TechnoDrive — посещать как можно больше дней открытых дверей, причём не только в технических ВУЗах. Ведь достойные ИТ-направления есть на экономических, автодорожных и других факультетах. Рассмотрите все возможные варианты, критически оцените всё сказанное — и сделайте свой личный выбор!



Но, возможно, намного сильнее, чем любые яркие доклады, вас привлекут специализированные центры в ВУЗах, созданные вместе с производителями, — либо международные возможности учебных заведений.



Это может быть Локальная Сетевая Академия Cisco в СКФ МТУСИ или Ресурсный центр робототехники ДГТУ; стажировки в Италии и обучение в Норвегии (мехмат); магистерская программа Института радиотехнических систем и управления ИТА ЮФУ под названием «Средства РЭБ» (вечная тема с акцентом в радиофизику) и т.д.



Мы хотим сказать, что выбор вуза в Ростове — намного более широкая и увлекательная тема, чем может показаться даже после посещения всех Дней открытых дверей по анонсам TechnoDrive :-))