Как нам обустроить цифровую Россию?

Новые цифровые услуги и сервисы появляются каждый день. Многие из них ощутимо меняют мир!.. Это очевидно для всех, в первую очередь, для государства. Ведь глобальная экспансия ИКТ сейчас столь же важна, как электрификация России с 1921 года (или прокладка «чугунки» 230 лет назад) — и должна идти «по всем фронтам». Как это сделать наиболее быстро и эффективно обсудили участники всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее», организованного компанией «Ростелеком». Его участниками стали более 500 экспертов: представители органов государственной власти РФ, занимающиеся вопросами цифровой экономики, умных городов и информатизации, — а также ведущие специалисты в области ИКТ различных отраслей экономики.
Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее» проводится компанией «Ростелеком» уже в шестой раз. В этом году площадкой для масштабного мероприятия стал сочинский отель Radisson Blu Paradise Resort & Spa, собравший под одной крышей ведущих ИТ-специалистов страны.
В рамках форума запланированы, — и в настоящий момент проводятся, — тематические круглые столы на актуальные темы.
В их числе цифровое будущее России, развитие умных городов, цифровая трансформация государственного управления, цифровое здравоохранение и образование, новые модели инвестиционных ИКТ-проектов и многое другое.
Помимо этого, с докладами на форуме выступят представители Совета Федерации РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства экономического развития, департамента информационных технологий города Москвы и других министерств и ведомств, — а также ведущие отраслевые эксперты и представители «Ростелекома», ответственные за инновационные направления в компании.
«Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей. В новом мире перед федеральными и региональными органами власти, а также перед бизнесом стоят амбициозные задачи. Совместно нам необходимо выработать единые принципы и критерии цифровизации для достижения максимального успеха. Уверен, форум "Взгляд в цифровое будущее" станет эффективной площадкой для продуктивных дискуссий, — отметил Владимир Кириенко, первый вице-президент компании "Ростелеком". — В рамках форума представлены современные технологические решения для бизнеса и государства, которые меняют целые отрасли — ЖКХ, энергетику, транспорт, медицину, образование. Каждый успешный проект по развитию цифровой экосистемы — это шаг навстречу к цифровому будущему России и, одновременно, прорыв в повышении качества жизни людей».
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
По личному опыту, «Взгляд в цифровое будущее» это действительно эффективно работающая конференция! К примеру, уже через несколько лет после обсуждения импортозамещения в Сочи, в России появились отечественные ноутбуки и серверы «Эльбрус», сертифицированы российские ОС, браузеры и СУБД, предлагаются защищённые смартфоны «Тайгафон», созданы уникальные «непробиваемые» операционные системы для промышленных контроллеров, создаются квантовые линии связи и так далее.
Не говоря уже о российских автобусах-беспилотниках, которые TechnoDrive смог протестировать в Сколково меньше месяца назад.
А вскоре, на донской земле, Таганрог начнёт трансформацию в умный город!..
Одной из важнейших задач информационного общества является защита ИТ-инфраструктуры от преступных посягательств. Ведь вмешательство хакеров чревато не только кражей персональных данных и денег граждан, но также несёт угрозу для общества в целом (если злоумышленникам удастся проникнуть в сети транспортных компаний, промышленных предприятий, электростанций, СМИ и т.д.) Предотвратить эту угрозу призван Федеральный закон 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», устанавливающий административную и уголовную ответственность за действия (и бездействие!), повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре страны. Но как предприятиям разобраться с многочисленными требованиями 187-ФЗ и обеспечить их неукоснительное соблюдение?.. Ответить на этот вопрос готовы специалисты компании Positive Technologies — на бесплатном вебинаре! Он состоится уже послезавтра, 25 октября (среда) и будет безусловно полезен всем «айтишникам», руководителям компаний и даже ИП.
Современный бизнес всё чаще выбирает облачные технологии. Об этом свидетельствуют данные компании Orange Business Services, прибыль которой от реализации cloud-сервисов в первой половине 2018 года выросла на 18%. И это, по мнению экспертов, только начало!.. Опираясь на гиперконвергенцию* и искусственный интеллект, Orange планирует к 2022 году добиться ежегодного прироста в сегменте облачных услуг на уровне 25%, генерируя более половины прибыли за пределами Франции. Для этих целей международный оператор, успешно работающий и в Ростове, планирует расширить штат экспертов, открыть новый дата-центр, — а также заключить соглашения с ключевыми игроками рынка.
Сейчас у каждого в руке есть смартфон, — и почти каждый бизнес и госучреждение подключены к Интернету. Однако цифровизации экономики РФ грозит неустанная деятельность хакеров. Причины, по которым преступники порой берут верх? Недостаточная защищённость IT-инфраструктуры, — а также применение зарубежных аппаратных и программных средств, которые не всегда ведут себя предсказуемо. И, конечно, недостаточно высокий уровень персонала на местах! О том, как избежать данных рисков, шла речь на III Всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение». Один из наиболее интересных докладов (что весьма логично!) сделал вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Направляясь к далёким планетам, космические аппараты не сразу выходят на заданные траектории. Несколько орбит должны сменить друг друга, чтобы, наконец, началось захватывающее путешествие. И вот оно стартовало!.. 25 сентября, в Москве, Михаил Осеевский и Владимир Кириенко представили грандиозную картину того, как Интернет в России становится почти всемогущим! Этому триумфу, разумеется, предшествовал подготовительный этап, когда цифровые технологии начали менять жизнь людей, — а Интернет из сети передачи данных превратился в одну из основ общества. В Сети доступно множество услуг! Но это только начало! Впереди россиян ждут новые впечатляющие возможности — настоящие умные дома, беспилотный общественный транспорт и биометрическая идентификация в повседневной жизни. Эти и другие услуги, которые вскоре станут для нас привычными, на этой неделе анонсировала компания «Ростелеком», — представившая гостям футуристической конференции в Москве новые сервисы и обновлённый бренд.
Администрация Ростова-на-Дону, — и это очень примечательный факт, — и региональный Роскомнадзор в очередной раз напомнили предприятиям и организациям правила работы с персональными данными граждан. В соответствии с ними, любое юридическое лицо (за исключением случаев, перечисленных в первой части статьи 6 ФЗ «О персональных данных», пункты 2-4, 8) обязано хранить и обрабатывать ПДн россиян исключительно на территории страны. При этом операторы персональных данных, зарегистрированные до 1 сентября 2015 года, обязаны направить в Роскомнадзор соответствующее уведомление в письменной форме, во избежание серьёзных штрафов и приостановки деятельности.