Как нам обустроить цифровую Россию?

Новые цифровые услуги и сервисы появляются каждый день. Многие из них ощутимо меняют мир!.. Это очевидно для всех, в первую очередь, для государства. Ведь глобальная экспансия ИКТ сейчас столь же важна, как электрификация России с 1921 года (или прокладка «чугунки» 230 лет назад) — и должна идти «по всем фронтам». Как это сделать наиболее быстро и эффективно обсудили участники всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее», организованного компанией «Ростелеком». Его участниками стали более 500 экспертов: представители органов государственной власти РФ, занимающиеся вопросами цифровой экономики, умных городов и информатизации, — а также ведущие специалисты в области ИКТ различных отраслей экономики.

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Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее» проводится компанией «Ростелеком» уже в шестой раз. В этом году площадкой для масштабного мероприятия стал сочинский отель Radisson Blu Paradise Resort & Spa, собравший под одной крышей ведущих ИТ-специалистов страны.



В рамках форума запланированы, — и в настоящий момент проводятся, — тематические круглые столы на актуальные темы.



В их числе цифровое будущее России, развитие умных городов, цифровая трансформация государственного управления, цифровое здравоохранение и образование, новые модели инвестиционных ИКТ-проектов и многое другое.



Помимо этого, с докладами на форуме выступят представители Совета Федерации РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства экономического развития, департамента информационных технологий города Москвы и других министерств и ведомств, — а также ведущие отраслевые эксперты и представители «Ростелекома», ответственные за инновационные направления в компании.



«Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей. В новом мире перед федеральными и региональными органами власти, а также перед бизнесом стоят амбициозные задачи. Совместно нам необходимо выработать единые принципы и критерии цифровизации для достижения максимального успеха. Уверен, форум "Взгляд в цифровое будущее" станет эффективной площадкой для продуктивных дискуссий, — отметил Владимир Кириенко, первый вице-президент компании "Ростелеком". — В рамках форума представлены современные технологические решения для бизнеса и государства, которые меняют целые отрасли — ЖКХ, энергетику, транспорт, медицину, образование. Каждый успешный проект по развитию цифровой экосистемы — это шаг навстречу к цифровому будущему России и, одновременно, прорыв в повышении качества жизни людей».



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



По личному опыту, «Взгляд в цифровое будущее» это действительно эффективно работающая конференция! К примеру, уже через несколько лет после обсуждения импортозамещения в Сочи, в России появились отечественные ноутбуки и серверы «Эльбрус», сертифицированы российские ОС, браузеры и СУБД, предлагаются защищённые смартфоны «Тайгафон», созданы уникальные «непробиваемые» операционные системы для промышленных контроллеров, создаются квантовые линии связи и так далее.



Не говоря уже о российских автобусах-беспилотниках, которые TechnoDrive смог протестировать в Сколково меньше месяца назад.



А вскоре, на донской земле, Таганрог начнёт трансформацию в умный город!..