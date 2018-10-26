Там, где бьёт ключом азарт — там деньги и слава!

Да, это общее правило, а вот частный пример! По сведениям TechnoDrive, Федерация компьютерного спорта Ростовской области анонсировала региональный турнир с призовой путёвкой в основной этап Кубка России с призовым фондом 3,5 миллиона рублей. Данные соревнования состоятся в Ростове уже в ближайшее воскресенье, 28 октября, — а если количество команд и участников окажется слишком большим, претендентов ждёт отборочный онлайн-тур.

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Пост Ростовского отделения ФКС России сообщает о том, что Кубок области по киберспорту состоится 28 октября на кибер-арене STORM (пр. Чехова, 71). Начало — в 10 часов утра.



Список дисциплин регионального чемпионата совпадает с основным этапом Кубка России, путёвки в который получат победители в каждой из номинаций. Это — Dota 2, Clash Royale, Starcraft 2 и Hearthstone. Ссылки для регистрации в соответствующих номинациях приведены выше.



Организаторы обращают внимание, что онлайн-регистрация завершится ровно в полночь с пятницы на субботу — так что у желающих поучаствовать остаётся совсем немного времени на принятие решения и подготовку оргвзноса. Последний составляет 1500 рублей для команды в номинации Dota 2, 300 рублей — для игроков Starcraft 2 и Hearthstone, а также 200 рублей — по дисциплине Clash Royale.



При этом, лучшие игроки могут рассчитывать не только на упомянутые путёвки (и внушительные денежные призы) Кубка России, но также на бесплатный день в компьютерном клубе STORM — и 50% от суммы всех взносов в своей дисциплине (речь о ростовском Кубке — ред.)



И ещё одна важная особенность — претендентам на участие в Кубке Ростовской области стоит подготовиться к предварительному онлайн-отбору. Который может быть проведён в субботу при наличии большого количества претендентов, которых не сможет вместить кибер-арена STORM во время воскресного турнира.



О проведении соответствующего состязания — или автоматическом проходе зарегистрированных участников в основной тур ростовского Кубка, — киберспортсмены будут оповещены в этот же день. Поэтому на предстоящих выходных претендентам на главный приз необходимо всегда быть на связи.