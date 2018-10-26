Там, где бьёт ключом азарт — там деньги и слава!

Да, это общее правило, а вот частный пример! По сведениям TechnoDrive, Федерация компьютерного спорта Ростовской области анонсировала региональный турнир с призовой путёвкой в основной этап Кубка России с призовым фондом 3,5 миллиона рублей. Данные соревнования состоятся в Ростове уже в ближайшее воскресенье, 28 октября, — а если количество команд и участников окажется слишком большим, претендентов ждёт отборочный онлайн-тур.
Список дисциплин регионального чемпионата совпадает с основным этапом Кубка России, путёвки в который получат победители в каждой из номинаций. Это — Dota 2, Clash Royale, Starcraft 2 и Hearthstone. Ссылки для регистрации в соответствующих номинациях приведены выше.
Организаторы обращают внимание, что онлайн-регистрация завершится ровно в полночь с пятницы на субботу — так что у желающих поучаствовать остаётся совсем немного времени на принятие решения и подготовку оргвзноса. Последний составляет 1500 рублей для команды в номинации Dota 2, 300 рублей — для игроков Starcraft 2 и Hearthstone, а также 200 рублей — по дисциплине Clash Royale.
При этом, лучшие игроки могут рассчитывать не только на упомянутые путёвки (и внушительные денежные призы) Кубка России, но также на бесплатный день в компьютерном клубе STORM — и 50% от суммы всех взносов в своей дисциплине (речь о ростовском Кубке — ред.)
И ещё одна важная особенность — претендентам на участие в Кубке Ростовской области стоит подготовиться к предварительному онлайн-отбору. Который может быть проведён в субботу при наличии большого количества претендентов, которых не сможет вместить кибер-арена STORM во время воскресного турнира.
О проведении соответствующего состязания — или автоматическом проходе зарегистрированных участников в основной тур ростовского Кубка, — киберспортсмены будут оповещены в этот же день. Поэтому на предстоящих выходных претендентам на главный приз необходимо всегда быть на связи.
По прогнозам Gismeteo, завтрашний день не порадует ростовчан ни теплом, ни голубым небом. 25 октября с полуночи и до раннего вечера ожидается дождь и умеренный ветер. На этом фоне информация об очередных отключениях электричества в центре Ростова выглядит ещё более депрессивной. В частности, с 9 до 15 часов без света останутся дома по пер. Островского 88-105, ул. Тельмана 5-31, а также пер. Халтуринскому 130/1 и 150/68. Более того, в подробный график отключений также внесены дома на улицах Лермонтовской и Красноармейской. Прогревайте квартиры заранее, если у вас ещё не включили центральное отопление!
ИТ — везде. И VR-музеи, конечно, не исключение!.. Оцифровка редких экспонатов и новейшие технологии визуализации позволяют создавать уникальные проекты. Один из которых — исторический парк «Россия — моя история», открывшийся в Ростове 14 октября. Экспозиция данного музея выполнена с помощью многочисленных цифровых решений: интерактивная лента истории, сенсорные экраны, видеостены, голограммы, а также 3D-реконструкции городов и сражений. Все эти технологии впечатляют — и одновременно требуют наличия бесперебойного высокоскоростного Интернета. Решить данную задачу создателям исторического парка удалось, благодаря компании «Ростелеком», — специалисты которой не только обеспечили быстрый доступ в Сеть для многочисленных элементов экспозиции, но и предусмотрели 10-кратный (!) запас по скорости на будущее.
Компания «Ростелеком — Розничные системы» приступила к выдаче товаров, купленных на сайте «Авито», в своих флагманских магазинах. Уже сегодня пользователи популярного сервиса могут выбрать для получения заказа один из 404 салонов связи «Ростелекома», включая ростовский офис на пр. Буденновском, 50. Для выдачи посылки клиенту достаточно назвать номер заказа и предъявить паспорт. Поверить содержимое отправления также можно на месте, при получении заказа.
Дружба с математикой открывает множество дверей! Ведь «царица всех наук» востребована практически в любой сфере — от ИКТ и экономики до маркетинга, дизайна и архитектуры — а также в математической лингвистике. Конечно, лучше всего увлечься математикой с детства, чтобы со временем это стало полезной привычкой и любимым занятием. Однако для этого ребёнка нужно заинтересовать на эмоциональном уровне — например, интересными заданиями и ощущением постоянно растущих возможностей применения знаний. Именно такую возможность ученикам начальной школы предоставляет онлайн-олимпиада по математике BRICSmath, основной тур которой уже начался!
Пока в России готовится к принятию закон, регулирующий майнинг криптовалют, владельцы «ферм» продолжают пользоваться «правовым вакуумом» в данной сфере. Например, избегая налогов и оплачивая электричество по тарифам для населения. Однако в ряде сфер криптофермы с самого начала находятся в правовом поле — и их владельцам необходимо это учитывать!.. Например, при перемещении соответствующего оборудования через границу. Поддержка функции шифрования требует обязательного декларирования оборудования для майнинга в соответствии с таможенными правилами. А нарушение данного требования чревато, как минимум, административным наказанием. В этом на личном примере убедился пассажир рейса Ростов-Тбилиси, задержанный в «зелёном коридоре» аэропорта «Платов» с оборудованием для криптофермы.