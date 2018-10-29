Олимпиада по криптографии для детей: откройте свои суперталанты
Математика и криптография являются одними из старейших наук*, — однако, несмотря на возраст, они лежат в основе суперсовременных ИКТ. Спрос на профессионалов в данных областях колоссален, а поиск будущих специалистов начинается буквально со школьной скамьи. Одним из действенных механизмов такого поиска, безусловно, являются олимпиады по математике и криптографии, проводимые в нашей стране. Ближайшая из них стартует уже на этой неделе — 1 ноября!.. Попробовать свои силы в отборочном онлайн-туре может любой желающий, а самые талантливые участники получат шанс заявить о себе в финале и в перспективе найти действительно престижную работу.
Места проведения очного тура будут сообщены ближе к дате его проведения, — 25 ноября. При этом у школьников будет возможность выбрать наиболее подходящий им город и место проведения олимпиады из представленного списка.
Нужно ли предварительно готовиться к олимпиаде по криптографии?.. Безусловно! Ведь даже талантливым школьникам потребуются дополнительные знания и навыки решения похожих задач. Поэтому организаторы интеллектуального состязания предлагают всем претендентам изучить архив задач и методические материалы по подготовке предыдущих лет.
Отдельное внимание также стоит уделить тематической группе «ВКонтакте», где приведены полезные советы и некоторые из пробных заданий.
Дерзайте — и, возможно, именно ваше решение окажется самым лучшим!
* — в своё время «хитом продаж» к примеру, был длинный ремень с буквами, который навивали на длинную палку. Если не знать точно её диаметр, послание не раскрывалось, — примерно как на «цифровых» замках в обычных чемоданах. Что касается математики, то первые зарубки на костях животных, которые служили для счёта, были сделаны людьми ещё 50 000 лет назад.
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