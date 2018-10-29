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29 октября 2018, «Вирус, троян да хакер»: защита информации

Олимпиада по криптографии для детей: откройте свои суперталанты

Для самых талантливых школьников: олимпиада по криптографии!Математика и криптография являются одними из старейших наук*, — однако, несмотря на возраст, они лежат в основе суперсовременных ИКТ. Спрос на профессионалов в данных областях колоссален, а поиск будущих специалистов начинается буквально со школьной скамьи. Одним из действенных механизмов такого поиска, безусловно, являются олимпиады по математике и криптографии, проводимые в нашей стране. Ближайшая из них стартует уже на этой неделе — 1 ноября!.. Попробовать свои силы в отборочном онлайн-туре может любой желающий, а самые талантливые участники получат шанс заявить о себе в финале и в перспективе найти действительно престижную работу.

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Согласно официальной информации сайта, межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я.Верченко по математике и криптографии включает два тура — отборочный и основной. Первый из них проводится в дистанционной форме на сайте олимпиады с 1 по 18 ноября. По его итогам участники, показавшие лучший результат, будут приглашены к участию в очном туре.

Места проведения очного тура будут сообщены ближе к дате его проведения, — 25 ноября. При этом у школьников будет возможность выбрать наиболее подходящий им город и место проведения олимпиады из представленного списка.

Нужно ли предварительно готовиться к олимпиаде по криптографии?.. Безусловно! Ведь даже талантливым школьникам потребуются дополнительные знания и навыки решения похожих задач. Поэтому организаторы интеллектуального состязания предлагают всем претендентам изучить архив задач и методические материалы по подготовке предыдущих лет.

Отдельное внимание также стоит уделить тематической группе «ВКонтакте», где приведены полезные советы и некоторые из пробных заданий.

Дерзайте — и, возможно, именно ваше решение окажется самым лучшим!

* — в своё время «хитом продаж» к примеру, был длинный ремень с буквами, который навивали на длинную палку. Если не знать точно её диаметр, послание не раскрывалось, — примерно как на «цифровых» замках в обычных чемоданах. Что касается математики, то первые зарубки на костях животных, которые служили для счёта, были сделаны людьми ещё 50 000 лет назад.

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

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