«Ростелеком» загружает геоданные в 10 раз быстрее — для всех!

На минувшей неделе в Сочи состоялся Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее», организованный компанией «Ростелеком». В ходе мероприятия национальный оператор представил немало инноваций, одна из которых — новое поколение геоаналитической платформы «РусГИС». Её ключевыми улучшениями стали полностью переработанный интерфейс и сократившееся в 10 раз (!) время загрузки геоданных, — открывающие перед пользователями ещё более внушительные возможности.

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