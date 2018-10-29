«Ростелеком» загружает геоданные в 10 раз быстрее — для всех!
На минувшей неделе в Сочи состоялся Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее», организованный компанией «Ростелеком». В ходе мероприятия национальный оператор представил немало инноваций, одна из которых — новое поколение геоаналитической платформы «РусГИС». Её ключевыми улучшениями стали полностью переработанный интерфейс и сократившееся в 10 раз (!) время загрузки геоданных, — открывающие перед пользователями ещё более внушительные возможности.
Кроме того, для облачного решения «РусГИС» было реализовано динамическое управление вычислительными мощностями с учётом фактической активности клиентов. Что позволило увеличивать количество пользователей системы без существенных затрат на рост вычислительных мощностей.
Геоаналитическая платформа «РусГИС» является собственной разработкой ПАО «Ростелеком». Данный продукт позволяет решать широкий спектр прикладных задач, связанных с использованием пространственных данных. Его можно использовать в экономике, строительстве, защите окружающей среды, при планировании территории, оказании госуслуг — и во множестве других сфер. Причём с каждой версией «РусГИС» становится всё более эффективной, функциональной и удобной.
В частности, обновлённый продукт, представленный в Сочи, имеет полностью переработанный интерфейс — он стал удобнее и интуитивно понятнее для пользователей. Помимо этого, специалистами «Ростелекома» был усовершенствован инструмент загрузки и структура хранения данных, благодаря чему время загрузки данных сократилось в 10 раз.
«Разрабатывая новую версию платформы "РусГИС", мы старались создать масштабируемое решение, учитывающее актуальные потребности наших пользователей, сделав её удобнее и эффективнее для работы с пространственными данными в режиме онлайн на разных уровнях управления, — отметил директор продуктового офиса "Геоданные" ПАО "Ростелеком" Олег Николаенко. — Учитывая современные тенденции развития больших данных и цифровизации экономики в рамках национальной программы "Цифровая экономика", мы сформировали функционал в соответствии с требованиями государства, бизнеса и граждан.
Наша платформа уже используется для интеграции и управления различными решениями для умных городов, а также для решения задач в области мониторинга и управления ресурсами — земельными, лесными, сельскохозяйственными».
Для руководителей была доработана динамическая презентационная панель с широкими возможностями визуализации результатов аналитики пространственных данных для контроля динамики их изменения и принятия управленческого решения в любом удобном виде: карты, таблицы, графики, расчётных показателей.
В новой версии были учтены потребности пользователей в работе с различными стилями отображения пространственной информации, был создан функционал упрощённого редактирования отображения слоев на геопортале «РусГИС», создан редактор стилей и каталог условных знаков в разделе «Управление данными».
Разработаны функции для работы с векторными слоями: автоматическое вычисление длин, площадей объектов, калькулятор полей — вычисление значений полей с помощью функций, оверлейные операции: построение буферных зон, поиск ближайших объектов, вычисление центроидов объектов.
Геоаналитическая платформа «Ростелекома» получила инструменты мгновенного пересчета геометрии в разные системы координат пользователя. Теперь можно вести каталог систем координат, отображать, импортировать и экспортировать данные в любую систему координат.
Для экспертов был создан инструмент «Шторка», позволяющий открыть в одном окне одновременно несколько слоёв с данными по определённой территории и провести сравнительный анализ информации.
Совершенно новым функционалом обеспечены инструменты сетевых топологий: ведение геометрических сетей, построение маршрутов, поиск альтернативных маршрутов. Данные инструменты будут востребованы и интересны в отрасли инженерных электросетей, сетей связи, газовых сетей, водопроводных, канализационных и дорожных.
Как получить доступ к геоданным?
Оценить все эти возможности может любой заинтересованный пользователь! Для демонстрации геоаналитической интеграционной платформы «РусГИС» достаточно обратиться к менеджерам ПАО «Ростелеком» в вашем городе — или подать заявку на официальном сайте компании в разделе «Демо-доступ».
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