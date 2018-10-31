Роботы из Волгодонска почти «сделали» Хорватию

По сведениям TechnoDrive, в октябре на площадке спортивно-концертного комплекса «Петербургский» состоялся международный фестиваль робототехники «РобоФинист». В Питер приехали 1000 школьников из России, Белоруссии, Казахстана, Хорватии и Турции. В их числе — команда юных робототехников из Волгодонска, завоевавшая «серебро» в номинации RoboCup JuniorRescue Maze.
Международный фестиваль «РобоФинист» проводится ежегодно с 2014 года по инициативе благотворительного фонда «Финист» и Президентского физико-математического лицея №239. Организаторы ставят перед собой цель развивать юных талантов, научно-техническое творчество в целом — и, конечно, робототехнику в частности.
В этом году, кроме юных робототехников из фототехнического клуба Волгодонска, в фестивале приняли участие и воспитанники «Телестудии СЮТ». Дебютанты состязания отлично проявили себя, завоевав «золото» в конкурсе видеороликов и специальный приз «За лучший постер» в категории RoboCup Junior OnStage.
Однако главным на фестивале всё-таки были состязания роботов!.. Демонстрация их возможностей привлекла множество зрителей и доставила удовольствие всем присутствующим, включая опытное жюри. В результате команда фототехнического клуба Волгодонска заняла второе место в категории RoboCup JuniorRescue Maze, немного уступив ребятам из Хорватии.
Напомним, что юные робототехники из Волгодонска имеют значительный опыт участия в данном фестивале. Впервые команда Фототехнического клуба СЮТ заявила о себе в 2014 году. Тогда воспитанники педагога Александра Бильченко заняли два призовых места: Антон Куликов — 3 место в категории «Гонки балансирующих роботов (автономный режим)» и 2 место в категории «Ралли по коридору: Play-Off» (команда: Максим Перепелицын и Антон Куликов).
В 2016 году, впервые за историю кружка робототехники, воспитаннику Фототехнического клуба СЮТ удалось завоевать «золото»: проект Михаила Симакова «Автоматизированное хранилище радиоактивных отходов был высоко оценен экспертами в «Свободной творческой категории (младшая возрастная группа).
А в 2017 году ребята привезли в Волгодонск уже три призовых места («золото» свободной творческой категории, а также «бронзу» в номинациях «Эстафета» и RoboCup Rescue Line).
Таким образом, научный и творческий потенциал робототехников из Волгодонска находит регулярное подтверждение. А участники фестиваля получают уникальный опыт, который может пригодиться на международных состязаниях.
Поздравляем ребят из «атомного» города!
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Участие во всевозможных состязаниях, олимпиадах, хакатонах и т.д. крайне необходимо для подрастающего поколения, желающего выжить в «дивном новом мире». Во-первых, ребята увидят достойных соперников и смогут оценить свой уровень объективно. Во-вторых, им сразу станет ясно, над чем ещё надо поработать :-))
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