Ростелеком построил первое «цифровое село» в России

Смычка города и деревни — термин не новый, он давно устоялся. Ещё 100 лет назад на нашей Родине работали над тем, чтобы поднять, упрощённо говоря, уровень жизни сёл до городов (что должно было породить, в свою очередь, и рост благосостояния горожан). В наши дни, конечно, работы ведутся в «цифровом антураже». Живой пример — «Цифровая территория Мичуринское» на Дальнем Востоке. По данным «Ростелекома», это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг. Напомним, что речь идёт о Хабаровском крае, это очень далеко от Москвы.

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Для внедрения цифровых сервисов в четырёх населённых пунктах поселения (Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном) «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи общей протяженностью более 30 км.



Жители теперь могут подключить современные услуги связи: скоростной интернет, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и «Умный дом».



На территории поселения установлены четыре информационных экрана для размещения новостей и объявлений.



Запущена система уличного видеонаблюдения: 26 камер помогают обеспечить безопасность и порядок на улицах. В ближайшее время изображение с них будет доступно в режиме реального времени на обновленном сайте поселения michurinskoe.khb.ru (рекомендуем зайти).



Но это не всё, «Цифровая территория Мичуринское» — это значительно больше!



В рамках проекта в сельской школе начала работать информационно-библиотечная система. Она даёт возможность детям и педагогам пользоваться учебной и художественной литературой в режиме онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона.



В сельской амбулатории теперь проводится онлайн-консультирование пациентов со специалистами районной больницы.



В администрации внедрена электронная похозяйственная книга для учёта подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней живности и сельхозтехники.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Футурологи говорят, что в ближайшие десятилетия практически всё человечество переместится в города, но в это трудно поверить.



Люди будут продолжать жить в сельской местности, ведь никакое «вертикальное сельское хозяйство», дроны и управляемые по ГЛОНАСС комбайны и поливальные машины всё-таки не смогут работать сами по себе. Растениям, животным и технике, — как и людям, — нужна постоянная забота!



Верность этой догадки как раз и подкрепляет уникальная инициатива «Ростелекома» на Дальнем Востоке, который не на словах, а упорным трудом строит цифровую Россию.