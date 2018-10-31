Ростелеком построил первое «цифровое село» в России
Смычка города и деревни — термин не новый, он давно устоялся. Ещё 100 лет назад на нашей Родине работали над тем, чтобы поднять, упрощённо говоря, уровень жизни сёл до городов (что должно было породить, в свою очередь, и рост благосостояния горожан). В наши дни, конечно, работы ведутся в «цифровом антураже». Живой пример — «Цифровая территория Мичуринское» на Дальнем Востоке. По данным «Ростелекома», это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг. Напомним, что речь идёт о Хабаровском крае, это очень далеко от Москвы.
Для внедрения цифровых сервисов в четырёх населённых пунктах поселения (Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном) «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи общей протяженностью более 30 км.
Жители теперь могут подключить современные услуги связи: скоростной интернет, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и «Умный дом».
На территории поселения установлены четыре информационных экрана для размещения новостей и объявлений.
Запущена система уличного видеонаблюдения: 26 камер помогают обеспечить безопасность и порядок на улицах. В ближайшее время изображение с них будет доступно в режиме реального времени на обновленном сайте поселения michurinskoe.khb.ru (рекомендуем зайти).
Но это не всё, «Цифровая территория Мичуринское» — это значительно больше!
В рамках проекта в сельской школе начала работать информационно-библиотечная система. Она даёт возможность детям и педагогам пользоваться учебной и художественной литературой в режиме онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона.
В сельской амбулатории теперь проводится онлайн-консультирование пациентов со специалистами районной больницы.
В администрации внедрена электронная похозяйственная книга для учёта подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней живности и сельхозтехники.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Футурологи говорят, что в ближайшие десятилетия практически всё человечество переместится в города, но в это трудно поверить.
Люди будут продолжать жить в сельской местности, ведь никакое «вертикальное сельское хозяйство», дроны и управляемые по ГЛОНАСС комбайны и поливальные машины всё-таки не смогут работать сами по себе. Растениям, животным и технике, — как и людям, — нужна постоянная забота!
Верность этой догадки как раз и подкрепляет уникальная инициатива «Ростелекома» на Дальнем Востоке, который не на словах, а упорным трудом строит цифровую Россию.
Среди админов ходит не очень весёлая шутка: «-- Где слово "безопасность" в сочетании ’IoT’ (Интернет вещей)? — В букве ’s’» Действительно, если речь идёт об Интернете вещей для дома, ситуация там пока не очень радужная. Что же касается промышленных и корпоративных решений IoT, к безопасности здесь постепенно формируется серьёзное отношение. Действительно, нефтепроводы, заводы, электростанции, объекты социальной инфраструктуры, транспорт и т.д. не могут иметь защиту уровня «умной лампочки» или бытового роутера. Они должны быть надёжно закрыты от хакеров. Этому служит, в частности, и разработка международного стандарта промышленного Интернета вещей, и «Ростелеком» принимает в ней продуктивное участие.
На минувшей неделе в Сочи состоялся Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее», организованный компанией «Ростелеком». В ходе мероприятия национальный оператор представил немало инноваций, одна из которых — новое поколение геоаналитической платформы «РусГИС». Её ключевыми улучшениями стали полностью переработанный интерфейс и сократившееся в 10 раз (!) время загрузки геоданных, — открывающие перед пользователями ещё более внушительные возможности.
Новые цифровые услуги и сервисы появляются каждый день. Многие из них ощутимо меняют мир!.. Это очевидно для всех, в первую очередь, для государства. Ведь глобальная экспансия ИКТ сейчас столь же важна, как электрификация России с 1921 года (или прокладка «чугунки» 230 лет назад) — и должна идти «по всем фронтам». Как это сделать наиболее быстро и эффективно обсудили участники всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее», организованного компанией «Ростелеком». Его участниками стали более 500 экспертов: представители органов государственной власти РФ, занимающиеся вопросами цифровой экономики, умных городов и информатизации, — а также ведущие специалисты в области ИКТ различных отраслей экономики.
Одной из важнейших задач информационного общества является защита ИТ-инфраструктуры от преступных посягательств. Ведь вмешательство хакеров чревато не только кражей персональных данных и денег граждан, но также несёт угрозу для общества в целом (если злоумышленникам удастся проникнуть в сети транспортных компаний, промышленных предприятий, электростанций, СМИ и т.д.) Предотвратить эту угрозу призван Федеральный закон 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», устанавливающий административную и уголовную ответственность за действия (и бездействие!), повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре страны. Но как предприятиям разобраться с многочисленными требованиями 187-ФЗ и обеспечить их неукоснительное соблюдение?.. Ответить на этот вопрос готовы специалисты компании Positive Technologies — на бесплатном вебинаре! Он состоится уже послезавтра, 25 октября (среда) и будет безусловно полезен всем «айтишникам», руководителям компаний и даже ИП.
Современный бизнес всё чаще выбирает облачные технологии. Об этом свидетельствуют данные компании Orange Business Services, прибыль которой от реализации cloud-сервисов в первой половине 2018 года выросла на 18%. И это, по мнению экспертов, только начало!.. Опираясь на гиперконвергенцию* и искусственный интеллект, Orange планирует к 2022 году добиться ежегодного прироста в сегменте облачных услуг на уровне 25%, генерируя более половины прибыли за пределами Франции. Для этих целей международный оператор, успешно работающий и в Ростове, планирует расширить штат экспертов, открыть новый дата-центр, — а также заключить соглашения с ключевыми игроками рынка.