Где починить ноутбук? «Компьютерная клиника» в Ростове переехала

«Сеть компьютерных клиник» напоминает ростовчанам о переезде по новому адресу. Для тех, кто по-прежнему ищет сервисный центр по адресу ул. Филимоновская, 128, — и не находит, — сообщаем о его новом местоположении.

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Итак, ростовская «Компьютерная клиника №613» теперь находится по адресу: пр. Ленина, 48 (пересечение с ул. Погодина, 200 метров к западу от пр. Нагибина). По мнению компании, новая локация благоприятно скажется на притоке клиентов и позволит ростовчанам удобно добираться к сервисному-центру.



Где в Ростове хорошо чинят компьютеры и ноутбуки?



Честно говоря, специалистам TechnoDrive ещё ни разу не доводилось лично обращаться в «Компьютерную клинику». Поэтому о качестве точно сказать не можем.



Наши собственные предпочтения, если всё-таки не удаётся самостоятельно починить оборудование, — это «Олимп-Сервис» (классическими ПК, кстати, уже не занимается, но берёт ноутбуки!) — и «Антей»).



Первый сервисный центр расположен на ЗЖМ, сравнительно недалеко от физфака ЮФУ, а вторая — в центре, во дворе среди многоэтажек у площади Гагарина (застройка со стороны юга между Ворошиловским и Соколова, через дорогу — ЦГБ).



Однако, и предложения «Сети компьютерных клиник», безусловно, заслуживают внимания, поскольку это довольно крупная франшиза, за 11 лет работы, охватившая более чем 70 городов России. Новый адрес, напоминаем, Ростова-на-Дону, пр. Ленина, 48.



Если у TechnoDrive что-то поломается, поедем на пробу именно туда.