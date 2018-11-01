Где починить ноутбук? «Компьютерная клиника» в Ростове переехала
«Сеть компьютерных клиник» напоминает ростовчанам о переезде по новому адресу. Для тех, кто по-прежнему ищет сервисный центр по адресу ул. Филимоновская, 128, — и не находит, — сообщаем о его новом местоположении.
Итак, ростовская «Компьютерная клиника №613» теперь находится по адресу: пр. Ленина, 48 (пересечение с ул. Погодина, 200 метров к западу от пр. Нагибина). По мнению компании, новая локация благоприятно скажется на притоке клиентов и позволит ростовчанам удобно добираться к сервисному-центру.
Где в Ростове хорошо чинят компьютеры и ноутбуки?
Честно говоря, специалистам TechnoDrive ещё ни разу не доводилось лично обращаться в «Компьютерную клинику». Поэтому о качестве точно сказать не можем.
Наши собственные предпочтения, если всё-таки не удаётся самостоятельно починить оборудование, — это «Олимп-Сервис» (классическими ПК, кстати, уже не занимается, но берёт ноутбуки!) — и «Антей»).
Первый сервисный центр расположен на ЗЖМ, сравнительно недалеко от физфака ЮФУ, а вторая — в центре, во дворе среди многоэтажек у площади Гагарина (застройка со стороны юга между Ворошиловским и Соколова, через дорогу — ЦГБ).
Однако, и предложения «Сети компьютерных клиник», безусловно, заслуживают внимания, поскольку это довольно крупная франшиза, за 11 лет работы, охватившая более чем 70 городов России. Новый адрес, напоминаем, Ростова-на-Дону, пр. Ленина, 48.
Если у TechnoDrive что-то поломается, поедем на пробу именно туда.
Да, это общее правило, а вот частный пример! По сведениям TechnoDrive, Федерация компьютерного спорта Ростовской области анонсировала региональный турнир с призовой путёвкой в основной этап Кубка России с призовым фондом 3,5 миллиона рублей. Данные соревнования состоятся в Ростове уже в ближайшее воскресенье, 28 октября, — а если количество команд и участников окажется слишком большим, претендентов ждёт отборочный онлайн-тур.
По прогнозам Gismeteo, завтрашний день не порадует ростовчан ни теплом, ни голубым небом. 25 октября с полуночи и до раннего вечера ожидается дождь и умеренный ветер. На этом фоне информация об очередных отключениях электричества в центре Ростова выглядит ещё более депрессивной. В частности, с 9 до 15 часов без света останутся дома по пер. Островского 88-105, ул. Тельмана 5-31, а также пер. Халтуринскому 130/1 и 150/68. Более того, в подробный график отключений также внесены дома на улицах Лермонтовской и Красноармейской. Прогревайте квартиры заранее, если у вас ещё не включили центральное отопление!
ИТ — везде. И VR-музеи, конечно, не исключение!.. Оцифровка редких экспонатов и новейшие технологии визуализации позволяют создавать уникальные проекты. Один из которых — исторический парк «Россия — моя история», открывшийся в Ростове 14 октября. Экспозиция данного музея выполнена с помощью многочисленных цифровых решений: интерактивная лента истории, сенсорные экраны, видеостены, голограммы, а также 3D-реконструкции городов и сражений. Все эти технологии впечатляют — и одновременно требуют наличия бесперебойного высокоскоростного Интернета. Решить данную задачу создателям исторического парка удалось, благодаря компании «Ростелеком», — специалисты которой не только обеспечили быстрый доступ в Сеть для многочисленных элементов экспозиции, но и предусмотрели 10-кратный (!) запас по скорости на будущее.
Компания «Ростелеком — Розничные системы» приступила к выдаче товаров, купленных на сайте «Авито», в своих флагманских магазинах. Уже сегодня пользователи популярного сервиса могут выбрать для получения заказа один из 404 салонов связи «Ростелекома», включая ростовский офис на пр. Буденновском, 50. Для выдачи посылки клиенту достаточно назвать номер заказа и предъявить паспорт. Поверить содержимое отправления также можно на месте, при получении заказа.
Дружба с математикой открывает множество дверей! Ведь «царица всех наук» востребована практически в любой сфере — от ИКТ и экономики до маркетинга, дизайна и архитектуры — а также в математической лингвистике. Конечно, лучше всего увлечься математикой с детства, чтобы со временем это стало полезной привычкой и любимым занятием. Однако для этого ребёнка нужно заинтересовать на эмоциональном уровне — например, интересными заданиями и ощущением постоянно растущих возможностей применения знаний. Именно такую возможность ученикам начальной школы предоставляет онлайн-олимпиада по математике BRICSmath, основной тур которой уже начался!