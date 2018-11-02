Цифровое телевидение возвращается к коллективным антеннам
Цифровое эфирное телевидение, несмотря на профилактические отключения мультиплексов и мощного конкурента в лице сотен платных ТВ-каналов (включая HD!), не теряет популярности. Ведь, благодаря ему, россияне могут смотреть от 10 до 20 популярных каналов в цифровом качестве без ежемесячных затрат. Для этого необходимы лишь поддержка телевизором стандарта DVB-T2 (или ТВ-приставка) — и ДМВ-антенна, настроенная на ближайший ретранслятор. Впрочем, с последней иногда возникают трудности. В условиях городской застройки качественный приём сигнала на комнатную антенну бывает затруднён, а установка внешней антенны на крыше многоэтажки — дело затратное и небыстрое. Здесь телезрителю предстоит, для начала, заручиться поддержкой жителей многоквартирного дома*, — и, в случае успеха, осуществить инсталляцию, лучше с привлечением специалистов. К счастью, у этой проблемы появилось элегантное и эффективное решение, «подсмотренное» ещё во времена СССР — установка коллективной антенны для всего подъезда или даже дома. Причём, в соответствии с новым ГОСТ, все работы по инсталляции и эксплуатации данной инфраструктуры должна выполнить управляющая компания.
Напомним, что ГОСТ Р 58020-2017 «Системы коллективного приёма сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания», вступивший в силу минувшим летом, обязывает управляющие компании создавать систему коллективного приёма телевидения (СКПТ) в любом многоквартирном доме по требованию жильцов. Отметим, что речь идёт именно о бесплатном цифровом ТВ, транслируемом РТРС, а не о коммерческих проектах телеком-операторов.
«СКПТ — такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить её эксплуатацию», — подчеркнул начальник отдела связи Мининформсвязи Ростовской области Александр Рябов.
Подобная новость является позитивной сразу по-нескольким причинам. Во-первых она снимает с жильцов дополнительные расходы на монтаж и обслуживание индивидуальных антенн, а также получение всех необходимых разрешений (что немаловажно!).
Во-вторых — облик многоэтажек, использующих одну коллективную антенну, намного привлекательнее, чем у домов, «ощетинившихся» металлоконструкциями на стенах и крыше. И, наконец, качество приёма при использовании СКПТ, как правило, намного выше — поскольку монтаж осуществляется с соблюдением всех требований ГОСТ — и антенна находится выше, чем любая квартира МКД.
Единственный нюанс, который следует уточнить в управляющей компании перед заказом СКПТ — стоимость данной услуги. Ведь обязанность по её предоставлению, предусмотренная стандартом, не отменяет необходимость оплаты соответствующего сервиса. Впрочем, учитывая социальную значимость услуги, недорогое оборудование и длительный период эксплуатации инфраструктуры (10 лет), озвученная сумма вряд ли должна быть слишком высокой.
* — Жилищный кодекс РФ, ст. 36 — и далее по действующему законодательству
По сведениям TechnoDrive, Ростовский ОРТПЦ продолжает регулярную профилактику на передающих станциях, вызывающую перебои с трансляцией цифровых каналов. На следующей неделе соответствующие работы запланированы и в Ростове-на-Дону. По официальной информации, со вторника по пятницу (23-26 октября) они будут проводиться с 8 до 17 часов. Однако, в отличие от распространённой практики, когда отключаются один или два мультиплекса полностью, в донской столице на это время пропадут всего два телеканала, хотя и весьма популярных.
На текущий момент общероссийские телеканалы в цифровом качестве могут смотреть 99,74% жителей Ростовской области. Такую статистику озвучил главный инженер Ростовского ОРТПЦ Юрий Сидоренко на совещании в региональном Мининформсвязи. И это очень важно, поскольку до сворачивания аналогового ТВ в России(с января 2019 года) остаётся менее трёх месяцев. Однако уверенное покрытие территории первым и вторым мультиплексами не всегда обеспечивает возможность их просмотра. Причиной являются регулярные профилактики оборудования ретрансляторов — и солнечная интерференция (дважды в год).
Телерадиосеть России продолжает проведение плановых работ на ретрансляторах Ростовской области, связанные с отключениями первого и второго мультиплексов. На этой неделе профилактика затронет жителей Гуково, Морозовска и близлежащих населённых пунктов, принимающих ТВ-сигнал из этих городов. Причём, если в Гуково цифровое эфирное телевидение не будет работать лишь в ближайшие пару дней (с 8 до 20 часов), то зрителям Морозовска придётся запастись терпением до конца следующей недели, — включая выходные дни.
Несмотря на успехи супергигантов платного ТВ России, альтернативные провайдеры РФ не намерены сдаваться. Они активно заманивают новых абонентов, создают приложения для «умных» телевизоров, — и даже самоуверенно вводят плату за функцию «Управление эфиром». Одним словом, не стоят на месте даже в таких непростых сегментах, как спутниковое телевидение.
Самодельные плоты для сплава по рекам в последние годы встречаются всё чаще. Каждому хочется поиграть в Гекльберри Финна! Однако местные «судостроители» зачастую не учитывают возможные риски, которые могут привести к трагедии. Тем более, что иногда опасность таит не водная стихия (хотя скорость течения Дона в верховьях высока!), а высоковольтная ЛЭП, протянутая над рекой. Особенно если пытаться проплыть под ней на плоту из электропроводного материала с высоким металлическим флагштоком. Именно такой случай произошёл в августе 2016 года на реке Средний Егорлык, — став причиной гибели мужчины. И хотя виновным в этой трагедии был признан мастер ОАО «Донэнерго», своевременно не устранивший провисание провода ЛЭП, выводы стоит сделать и создателям самодельных плавучих средств.