Цифровое телевидение возвращается к коллективным антеннам

Цифровое эфирное телевидение, несмотря на профилактические отключения мультиплексов и мощного конкурента в лице сотен платных ТВ-каналов (включая HD!), не теряет популярности. Ведь, благодаря ему, россияне могут смотреть от 10 до 20 популярных каналов в цифровом качестве без ежемесячных затрат. Для этого необходимы лишь поддержка телевизором стандарта DVB-T2 (или ТВ-приставка) — и ДМВ-антенна, настроенная на ближайший ретранслятор. Впрочем, с последней иногда возникают трудности. В условиях городской застройки качественный приём сигнала на комнатную антенну бывает затруднён, а установка внешней антенны на крыше многоэтажки — дело затратное и небыстрое. Здесь телезрителю предстоит, для начала, заручиться поддержкой жителей многоквартирного дома*, — и, в случае успеха, осуществить инсталляцию, лучше с привлечением специалистов. К счастью, у этой проблемы появилось элегантное и эффективное решение, «подсмотренное» ещё во времена СССР — установка коллективной антенны для всего подъезда или даже дома. Причём, в соответствии с новым ГОСТ, все работы по инсталляции и эксплуатации данной инфраструктуры должна выполнить управляющая компания.

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Напомним, что ГОСТ Р 58020-2017 «Системы коллективного приёма сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания», вступивший в силу минувшим летом, обязывает управляющие компании создавать систему коллективного приёма телевидения (СКПТ) в любом многоквартирном доме по требованию жильцов. Отметим, что речь идёт именно о бесплатном цифровом ТВ , транслируемом РТРС, а не о коммерческих проектах телеком-операторов.



«СКПТ — такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить её эксплуатацию», — подчеркнул начальник отдела связи Мининформсвязи Ростовской области Александр Рябов.



Подобная новость является позитивной сразу по-нескольким причинам. Во-первых она снимает с жильцов дополнительные расходы на монтаж и обслуживание индивидуальных антенн, а также получение всех необходимых разрешений (что немаловажно!).



Во-вторых — облик многоэтажек, использующих одну коллективную антенну, намного привлекательнее, чем у домов, «ощетинившихся» металлоконструкциями на стенах и крыше. И, наконец, качество приёма при использовании СКПТ, как правило, намного выше — поскольку монтаж осуществляется с соблюдением всех требований ГОСТ — и антенна находится выше, чем любая квартира МКД.



Единственный нюанс, который следует уточнить в управляющей компании перед заказом СКПТ — стоимость данной услуги. Ведь обязанность по её предоставлению, предусмотренная стандартом, не отменяет необходимость оплаты соответствующего сервиса. Впрочем, учитывая социальную значимость услуги, недорогое оборудование и длительный период эксплуатации инфраструктуры (10 лет), озвученная сумма вряд ли должна быть слишком высокой.



* — Жилищный кодекс РФ, ст. 36 — и далее по действующему законодательству