Доходы на «умных городах», дата-центрах и «облаках» выросли на 37%
Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений объявил финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2018 г. По официальным данным «Ростелекома», компания действительно строит цифровую Россию! К примеру, капвложения составили 16,3 млрд руб. (20,6% от выручки), увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что внутри «Ростелекома» происходят активные изменения: созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, «Интернет вещей», «умный дом» и не только!
Как сказал на презентации в Москве президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, «для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдёт подходящее для себя решение».
На текущий момент такими сферами для «Ростелекома» являются люди, бизнес и государство.
Цитируем г-на Осеевского: «Мы запустили единую биометрическую систему, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.
В рамках этого направления представили рынку мобильное приложение "Ключ Ростелеком" для удаленной идентификации в Единой биометрической системе, подписали соглашение о сотрудничестве с первым банком-вендором Единой биометрической системы.
Важными событиями стали создание совместного предприятия с Nokia для развития инновационных технологий, а также организация опытной инфраструктуры для беспилотного транспорта в Сколково на базе 5G».
Мобильный доступ в Интернет продолжает активно вытеснять другие способы коммуникаций. На смену классической телефонии и SMS приходят онлайн-звонки и чаты в мессенджерах, тарифы на которые гораздо демократичнее при аналогичном качестве связи. Но главными потребителями трафика являются отнюдь не сервисы для общения и социальные сети, а многочисленные развлекательные ресурсы. Прослушивание музыки, интернет-кинотеатры, — а порой ещё и раздача 4G на близлежащие планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры... Всё это формирует значительный спрос на сотовые тарифы с безлимитным Интернетом, которые операторы то вводят, то отменяют — причём всегда «единым фронтом». Сейчас на рынке мобильной связи опять «оттепель», и абоненты «большой четвёрки» могут подключать 4G-безлимиты по своему вкусу, однако эксперты предупреждают — это может быть совсем ненадолго.
Двусторонний спутниковый Интернет остаётся популярным способом доступа в Сеть там, где недоступна надёжная и дешёвая «оптика» и не ловится сотовый сигнал 4G. А вам, к примеру, нравится работать на даче, — но именно дизайнером! Поэтому операторы продолжают совершенствовать свои тарифы — и стремятся по возможности снизить цены на оборудование. В частности, проект «Радуга-Интернет» сообщил о расширении линейки тарифов «Просто» предоплаченными предложениями на 100, 200 и 300 Гб в месяц. При этом стоимость оборудования для двустороннего спутникового доступа начинается от 14 890 рублей!.. Однако, для жителей многоквартирных домов установка таких комплексов связана с некоторыми важными особенностями, которые непременно стоит учитывать.
Более 40 тысяч жителей и гостей Таганрога приняли участие в исторической реконструкции, посвящённой обороне города 1855 года. Масштабное мероприятие в формате военно-исторического фестиваля охватило всю малую родину Чехова и достигло кульминации на Пушкинской набережной, возле Каменной лестницы. Именно здесь зрителей ожидали театральные постановки, конкурсы, концерты — и бесплатный Wi-Fi от компании «Ростелеком». С его помощью присутствующие могли делиться эмоциями в режиме онлайн, а также общаться с друзьями. Этой возможностью, по информации «Ростелекома», воспользовались более 1000 гостей и участников фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года».
На минувших выходных в Олимпийском парке Сочи состоялся российский этап Гран-при «Формулы 1». Участниками стали 20 лучших гонщиков планеты из 10 команд, — следить за которыми могли не только гости чемпионата, но и телезрители по всему миру. Для этого компания «Ростелеком» предоставила организаторам трансляций высокоскоростные каналы данных, пропускная способность которых превысила 2 Гбит/с. Кроме того, национальный оператор обеспечил сотрудников теле- и радиокомпаний надёжной мобильной связью «Ростелеком».
Компания «Ростелеком» зафиксировала значительный рост потребления универсальных услуг связи, к которым относятся «сельский» Wi-Fi(в посёлках с населением 250-500 человек) и местные звонки с таксофонов. Всего за восемь месяцев 2018 года количество интернет-пользователей данных беспроводных сервисов в России выросло в 7 раз, — а общая продолжительность вызовов с таксофонов увеличилась впятеро. Столь стремительная динамика, по мнению экспертов, связана с высоким качеством и доступностью соответствующих услуг, — а также с обнулением тарифов на них по собственной инициативе «Ростелекома».