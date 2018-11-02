Доходы на «умных городах», дата-центрах и «облаках» выросли на 37%

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений объявил финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2018 г. По официальным данным «Ростелекома», компания действительно строит цифровую Россию! К примеру, капвложения составили 16,3 млрд руб. (20,6% от выручки), увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Напомним, что внутри «Ростелекома» происходят активные изменения: созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, «Интернет вещей», «умный дом» и не только!



Как сказал на презентации в Москве президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, «для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдёт подходящее для себя решение».



На текущий момент такими сферами для «Ростелекома» являются люди, бизнес и государство.



Цитируем г-на Осеевского: «Мы запустили единую биометрическую систему, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.



В рамках этого направления представили рынку мобильное приложение "Ключ Ростелеком" для удаленной идентификации в Единой биометрической системе, подписали соглашение о сотрудничестве с первым банком-вендором Единой биометрической системы.



Важными событиями стали создание совместного предприятия с Nokia для развития инновационных технологий, а также организация опытной инфраструктуры для беспилотного транспорта в Сколково на базе 5G».



Отметим, что 5G в Сколково вполне реально, ведь именно с его помощью двигались автобусы-беспилотники, которые TechnoDrive и другие СМИ тестировали в сентябре.



Для создания полной картины рекомендуем ознакомиться с полным текстом Отчёта.