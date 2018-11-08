Ростовские геймеры завоевали «бронзу» на 10-часовом турнире WoT
Минувшие выходные подарили россиянам не только хорошую погоду и дополнительный день отдыха. Для любителей суперигры World of Tanks из ЮФО и СКФО центральным событием длинного уик-энда стал 10-часовой турнир, организованный компанией «Ростелеком» на краснодарском «КиберПатиШоу». Его участниками стали 9 лучших команд макрорегиона — 27 игроков из краевых и областных центров, в течение всего дня сражавшиеся на 6 локациях всемирно известной онлайн-игры. По результатам этих баталий геймерам из Ростова удалось занять третье место, подарив гостям состязания сотни ярких и запоминающихся моментов.
Финальные соревнования межрегионального турнира «Ростелекома» по игре World of Tanks состоялись на краснодарском «КиберПатиШоу» в третьем павильоне выставочного комплекса «КубаньЭКСПОЦЕНТР». Для того, чтобы турнир был максимально зрелищным, игроки соревновались на танках десятого уровня c неограниченным игровым золотом. А ход сражения транслировался на большом экране, и каждый матч комментировали известные стримеры.
По итогам баталий первое место заняли геймеры из Астрахани, «серебро» в упорных схватках отстояли краснодарские «танкисты» — и третье место досталось команде из Ростова-на-Дону.
«В настоящее время "Ростелеком" активно развивает мультимедийные сервисы и услуги и предлагает увлечённым геймерам тарифный план "Игровой", — отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — Поэтому мы активно поддерживаем игровые сообщества в регионах, совместно с топовыми производителями онлайн-игр проводим турниры для молодёжи».
Напомним, что в 2016 году «Ростелеком» совместно с производителем онлайн-игр Wargaming впервые на рынке запустил специальный тарифный план для геймеров — «Игровой».
Тариф сформирован таким образом, чтобы удовлетворить все потребности увлечённых геймеров: максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества. Сегодня в «Игровом» для пользователей компания предлагает в качестве бонусов уникальные танк, крейсер и истребитель.
И это ещё не всё!.. Помимо организации турнира по World of Tanks, «Ростелеком» также выступил генеральным партнером «КиберПатиШоу» и представил свои развлекательные площадки. Благодаря организаторам, гости фестиваля смогли принять участие в horror-вечеринке, посмотреть яркое косплей-шоу, увидеть выступления Stand-up комиков, рэперов «St1m» и «Каста», — а также послушать сеты российских диджеев и встретиться с известными блогерами и дабберами.
Делая упор на громких сервисах, к примеру, предлагая 45 миллионов песен бесплатно на 6 месяцев, некоторые операторы иногда забывают о базовых нуждах клиентов. К примеру, в Ростове-на-Дону около месяца не работал справочный телефон 290-00-02 (было занято), и лишь недавно там стал отвечать робот. Он предлагает перезвонить на номер 8 800 25 00 890. Но зачем нужен был городской номер 290? С его помощью, к примеру, абоненты Ростова-на-Дону могли мгновенно узнать баланс стационарного телефона МТС — и затем пополнить счёт онлайн. Теперь всё значительно усложнилось.
В ростовском «ДонЭкспоцентре» (пр. Нагибина, 30) прямо сейчас проходит выставка недвижимости «Ярмарка жилья». До 9 сентября включительно, её гостей ждут презентации новостроек, предложения банков, а также цифровых услуг, делающих квартиры уютными и современными. В числе последних отметим концепцию «умного дома» от компании «Ростелеком», включающую интеллектуальное видеонаблюдение и множество датчиков для защиты жилища. Увидеть всё это своими глазами, — и оценить возможности «умного дома», — ростовчане и гости города могут, заказав бесплатные билеты онлайн на сайте выставочного центра. Добро пожаловать!
Компания «Ростелеком» продолжает расширять ассортимент вознаграждений для участников программы лояльности «Бонус». Очередным партнёром национального оператора стала компания «Эмпрана», специализирующаяся на эффектных подарках-впечатлениях. Теперь абоненты «Ростелекома» могут обменять накопленные баллы на эксклюзивные онлайн мастер-классы, а также на контент из интернет-кинотеатров и электронных библиотек. Для этого потребуется лишь от 425 до 500 бонусов в зависимости от статуса участника. И заработать эти баллы даже проще, чем кажется!
Национальный оператор «Ростелеком» продолжает расширять каталог вознаграждений в программе «Бонус». На этой неделе он пополнился новыми и полезными подарками. В их числе — сертификаты на цифровую печать NetPrint и скидочные купоны от интернет-магазина Wildberries. Получить их можно в личном кабинете абонента «Ростелеком», в обмен на баллы, накопленные за пользование Интернетом, телефонной связью (стационарной и мобильной), — а также сервисами «Интерактивного ТВ».
С наступлением июля некоторые абоненты компании «Ростелеком» заметили приятное нововведение. А именно — на архивных тарифах с ранее невысокой скоростью доступ в Интернет стал ощутимо быстрее! Безусловно радостная новость сменилась некоторым волнением — «не увеличится ли в связи с этим размер абонплаты». Однако повода для беспокойства у абонентов «Ростелекома» не оказалось. По официальной информации, увеличение скорости на архивных тарифах до 28-30 Мбит/с является запланированным и не приведёт к росту абонентской платы. Таким образом, клиенты «Ростелекома» смогут пользоваться современными онлайн-сервисами с ещё большим комфортом и на прежних условиях!