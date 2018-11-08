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8 ноября 2018, Интернет в Ростове

Ростовские геймеры завоевали «бронзу» на 10-часовом турнире WoT

WoT на «КиберПатиШоу»: победил Ростов!Минувшие выходные подарили россиянам не только хорошую погоду и дополнительный день отдыха. Для любителей суперигры World of Tanks из ЮФО и СКФО центральным событием длинного уик-энда стал 10-часовой турнир, организованный компанией «Ростелеком» на краснодарском «КиберПатиШоу». Его участниками стали 9 лучших команд макрорегиона — 27 игроков из краевых и областных центров, в течение всего дня сражавшиеся на 6 локациях всемирно известной онлайн-игры. По результатам этих баталий геймерам из Ростова удалось занять третье место, подарив гостям состязания сотни ярких и запоминающихся моментов.

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Финальные соревнования межрегионального турнира «Ростелекома» по игре World of Tanks состоялись на краснодарском «КиберПатиШоу» в третьем павильоне выставочного комплекса «КубаньЭКСПОЦЕНТР». Для того, чтобы турнир был максимально зрелищным, игроки соревновались на танках десятого уровня c неограниченным игровым золотом. А ход сражения транслировался на большом экране, и каждый матч комментировали известные стримеры.

По итогам баталий первое место заняли геймеры из Астрахани, «серебро» в упорных схватках отстояли краснодарские «танкисты» — и третье место досталось команде из Ростова-на-Дону.

«В настоящее время "Ростелеком" активно развивает мультимедийные сервисы и услуги и предлагает увлечённым геймерам тарифный план "Игровой", — отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — Поэтому мы активно поддерживаем игровые сообщества в регионах, совместно с топовыми производителями онлайн-игр проводим турниры для молодёжи».

Напомним, что в 2016 году «Ростелеком» совместно с производителем онлайн-игр Wargaming впервые на рынке запустил специальный тарифный план для геймеров — «Игровой».

Тариф сформирован таким образом, чтобы удовлетворить все потребности увлечённых геймеров: максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества. Сегодня в «Игровом» для пользователей компания предлагает в качестве бонусов уникальные танк, крейсер и истребитель.

И это ещё не всё!.. Помимо организации турнира по World of Tanks, «Ростелеком» также выступил генеральным партнером «КиберПатиШоу» и представил свои развлекательные площадки. Благодаря организаторам, гости фестиваля смогли принять участие в horror-вечеринке, посмотреть яркое косплей-шоу, увидеть выступления Stand-up комиков, рэперов «St1m» и «Каста», — а также послушать сеты российских диджеев и встретиться с известными блогерами и дабберами.

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Интернет в Ростове

Узнать баланс стационарного телефона МТС стало сложнее (Ростов)


Делая упор на громких сервисах, к примеру, предлагая 45 миллионов песен бесплатно на 6 месяцев, некоторые операторы иногда забывают о базовых нуждах клиентов. К примеру, в Ростове-на-Дону около месяца не работал справочный телефон 290-00-02 (было занято), и лишь недавно там стал отвечать робот. Он предлагает перезвонить на номер 8 800 25 00 890. Но зачем нужен был городской номер 290? С его помощью, к примеру, абоненты Ростова-на-Дону могли мгновенно узнать баланс стационарного телефона МТС — и затем пополнить счёт онлайн. Теперь всё значительно усложнилось.
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Выбирайте новостройку сразу с умным домом!


В ростовском «ДонЭкспоцентре» (пр. Нагибина, 30) прямо сейчас проходит выставка недвижимости «Ярмарка жилья». До 9 сентября включительно, её гостей ждут презентации новостроек, предложения банков, а также цифровых услуг, делающих квартиры уютными и современными. В числе последних отметим концепцию «умного дома» от компании «Ростелеком», включающую интеллектуальное видеонаблюдение и множество датчиков для защиты жилища. Увидеть всё это своими глазами, — и оценить возможности «умного дома», — ростовчане и гости города могут, заказав бесплатные билеты онлайн на сайте выставочного центра. Добро пожаловать!
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Крутые подарки — для тех, кто любит Интернет!


Компания «Ростелеком» продолжает расширять ассортимент вознаграждений для участников программы лояльности «Бонус». Очередным партнёром национального оператора стала компания «Эмпрана», специализирующаяся на эффектных подарках-впечатлениях. Теперь абоненты «Ростелекома» могут обменять накопленные баллы на эксклюзивные онлайн мастер-классы, а также на контент из интернет-кинотеатров и электронных библиотек. Для этого потребуется лишь от 425 до 500 бонусов в зависимости от статуса участника. И заработать эти баллы даже проще, чем кажется!
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«Ростелеком» дарит абонентам скидки на модную одежду и косметику


Национальный оператор «Ростелеком» продолжает расширять каталог вознаграждений в программе «Бонус». На этой неделе он пополнился новыми и полезными подарками. В их числе — сертификаты на цифровую печать NetPrint и скидочные купоны от интернет-магазина Wildberries. Получить их можно в личном кабинете абонента «Ростелеком», в обмен на баллы, накопленные за пользование Интернетом, телефонной связью (стационарной и мобильной), — а также сервисами «Интерактивного ТВ».
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«Ростелеком»: Интернет ускоряется, цена сохраняется


С наступлением июля некоторые абоненты компании «Ростелеком» заметили приятное нововведение. А именно — на архивных тарифах с ранее невысокой скоростью доступ в Интернет стал ощутимо быстрее! Безусловно радостная новость сменилась некоторым волнением — «не увеличится ли в связи с этим размер абонплаты». Однако повода для беспокойства у абонентов «Ростелекома» не оказалось. По официальной информации, увеличение скорости на архивных тарифах до 28-30 Мбит/с является запланированным и не приведёт к росту абонентской платы. Таким образом, клиенты «Ростелекома» смогут пользоваться современными онлайн-сервисами с ещё большим комфортом и на прежних условиях!
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