Ростовские геймеры завоевали «бронзу» на 10-часовом турнире WoT

Минувшие выходные подарили россиянам не только хорошую погоду и дополнительный день отдыха. Для любителей суперигры World of Tanks из ЮФО и СКФО центральным событием длинного уик-энда стал 10-часовой турнир, организованный компанией «Ростелеком» на краснодарском «КиберПатиШоу». Его участниками стали 9 лучших команд макрорегиона — 27 игроков из краевых и областных центров, в течение всего дня сражавшиеся на 6 локациях всемирно известной онлайн-игры. По результатам этих баталий геймерам из Ростова удалось занять третье место, подарив гостям состязания сотни ярких и запоминающихся моментов.

Финальные соревнования межрегионального турнира «Ростелекома» по игре World of Tanks состоялись на краснодарском «КиберПатиШоу» в третьем павильоне выставочного комплекса «КубаньЭКСПОЦЕНТР». Для того, чтобы турнир был максимально зрелищным, игроки соревновались на танках десятого уровня c неограниченным игровым золотом. А ход сражения транслировался на большом экране, и каждый матч комментировали известные стримеры.



По итогам баталий первое место заняли геймеры из Астрахани, «серебро» в упорных схватках отстояли краснодарские «танкисты» — и третье место досталось команде из Ростова-на-Дону.



«В настоящее время "Ростелеком" активно развивает мультимедийные сервисы и услуги и предлагает увлечённым геймерам тарифный план "Игровой", — отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — Поэтому мы активно поддерживаем игровые сообщества в регионах, совместно с топовыми производителями онлайн-игр проводим турниры для молодёжи».



Напомним, что в 2016 году «Ростелеком» совместно с производителем онлайн-игр Wargaming впервые на рынке запустил специальный тарифный план для геймеров — «Игровой».



Тариф сформирован таким образом, чтобы удовлетворить все потребности увлечённых геймеров: максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества. Сегодня в «Игровом» для пользователей компания предлагает в качестве бонусов уникальные танк, крейсер и истребитель.



И это ещё не всё!.. Помимо организации турнира по World of Tanks, «Ростелеком» также выступил генеральным партнером «КиберПатиШоу» и представил свои развлекательные площадки. Благодаря организаторам, гости фестиваля смогли принять участие в horror-вечеринке, посмотреть яркое косплей-шоу, увидеть выступления Stand-up комиков, рэперов «St1m» и «Каста», — а также послушать сеты российских диджеев и встретиться с известными блогерами и дабберами.