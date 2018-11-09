Вы сможете построить супербизнес?

Управление бизнесом сродни искусству — у одних это получается блестяще, пока дела других несут убытки. Многое, конечно, зависит от харизмы, фортуны и врождённой деловой хватки! Добавим сюда личный опыт. Последний особенно важен в ИКТ, где топ-менеджерам приходится постоянно оценивать перспективность реальных инноваций — и фактически «с нуля» строить свой сегмент рынка. Проверить свои способности в этом непростом, но увлекательном деле, вам поможет деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», которая состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. Принять участие в 10-часовом марафоне по организации высокотехнологичного бизнеса могут все желающие. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, снижающие стоимость участия в 10 раз — до 500 рублей.
Деловая игра «Построй компанию. Продай компанию» является совместным проектом министерства экономического развития Ростовской области, Региональной корпорации развития, а также трёх ведущих ВУЗов региона — ДГТУ, ЮФУ и ЮГПУ (НПИ).
Данный проект имитирует вхождение участников в новую высокотехнологическую индустрию. При этом в ходе деловой игры осуществляется диагностика способности участников к предпринимательству и соблюдению деловой этики, освоение понятий, приёмов и «механики» современного технологического бизнеса.
Сюжет игры состоит из 5 этапов, отражающих в сжатом виде процесс изобретательства, создания технологических компаний и формирования новой индустрии. На прохождение всех этих стадий у участников уйдёт порядка 10 часов, а из имеющегося оборудования при себе разрешено иметь только гаджет с выходом в Интернет.
Напомним, что деловая игра «Построй компанию. Продай компанию» стала популярной в октябре 2017 года — став центральным событием московского международного форума «Открытые инновации».
С тех пор её участниками стали несколько тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Самары, Троицка и других городов России.
В Ростове-на-Дону подобный тренинг впервые пройдёт 14 ноября по адресу: ул. Суворова, 91, 7 этаж (конференц-зал АО «РКР»).
Подробнее узнать о предстоящем мероприятии, его регламенте и правилах участия можно на официальном сайте ростовской деловой игры «Построй компанию. Продай компанию». При этом особое внимание стоит обратить на предложение Регионального центра инжиниринга Ростовской области, который в рамках господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводит конкурс субсидий на участие в игре.
К сожалению, данные льготы не распространяются на физических лиц, которым для участия необходимо обратиться к организаторам по телефону +7 (863) 333-21-35. Соответствующие заявки будут рассмотрены в частном порядке.
Предположим, молодой человек или девушка хочет стать будущим «IT-супергероем». Однако для этого вовсе не обязательно выбирать именно «айтишный» ВУЗ! Возьмём для примера железнодорожный транспорт, меняющийся буквально на глазах. Сегодня это двухэтажные вагоны с сетями Wi-Fi (админить TechnoDrive прямо на ходу вполне реально — БЗ), — а также стремительно растущие продажи билетов онлайн и мощнейшая ИТ-инфраструктура, нуждающаяся в профессиональной поддержке и усовершенствовании. К тому же РЖД на данный момент является крупнейшим работодателем, постоянно нуждающимся в новых кадрах!.. Узнать об этих и других преимуществах ИТ-образования в стенах РГУПС можно на Дне открытых дверей университета уже в ближайшее воскресенье (28 октября). Если же вы всё-таки склоняетесь к работе в «классической» сфере связи (не только «на колесе»), то и для вас есть хорошие новости! Это СКФ МТУСИ.
Одним из значимых событий минувших выходных, безусловно, стал IX Фестиваль науки юга России, состоявшийся 20-21 октября на новом стадионе «Ростов-Арена». Примечательно, что с каждым годом его организаторы выбирают всё более масштабные площадки, — что отражает растущий интерес к достижениям донской науки (и желание представить их более ярко). В частности, основной темой прошедшего фестиваля стал искусственный интеллект, который уже сегодня можно встретить во многих сферах нашей жизни. О том, какие перспективы для россиян открывают умные роботы, — и какие задачи предстоит незамедлительно решить в данной сфере, — читайте в эксклюзивном репортаже TechnoDrive с места событий!
12-14 октября на шести площадках Ростова-на-Дону состоялся 59-й Всероссийский слёт студенческих отрядов. Участниками масштабного мероприятия стали почти 3000 человек из 74 субъектов Российской Федерации: представители органов власти, общественные деятели, работодатели и, конечно, активная молодежь. Все они высоко оценили организацию слёта, насыщенную программу — и широкий спектр цифровых услуг предоставленный компанией «Ростелеком», выступившей техническим партнёром столь значимого события.
На протяжении веков математика теснейшим образом связана с экономикой, — и речь здесь не только об арифметике, позволяющей вести бухгалтерию ещё со времён клинописного письма. Первые тексты человечества, собственно, и были записями о налоговых поступлениях! А начиная с XVIII века, в экономической науке применяются математические модели, которые иногда превосходят по уровню описание технических и физических систем. Поэтому у школьников, увлекающихся математикой, есть шанс добиться успеха не только в сфере ИТ, но и в экономике. Например, на руководящих должностях важнейших отраслей, — или в качестве экспертов различных министерств или банков. Узнать об этих перспективах подробнее можно на Дне открытых дверей экономического факультета ЮФУ, который состоится в ближайшее воскресенье, 7 октября.
Организаторы благотворительного забега IT-Run подвели официальные итоги соревнований. Несмотря на некоторую удалённость Таганрога от Ростова, среди участников и лидеров забега оказалось немало гостей из донской столицы. В частности, «золото» на дистанции 2,5 км завоевал ростовчанин Александр Коновалов, а лучший результат в забеге на 5 км показала Елена Курская. Также на счету ИТ-специалистов из Ростова-на-Дону оказались «серебро» и «бронза» на дистанции 2,5 км (женщины) и награда за второе место в 5-километровом забеге у мужчин. Поздравляем!