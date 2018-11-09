Вы сможете построить супербизнес?

Управление бизнесом сродни искусству — у одних это получается блестяще, пока дела других несут убытки. Многое, конечно, зависит от харизмы, фортуны и врождённой деловой хватки! Добавим сюда личный опыт. Последний особенно важен в ИКТ, где топ-менеджерам приходится постоянно оценивать перспективность реальных инноваций — и фактически «с нуля» строить свой сегмент рынка. Проверить свои способности в этом непростом, но увлекательном деле, вам поможет деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», которая состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. Принять участие в 10-часовом марафоне по организации высокотехнологичного бизнеса могут все желающие. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, снижающие стоимость участия в 10 раз — до 500 рублей.

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Деловая игра «Построй компанию. Продай компанию» является совместным проектом министерства экономического развития Ростовской области, Региональной корпорации развития, а также трёх ведущих ВУЗов региона — ДГТУ, ЮФУ и ЮГПУ (НПИ).



Данный проект имитирует вхождение участников в новую высокотехнологическую индустрию. При этом в ходе деловой игры осуществляется диагностика способности участников к предпринимательству и соблюдению деловой этики, освоение понятий, приёмов и «механики» современного технологического бизнеса.



Сюжет игры состоит из 5 этапов, отражающих в сжатом виде процесс изобретательства, создания технологических компаний и формирования новой индустрии. На прохождение всех этих стадий у участников уйдёт порядка 10 часов, а из имеющегося оборудования при себе разрешено иметь только гаджет с выходом в Интернет.



Напомним, что деловая игра «Построй компанию. Продай компанию» стала популярной в октябре 2017 года — став центральным событием московского международного форума «Открытые инновации».



С тех пор её участниками стали несколько тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Самары, Троицка и других городов России.



В Ростове-на-Дону подобный тренинг впервые пройдёт 14 ноября по адресу: ул. Суворова, 91, 7 этаж (конференц-зал АО «РКР»).



Подробнее узнать о предстоящем мероприятии, его регламенте и правилах участия можно на официальном сайте ростовской деловой игры «Построй компанию. Продай компанию». При этом особое внимание стоит обратить на предложение Регионального центра инжиниринга Ростовской области, который в рамках господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводит конкурс субсидий на участие в игре.



К сожалению, данные льготы не распространяются на физических лиц, которым для участия необходимо обратиться к организаторам по телефону +7 (863) 333-21-35. Соответствующие заявки будут рассмотрены в частном порядке.