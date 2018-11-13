Безопасный Wi-Fi — российским детям!

Бесплатный доступ Wi-Fi сегодня можно встретить повсеместно — в аэропортах, гостиницах, парках, ресторанах, кинотеатрах, банках, торговых центрах и десятках других общественных мест. Это действительно полезно, удобно и практично!.. Однако некоторые владельцы публичных сетей ещё забывают о необходимости обязательной фильтрации контента, — пользователями которых, весьма вероятно, могут оказаться несовершеннолетние. В частности, по информации Роскомнадзора, за 10 месяцев текущего года в России выявлены 314 общедоступных сетей Wi-Fi, не блокировавших «взрослый» контент. По данным фактам возбуждены административные дела, а нарушителям выписаны штрафы.
Специалисты Роскомнадзора обращают внимание руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей на необходимость обязательной фильтрации «взрослого» контента в публичных сетях Wi-Fi. Такая обязанность возникает, если на территорию, где доступен хот-спот, потенциально имеют доступ несовершеннолетние граждане.
Несоблюдение данного правила, согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», грозит юрлицу штрафом до 50 000 рублей (ч.2 ст.6.17 КоАП РФ). А если фильтрацию контента не реализовал оператор связи, предоставляющий услугу публичного Wi-Fi «под ключ», ответственность ложится на него — причём в удвоенном размере (штраф до 100 000 рублей в соответствии со статьёй 13.34 КоАП РФ).
Впрочем, по данным Роскомнадзора, нарушения в соответствующей сфере достаточно редки. Из проверенных в 2018 году более чем 40 600 публичных хот-спотов Wi-Fi, контентная фильтрация отсутствовала лишь в 314 беспроводных сетях. То есть нарушителями оказались менее 0,8% предпринимателей. Это свидетельствует о высокой степени ответственности владельцев бизнеса, среди которых немало родителей, держащих на контроле «информационную безопасность» собственных чад.
Тем не менее, эксперты рекомендуют организациям, предоставляющим публичный Wi-Fi, ещё раз убедиться в надёжности и эффективности контентной фильтрации. Особенно, если соответствующее ИТ-решение внедрено и настроено предприятием самостоятельно.
P.S. Проверить стоит и наличие обязательной авторизации пользователей публичных сетей Wi-Fi. Так как несоблюдение этого требования грозит юрлицу ещё более серьёзным штрафом — до 300 000 рублей. Лучшим же выходом из ситуации, очевидно, является заказ соответствующей услуги у оператора связи, — на которого в этом случае ложится ответственность и за фильтрацию контента и за авторизацию пользователей (один из вариантов от «Ростелекома»). Только обязательно убедитесь, что соответствующий факт отражён в заключаемом сервисном договоре.
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