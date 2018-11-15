Услуги онлайн: «Водоканалу» и Пенсионному фонду холод не помеха

Резкое ухудшение климата на этой неделе оставляет у ростовчан всё меньше желания выбираться на улицу без крайней необходимости. Однако некоторые дела не терпят отлагательств — например, установка или замена счётчика воды, оформление материнского капитала и оформление пенсии при переезде по новому адресу. К счастью, здесь на помощь гражданам снова приходит Интернет!.. Благодаря его новым возможностям, заказать соответствующие услуги в Ростове теперь можно онлайн, — избежав множества рисков для здоровья, сэкономив время, нервы и деньги на проезд.

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Начнём с новых онлайн-услуг ростовского «Водоканала». По официальной информации, на сайте предприятия теперь можно не только подавать заявки на первичную регистрацию приборов учёта в квартире, но и в частном доме.



Кроме этого, с его помощью ростовчане могут дистанционно заказать справку о состоянии лицевого счёта, вызвать специалиста для демонтажа контрольной пломбы, внести данные о провёденной поверке водомера.



Воспользоваться перечисленными электронными услугами могут жители, состоящие в прямых расчётах с ростовским «Водоканалом» (минуя управляющую компанию) и зарегистрированные в «Личном кабинете» на сайте предприятия.



Широкий спектр онлайн-возможностей предоставляет гражданам и Пенсионный фонд России. По данным областного правительства, лишь в октябре текущего года от жителей Ростовской области поступили более 22 000 обращений за услугами ПФР — как в «Личном кабинете» на сайте фонда, так и через портал госуслуг.



Наиболее популярными запросами оказались заявления на назначение пенсии (порядка 6000 граждан!), выбор или изменение способа доставки пенсии (9500 заявлений) и получение материнского капитала (более 1000 донских семей).



Важность подобных электронных услуг сложно переоценить! Ведь они позволяют не только экономить время и нервы, — избегая очередей и поездок по заснеженным дорогам, — но, что немаловажно, сохраняют здоровье пенсионеров. Которым не придётся в разгар эпидемии гриппа находиться в местах массового скопления людей — и добираться по гололёду, рискуя получить травму (и долго ждать бригаду скорой помощи, которой порой непросто добраться к пострадавшему по пробкам).



При этом перечень электронных услуг ПФР России постоянно растёт!.. Одними из последних здесь были запущены сервисы для пенсионеров, отправляющихся на новое место жительства — они получили возможность в электронной форме уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде.



А для семей с материнским капиталом в «Личном кабинете» запущена услуга оформления ежемесячной выплаты, предоставляемой с начала 2018 года. Всего же на сегодня ПФР предоставляет жителям Ростовской области 40 различных электронных сервисов.