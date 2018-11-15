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Услуги онлайн: «Водоканалу» и Пенсионному фонду холод не помеха
Резкое ухудшение климата на этой неделе оставляет у ростовчан всё меньше желания выбираться на улицу без крайней необходимости. Однако некоторые дела не терпят отлагательств — например, установка или замена счётчика воды, оформление материнского капитала и оформление пенсии при переезде по новому адресу. К счастью, здесь на помощь гражданам снова приходит Интернет!.. Благодаря его новым возможностям, заказать соответствующие услуги в Ростове теперь можно онлайн, — избежав множества рисков для здоровья, сэкономив время, нервы и деньги на проезд.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Начнём с новых онлайн-услуг ростовского «Водоканала». По официальной информации, на сайте предприятия теперь можно не только подавать заявки на первичную регистрацию приборов учёта в квартире, но и в частном доме.
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