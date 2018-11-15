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15 ноября 2018, «Вирус, троян да хакер»: защита информации

Бизнесу РФ предложили сверхнадёжную ИТ-защиту без ущерба бюджету

Можно ли защитить предприятие от современных хакеров без больших затрат?В цифровую эпоху обеспечение кибербезопасности является важнейшей задачей для любого предприятия (даже если оно об этом не знает). Однако поставить надёжный заслон злоумышленникам, — от предотвращения DDoS-атак до борьбы с растущими угрозами со стороны инсайдеров, — могут только настоящие профессионалы. Которые постоянно отслеживают уловки киберпреступников по всему миру и вырабатывают эффективные меры противодействия. Но к кому обратиться?

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В России экспертными компетенциями в полной мере располагает национальный оператор кибербезопасности «Ростелеком-Solar», запустивший на этой неделе стартовый набор из трёх сервисов. Получить их по подписке может любой клиент «Ростелекома», — причём для этого не потребуется тратиться на покупку оборудования и софтверных решений. А производительность системы ИТ-защиты можно увеличивать и уменьшать по мере необходимости практически мгновенно!

На этой неделе компания «Ростелеком» официально объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трёх сервисов на её основе. Платформа будет функционировать на базе «Ростелеком-Solar» — национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома».

Важно отметить, что новая платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.

«Стратегический вектор развития "Ростелекома" заключается в том, чтобы стать цифровым партнёром для населения, бизнеса и государства, — говорит президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — Это подразумевает создание экосистемы, состоящей из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества.

Платформа кибербезопасности — критически важный элемент такой экосистемы, который гарантирует её бесперебойную работу. Обеспечение безопасности — коллективная задача, поэтому принципиально важен высокий уровень проникновения услуг информационной безопасности по всей территории страны.

Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищённости российских компаний».

Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (Unified Threat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway) и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза.

Стартовая ёмкость платформы «Ростелеком-Solar» составляет несколько тысяч подключений.

«Запуск единой платформы кибербезопасности открывает новую главу в развитии российского ИБ-рынка, — отмечает вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности, генеральный директор компании "Ростелеком-Solar" Игорь Ляпунов. — Шесть лет назад мы создали первый в России коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, ставший впоследствии лидером рынка. В данном случае речь также идёт о создании нового сегмента с очень широкой аудиторией».

Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. В отличие от классических сценариев, в которых сервис-провайдер управляет физическим оборудованием в центре обработки данных или на площадке заказчика, единая платформа кибербезопасности имеет дело с виртуализованными объектами, что обеспечивает полную управляемость, быструю масштабируемость и поддержку географически распределённой сети.

Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Это гарантирует быстрый старт и масштабируемость, недостижимую при других моделях поставки данных технологий. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно.

Потребление сервисов осуществляется в режиме pay-as-you-grow — заказчик самостоятельно определяет уровень своих потребностей и приобретает сервисы именно в том объёме, который требуется прямо сейчас. Подключение, настройку, эксплуатацию и поддержку в режиме 24/7 осуществляют специалисты Solar JSOC. В результате совокупная стоимость владения сервисами платформы в течение 3-5 лет существенно ниже, чем при локальном использовании аналогичных решений.

Единая платформа сервисов кибербезопасности обогащается информацией об угрозах, используемой при оказании услуг центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Он агрегирует данные из коммерческих отчётов о новом вредоносном ПО, уязвимостях и методах атак (Threat Intelligence), а также является участником информационного обмена с группами реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере киберугроз (CERT) в России и за рубежом.

«Единая платформа сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Solar" реализована на базе высокотехнологичного облачного решения Telco Cloud, которое обеспечивает слаженную работу решений в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности. Оно сочетает преимущества решений класса MANO (Management and Orchestration for Network Operation) и прорывной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN).

Наши корпоративные заказчики хотят получать все преимущества экономичных облачных решений в области ИТ и сетевых технологий. Мы расширяем портфель бизнес-услуг, чтобы помочь организациям в решении стоящих перед ними задач, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком" Алексей Сапунов. — Мы создали открытую платформу, которая позволяет нашим заказчикам интегрировать лучшие решения в области сетевой безопасности с портфелем дополнительных услуг сетевых подключений».

Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова

Проблема с кибербезопасностью состоит в том, что это невероятно объёмная тема, которая лавинообразно растёт каждую секунду. То, что считалось надёжным ещё вчера, — процессоры популярных вендоров, FreeBSD «с закрытыми портами» без обновлений, WPA2 авторизация для Wi-FI (или протокол Bluetooth Low Energy), сетевые принтеры — уже стало для хакеров «рабочим материалом».

Те организации, которые не отдадут кибербезопасность на квалифицированный аутсорс, будут вынуждены держать своих экспертов. Которые, кстати, не помогут в случае таких проблем, как продолжительная DDoS-атака.

HА ПРАBAX PEКЛAMЫ

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