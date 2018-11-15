Бизнесу РФ предложили сверхнадёжную ИТ-защиту без ущерба бюджету
В цифровую эпоху обеспечение кибербезопасности является важнейшей задачей для любого предприятия (даже если оно об этом не знает). Однако поставить надёжный заслон злоумышленникам, — от предотвращения DDoS-атак до борьбы с растущими угрозами со стороны инсайдеров, — могут только настоящие профессионалы. Которые постоянно отслеживают уловки киберпреступников по всему миру и вырабатывают эффективные меры противодействия. Но к кому обратиться?
В России экспертными компетенциями в полной мере располагает национальный оператор кибербезопасности «Ростелеком-Solar», запустивший на этой неделе стартовый набор из трёх сервисов. Получить их по подписке может любой клиент «Ростелекома», — причём для этого не потребуется тратиться на покупку оборудования и софтверных решений. А производительность системы ИТ-защиты можно увеличивать и уменьшать по мере необходимости практически мгновенно!
На этой неделе компания «Ростелеком» официально объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трёх сервисов на её основе. Платформа будет функционировать на базе «Ростелеком-Solar» — национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома».
Важно отметить, что новая платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.
«Стратегический вектор развития "Ростелекома" заключается в том, чтобы стать цифровым партнёром для населения, бизнеса и государства, — говорит президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — Это подразумевает создание экосистемы, состоящей из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества.
Платформа кибербезопасности — критически важный элемент такой экосистемы, который гарантирует её бесперебойную работу. Обеспечение безопасности — коллективная задача, поэтому принципиально важен высокий уровень проникновения услуг информационной безопасности по всей территории страны.
Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищённости российских компаний».
Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (Unified Threat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway) и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза.
Стартовая ёмкость платформы «Ростелеком-Solar» составляет несколько тысяч подключений.
«Запуск единой платформы кибербезопасности открывает новую главу в развитии российского ИБ-рынка, — отмечает вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности, генеральный директор компании "Ростелеком-Solar" Игорь Ляпунов. — Шесть лет назад мы создали первый в России коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, ставший впоследствии лидером рынка. В данном случае речь также идёт о создании нового сегмента с очень широкой аудиторией».
Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. В отличие от классических сценариев, в которых сервис-провайдер управляет физическим оборудованием в центре обработки данных или на площадке заказчика, единая платформа кибербезопасности имеет дело с виртуализованными объектами, что обеспечивает полную управляемость, быструю масштабируемость и поддержку географически распределённой сети.
Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Это гарантирует быстрый старт и масштабируемость, недостижимую при других моделях поставки данных технологий. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно.
Потребление сервисов осуществляется в режиме pay-as-you-grow — заказчик самостоятельно определяет уровень своих потребностей и приобретает сервисы именно в том объёме, который требуется прямо сейчас. Подключение, настройку, эксплуатацию и поддержку в режиме 24/7 осуществляют специалисты Solar JSOC. В результате совокупная стоимость владения сервисами платформы в течение 3-5 лет существенно ниже, чем при локальном использовании аналогичных решений.
Единая платформа сервисов кибербезопасности обогащается информацией об угрозах, используемой при оказании услуг центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Он агрегирует данные из коммерческих отчётов о новом вредоносном ПО, уязвимостях и методах атак (Threat Intelligence), а также является участником информационного обмена с группами реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере киберугроз (CERT) в России и за рубежом.
«Единая платформа сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Solar" реализована на базе высокотехнологичного облачного решения Telco Cloud, которое обеспечивает слаженную работу решений в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности. Оно сочетает преимущества решений класса MANO (Management and Orchestration for Network Operation) и прорывной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN).
Наши корпоративные заказчики хотят получать все преимущества экономичных облачных решений в области ИТ и сетевых технологий. Мы расширяем портфель бизнес-услуг, чтобы помочь организациям в решении стоящих перед ними задач, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком" Алексей Сапунов. — Мы создали открытую платформу, которая позволяет нашим заказчикам интегрировать лучшие решения в области сетевой безопасности с портфелем дополнительных услуг сетевых подключений».
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Проблема с кибербезопасностью состоит в том, что это невероятно объёмная тема, которая лавинообразно растёт каждую секунду. То, что считалось надёжным ещё вчера, — процессоры популярных вендоров, FreeBSD «с закрытыми портами» без обновлений, WPA2 авторизация для Wi-FI (или протокол Bluetooth Low Energy), сетевые принтеры — уже стало для хакеров «рабочим материалом».
Те организации, которые не отдадут кибербезопасность на квалифицированный аутсорс, будут вынуждены держать своих экспертов. Которые, кстати, не помогут в случае таких проблем, как продолжительная DDoS-атака.
Бесплатный доступ Wi-Fi сегодня можно встретить повсеместно — в аэропортах, гостиницах, парках, ресторанах, кинотеатрах, банках, торговых центрах и десятках других общественных мест. Это действительно полезно, удобно и практично!.. Однако некоторые владельцы публичных сетей ещё забывают о необходимости обязательной фильтрации контента, — пользователями которых, весьма вероятно, могут оказаться несовершеннолетние. В частности, по информации Роскомнадзора, за 10 месяцев текущего года в России выявлены 314 общедоступных сетей Wi-Fi, не блокировавших «взрослый» контент. По данным фактам возбуждены административные дела, а нарушителям выписаны штрафы.
Атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) являются распространённым инструментов киберпреступников. Ведь бороться с ними на уровне компаний весьма затруднительно, а порой невозможно. Здесь требуется профессиональная защита на уровне магистральных сетей, — например, реализуемая компанией «Ростелеком». Одним из недавних достижений национального оператора стало успешное детектирование и противостояние DDoS-атаке мощностью 450 Гбит/с — крупнейшей за историю работы защитного сервиса. При этом, «Ростелекому» удалось не только эффективно отразить нападение на сеть клиента, но и полностью сохранить работоспособность его инфраструктуры в течение всей атаки.
Математика и криптография являются одними из старейших наук*, — однако, несмотря на возраст, они лежат в основе суперсовременных ИКТ. Спрос на профессионалов в данных областях колоссален, а поиск будущих специалистов начинается буквально со школьной скамьи. Одним из действенных механизмов такого поиска, безусловно, являются олимпиады по математике и криптографии, проводимые в нашей стране. Ближайшая из них стартует уже на этой неделе — 1 ноября!.. Попробовать свои силы в отборочном онлайн-туре может любой желающий, а самые талантливые участники получат шанс заявить о себе в финале и в перспективе найти действительно престижную работу.
Можно сделать всё, но ваш аккаунт в социальной сети всё равно взломают. На эту мысль наводит нестандартная атака методом социального инжиниринга, под которую попали и пользователи из Ростова-на-Дону. Впрочем, владельцам учётных записей в современных интернет-сервисах не стоит впадать в отчаяние — грамотная конфигурация соответствующих служб, а также бережное отношение к своим персональным данным и гаджетам способны минимизировать описанную проблему. Подробности — в эксклюзивном обзоре TechnoDrive.ru
27-28 сентября в донской столице состоится III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение». Её участниками станут более 400 экспертов из 30 регионов страны — представители ведущих ИТ-компаний и органов власти, а также разработчики аппаратных и программных систем информационной защиты. Генеральным партнёром мероприятия выступит компания «Ростелеком» — ведущий телекоммуникационный оператор России с богатым опытом в сфере ИТ-безопасности. В рамках конференции специалисты компании представят последние достижения отрасли и обсудят их эффективное внедрение для защиты отечественной ИТ-ифраструктуры.