Бизнесу РФ предложили сверхнадёжную ИТ-защиту без ущерба бюджету

В цифровую эпоху обеспечение кибербезопасности является важнейшей задачей для любого предприятия (даже если оно об этом не знает). Однако поставить надёжный заслон злоумышленникам, — от предотвращения DDoS-атак до борьбы с растущими угрозами со стороны инсайдеров, — могут только настоящие профессионалы. Которые постоянно отслеживают уловки киберпреступников по всему миру и вырабатывают эффективные меры противодействия. Но к кому обратиться?

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В России экспертными компетенциями в полной мере располагает национальный оператор кибербезопасности «Ростелеком-Solar», запустивший на этой неделе стартовый набор из трёх сервисов. Получить их по подписке может любой клиент «Ростелекома», — причём для этого не потребуется тратиться на покупку оборудования и софтверных решений. А производительность системы ИТ-защиты можно увеличивать и уменьшать по мере необходимости практически мгновенно!



На этой неделе компания «Ростелеком» официально объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трёх сервисов на её основе. Платформа будет функционировать на базе «Ростелеком-Solar» — национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома».



Важно отметить, что новая платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.



«Стратегический вектор развития "Ростелекома" заключается в том, чтобы стать цифровым партнёром для населения, бизнеса и государства, — говорит президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — Это подразумевает создание экосистемы, состоящей из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества.



Платформа кибербезопасности — критически важный элемент такой экосистемы, который гарантирует её бесперебойную работу. Обеспечение безопасности — коллективная задача, поэтому принципиально важен высокий уровень проникновения услуг информационной безопасности по всей территории страны.



Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищённости российских компаний».



Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (Unified Threat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway) и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза.



Стартовая ёмкость платформы «Ростелеком-Solar» составляет несколько тысяч подключений.



«Запуск единой платформы кибербезопасности открывает новую главу в развитии российского ИБ-рынка, — отмечает вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности, генеральный директор компании "Ростелеком-Solar" Игорь Ляпунов. — Шесть лет назад мы создали первый в России коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, ставший впоследствии лидером рынка. В данном случае речь также идёт о создании нового сегмента с очень широкой аудиторией».



Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. В отличие от классических сценариев, в которых сервис-провайдер управляет физическим оборудованием в центре обработки данных или на площадке заказчика, единая платформа кибербезопасности имеет дело с виртуализованными объектами, что обеспечивает полную управляемость, быструю масштабируемость и поддержку географически распределённой сети.



Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Это гарантирует быстрый старт и масштабируемость, недостижимую при других моделях поставки данных технологий. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно.



Потребление сервисов осуществляется в режиме pay-as-you-grow — заказчик самостоятельно определяет уровень своих потребностей и приобретает сервисы именно в том объёме, который требуется прямо сейчас. Подключение, настройку, эксплуатацию и поддержку в режиме 24/7 осуществляют специалисты Solar JSOC. В результате совокупная стоимость владения сервисами платформы в течение 3-5 лет существенно ниже, чем при локальном использовании аналогичных решений.



Единая платформа сервисов кибербезопасности обогащается информацией об угрозах, используемой при оказании услуг центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Он агрегирует данные из коммерческих отчётов о новом вредоносном ПО, уязвимостях и методах атак (Threat Intelligence), а также является участником информационного обмена с группами реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере киберугроз (CERT) в России и за рубежом.



«Единая платформа сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Solar" реализована на базе высокотехнологичного облачного решения Telco Cloud, которое обеспечивает слаженную работу решений в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности. Оно сочетает преимущества решений класса MANO (Management and Orchestration for Network Operation) и прорывной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN).



Наши корпоративные заказчики хотят получать все преимущества экономичных облачных решений в области ИТ и сетевых технологий. Мы расширяем портфель бизнес-услуг, чтобы помочь организациям в решении стоящих перед ними задач, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком" Алексей Сапунов. — Мы создали открытую платформу, которая позволяет нашим заказчикам интегрировать лучшие решения в области сетевой безопасности с портфелем дополнительных услуг сетевых подключений».



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Проблема с кибербезопасностью состоит в том, что это невероятно объёмная тема, которая лавинообразно растёт каждую секунду. То, что считалось надёжным ещё вчера, — процессоры популярных вендоров, FreeBSD «с закрытыми портами» без обновлений, WPA2 авторизация для Wi-FI (или протокол Bluetooth Low Energy), сетевые принтеры — уже стало для хакеров «рабочим материалом».



Те организации, которые не отдадут кибербезопасность на квалифицированный аутсорс, будут вынуждены держать своих экспертов. Которые, кстати, не помогут в случае таких проблем, как продолжительная DDoS-атака.



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