Аксайская «оптика» дотянулась до Геленджика

Альтернативный оператор «Таймер» продолжает расширять территорию подключения абонентов, — выходя далеко за пределы родного Аксая и Ростовской области. Совсем недавно услуги компании стали доступны на Черноморском побережье Краснодарского края — в Геленджике (микрорайон Марьинский), Кабардинке и Марьиной Роще. Таким образом, общее число населённых пунктов, охваченных «Таймером» в ЮФО и СКФО, достигло 77. При этом оператор одинаково охотно подключает к быстрому Интернету как жителей многоквартирных домов, так и частный сектор.

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По официальной информации, офис «Таймера» в Геленджике расположен по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 1, корп. 2, пом. 32. Здесь можно получить информацию о действующих тарифах и акциях оператора, а также оформить заявление на подключение быстрого Интернета.



Уточнить возможность подключения услуг «Таймера» по конкретному адресу в Геленджике можно в абонентском отделе оператора по телефону (861) 419-0-419.