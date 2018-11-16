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16 ноября 2018, Интернет в Ростове

Аксайская «оптика» дотянулась до Геленджика

Микрорайон Марьинский, Кабардинка, Марьина Роща: как подключить интернет?Альтернативный оператор «Таймер» продолжает расширять территорию подключения абонентов, — выходя далеко за пределы родного Аксая и Ростовской области. Совсем недавно услуги компании стали доступны на Черноморском побережье Краснодарского края — в Геленджике (микрорайон Марьинский), Кабардинке и Марьиной Роще. Таким образом, общее число населённых пунктов, охваченных «Таймером» в ЮФО и СКФО, достигло 77. При этом оператор одинаково охотно подключает к быстрому Интернету как жителей многоквартирных домов, так и частный сектор.

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По официальной информации, офис «Таймера» в Геленджике расположен по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 1, корп. 2, пом. 32. Здесь можно получить информацию о действующих тарифах и акциях оператора, а также оформить заявление на подключение быстрого Интернета.

Уточнить возможность подключения услуг «Таймера» по конкретному адресу в Геленджике можно в абонентском отделе оператора по телефону (861) 419-0-419.

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Интернет в Ростове

Ростовские геймеры завоевали «бронзу» на 10-часовом турнире WoT


Минувшие выходные подарили россиянам не только хорошую погоду и дополнительный день отдыха. Для любителей суперигры World of Tanks из ЮФО и СКФО центральным событием длинного уик-энда стал 10-часовой турнир, организованный компанией «Ростелеком» на краснодарском «КиберПатиШоу». Его участниками стали 9 лучших команд макрорегиона — 27 игроков из краевых и областных центров, в течение всего дня сражавшиеся на 6 локациях всемирно известной онлайн-игры. По результатам этих баталий геймерам из Ростова удалось занять третье место, подарив гостям состязания сотни ярких и запоминающихся моментов.
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Узнать баланс стационарного телефона МТС стало сложнее (Ростов)


Делая упор на громких сервисах, к примеру, предлагая 45 миллионов песен бесплатно на 6 месяцев, некоторые операторы иногда забывают о базовых нуждах клиентов. К примеру, в Ростове-на-Дону около месяца не работал справочный телефон 290-00-02 (было занято), и лишь недавно там стал отвечать робот. Он предлагает перезвонить на номер 8 800 25 00 890. Но зачем нужен был городской номер 290? С его помощью, к примеру, абоненты Ростова-на-Дону могли мгновенно узнать баланс стационарного телефона МТС — и затем пополнить счёт онлайн. Теперь всё значительно усложнилось.
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Выбирайте новостройку сразу с умным домом!


В ростовском «ДонЭкспоцентре» (пр. Нагибина, 30) прямо сейчас проходит выставка недвижимости «Ярмарка жилья». До 9 сентября включительно, её гостей ждут презентации новостроек, предложения банков, а также цифровых услуг, делающих квартиры уютными и современными. В числе последних отметим концепцию «умного дома» от компании «Ростелеком», включающую интеллектуальное видеонаблюдение и множество датчиков для защиты жилища. Увидеть всё это своими глазами, — и оценить возможности «умного дома», — ростовчане и гости города могут, заказав бесплатные билеты онлайн на сайте выставочного центра. Добро пожаловать!
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Крутые подарки — для тех, кто любит Интернет!


Компания «Ростелеком» продолжает расширять ассортимент вознаграждений для участников программы лояльности «Бонус». Очередным партнёром национального оператора стала компания «Эмпрана», специализирующаяся на эффектных подарках-впечатлениях. Теперь абоненты «Ростелекома» могут обменять накопленные баллы на эксклюзивные онлайн мастер-классы, а также на контент из интернет-кинотеатров и электронных библиотек. Для этого потребуется лишь от 425 до 500 бонусов в зависимости от статуса участника. И заработать эти баллы даже проще, чем кажется!
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«Ростелеком» дарит абонентам скидки на модную одежду и косметику


Национальный оператор «Ростелеком» продолжает расширять каталог вознаграждений в программе «Бонус». На этой неделе он пополнился новыми и полезными подарками. В их числе — сертификаты на цифровую печать NetPrint и скидочные купоны от интернет-магазина Wildberries. Получить их можно в личном кабинете абонента «Ростелеком», в обмен на баллы, накопленные за пользование Интернетом, телефонной связью (стационарной и мобильной), — а также сервисами «Интерактивного ТВ».
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Ещё информация !!!  Интернет в Ростове

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Ростовские геймеры завоевали «бронзу» на 10-часовом турнире WoT

«Связь на паузе»: абоненты «Ростелекома» оценили удобство добровольной блокировки

Интернет — в каждый частный дом города Шахты!

Узнать баланс стационарного телефона МТС стало сложнее (Ростов)

«Ростелеком» дарит абонентам скидки на модную одежду и косметику

Крутые подарки — для тех, кто любит Интернет!

«Ростелеком» дарит бонусы за онлайн-покупки

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