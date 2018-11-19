На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21538 страниц...
19 ноября 2018, Цифровое телевидение в Ростовской области

В Ростове неделя началась без цифровых мультиплексов

Цифровое телевидение в Ростове снова отключилиСегодня большинство жителей Ростовской области, привыкших встречать утро с «центральными каналами» РТРС, вновь увидели на экране сообщение «Нет сигнала». Причиной масштабного отключения, как водится, стала профилактика на оборудовании 35 ретрансляторов, затронувшая преимущественно первый мультиплекс. В то время как на четырёх станциях, — в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Ростове, — вещание цифрового эфирного телевидения было полностью приостановлено. Подробную информацию о сроках появления сигнала, — и графике других отключений ТВ на текущей неделе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

По официальной информации, 19 ноября с 5:00 до 14:00 каналы первого мультиплекса могут быть недоступны в населённых пунктах Александровка, Алексеево-Лозовское, Белая Калитва, Большая Мартыновка, Верхне Журавский, Дегтево, Денисовский, Заветное, Земцов (Боковская), Знаменка, Калининский, Каштановский, Конезавод имени Буденого (Сальск), Крюково, Матвеев Курган, Мечетинская, Миллерово, Морозовск, Нижнекалинов, Орловский, Первомайское, Родионово-Несветайская, Свободный, Селивановская, Семикаракорск, Суходольный, Сухой Лог, Талловеров, Тацинская и Хуторской.

Ещё более масштабное отключение в указанный период времени ожидает жителей Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Таганрога и Ростова-на-Дону, — где исчезнут сразу оба мультиплекса (РТРС-1) и (РТРС-2).

В то время, как зрителям, принимающим сигнал с ретранслятора в Сальске, каналы первого мультиплекса будут доступны. Зато на время профилактики здесь будет прекращено вещание пакета каналов РТРС-2.

И это ещё не всё!.. На текущей неделе отключения цифрового эфирного ТВ также ожидаются в Гуково (22 ноября, с 10 до 14 часов) и Новочеркасске (23 ноября, с 10 до 17 часов). При этом из эфира пропадут сразу оба мультиплекса — РТРС-1 и РТРС-2.

Напомним, что при всех преимуществах цифрового эфирного ТВ (отсутствие абонплаты, низкая стоимость оборудования, широкая зона покрытия), регулярные профилактики на ретрансляторах порой создают неудобства постоянным зрителям. С другой стороны, при наличии быстрого и безлимитного Интернета, подобные отключения легко «обходятся» онлайн-просмотром ТВ.

Что говорят на это сами зрители? «Когда сигнал пропадает, а мне лень уходить от телека, я просто вставляю в телевизор флешку с каким-нибудь фильмом». Насчёт телевизора — это важное замечание, поскольку приставки читают далеко не все форматы с внешних носителей. А современные ТВ всеядны.

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

Цифровое телевидение в Ростовской области

ТВ для отеля можно установить очень быстро!


Одним из важнейших сервисов для постояльцев отелей, безусловно, является телевидение. Особенно, когда холодно или дождь! Вдали от дома, с его помощью можно комфортно провести свободное время, узнать последние новости — и посмотреть любимые фильмы по заказу. Причём, чем качественнее соответствующий сервис, тем выше вероятность, что гость вновь выберет данный отель во время следующей поездки!.. Поэтому компания «Ростелеком» уделяет особое внимание развитию своей услуги «Телевидение для гостиниц». Благодаря ей, отели любого уровня, — от ведущих международных сетей до уютных домашних гостиниц, — могут предоставить гостям персонализированное ТВ премиум-качества. Для этого не потребуется даже телевизионная приставка, а информационную и техподдержку системы обеспечат специалисты «Ростелекома».
подробнее

«Ростовсат» предлагает бюджетные ресиверы «МТС-ТВ»


Маленькие красные антенны, которыми с энтузиазмом посыпал российские крыши МТС в рекламных роликах, появляются всё чаще. Этот процесс ускорится и на донской земле, поскольку один из старейших игроков ростовского рынка, — «Ростовсат», — приступил к реализации комплектов спутникового телевидения «МТС-ТВ». Можно покупать комплекты спутникового ТВ отдельно или в комплекте с установкой. Например, фирменный ресивер с поддержкой Full HD и подпиской на 1 месяц за 2730 рублей. Подробности данного предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее

Цифровое телевидение возвращается к коллективным антеннам


Цифровое эфирное телевидение, несмотря на профилактические отключения мультиплексов и мощного конкурента в лице сотен платных ТВ-каналов (включая HD!), не теряет популярности. Ведь, благодаря ему, россияне могут смотреть от 10 до 20 популярных каналов в цифровом качестве без ежемесячных затрат. Для этого необходимы лишь поддержка телевизором стандарта DVB-T2 (или ТВ-приставка) — и ДМВ-антенна, настроенная на ближайший ретранслятор. Впрочем, с последней иногда возникают трудности. В условиях городской застройки качественный приём сигнала на комнатную антенну бывает затруднён, а установка внешней антенны на крыше многоэтажки — дело затратное и небыстрое. Здесь телезрителю предстоит, для начала, заручиться поддержкой жителей многоквартирного дома*, — и, в случае успеха, осуществить инсталляцию, лучше с привлечением специалистов. К счастью, у этой проблемы появилось элегантное и эффективное решение, «подсмотренное» ещё во времена СССРустановка коллективной антенны для всего подъезда или даже дома. Причём, в соответствии с новым ГОСТ, все работы по инсталляции и эксплуатации данной инфраструктуры должна выполнить управляющая компания.
подробнее

Ростов на 4 дня останется без главных российских телеканалов


По сведениям TechnoDrive, Ростовский ОРТПЦ продолжает регулярную профилактику на передающих станциях, вызывающую перебои с трансляцией цифровых каналов. На следующей неделе соответствующие работы запланированы и в Ростове-на-Дону. По официальной информации, со вторника по пятницу (23-26 октября) они будут проводиться с 8 до 17 часов. Однако, в отличие от распространённой практики, когда отключаются один или два мультиплекса полностью, в донской столице на это время пропадут всего два телеканала, хотя и весьма популярных.
подробнее

Вопреки Солнцу и профилактике цифровое ТВ «почти не глючит»


На текущий момент общероссийские телеканалы в цифровом качестве могут смотреть 99,74% жителей Ростовской области. Такую статистику озвучил главный инженер Ростовского ОРТПЦ Юрий Сидоренко на совещании в региональном Мининформсвязи. И это очень важно, поскольку до сворачивания аналогового ТВ в России (с января 2019 года) остаётся менее трёх месяцев. Однако уверенное покрытие территории первым и вторым мультиплексами не всегда обеспечивает возможность их просмотра. Причиной являются регулярные профилактики оборудования ретрансляторов — и солнечная интерференция (дважды в год).
подробнее
Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Цифровое телевидение возвращается к коллективным антеннам

ТВ для отеля можно установить очень быстро!

«Ростелеком» дарит 124 канала покупателям умных телевизоров

«Интерактивное ТВ» — лучшее цифровое телевидение по мнению экспертов!

Ростов на 4 дня останется без главных российских телеканалов

В Ростове ожидается профилактика цифрового ТВ

Цифровое телевидение в Ростовской области снова отключится

ещё