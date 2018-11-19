В Ростове неделя началась без цифровых мультиплексов

Сегодня большинство жителей Ростовской области, привыкших встречать утро с «центральными каналами» РТРС, вновь увидели на экране сообщение «Нет сигнала». Причиной масштабного отключения, как водится, стала профилактика на оборудовании 35 ретрансляторов, затронувшая преимущественно первый мультиплекс. В то время как на четырёх станциях, — в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Ростове, — вещание цифрового эфирного телевидения было полностью приостановлено. Подробную информацию о сроках появления сигнала, — и графике других отключений ТВ на текущей неделе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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По официальной информации, 19 ноября с 5:00 до 14:00 каналы первого мультиплекса могут быть недоступны в населённых пунктах Александровка, Алексеево-Лозовское, Белая Калитва, Большая Мартыновка, Верхне Журавский, Дегтево, Денисовский, Заветное, Земцов (Боковская), Знаменка, Калининский, Каштановский, Конезавод имени Буденого (Сальск), Крюково, Матвеев Курган, Мечетинская, Миллерово, Морозовск, Нижнекалинов, Орловский, Первомайское, Родионово-Несветайская, Свободный, Селивановская, Семикаракорск, Суходольный, Сухой Лог, Талловеров, Тацинская и Хуторской.



Ещё более масштабное отключение в указанный период времени ожидает жителей Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Таганрога и Ростова-на-Дону, — где исчезнут сразу оба мультиплекса (РТРС-1) и (РТРС-2).



В то время, как зрителям, принимающим сигнал с ретранслятора в Сальске, каналы первого мультиплекса будут доступны. Зато на время профилактики здесь будет прекращено вещание пакета каналов РТРС-2.



И это ещё не всё!.. На текущей неделе отключения цифрового эфирного ТВ также ожидаются в Гуково (22 ноября, с 10 до 14 часов) и Новочеркасске (23 ноября, с 10 до 17 часов). При этом из эфира пропадут сразу оба мультиплекса — РТРС-1 и РТРС-2.



Напомним, что при всех преимуществах цифрового эфирного ТВ ( отсутствие абонплаты , низкая стоимость оборудования, широкая зона покрытия), регулярные профилактики на ретрансляторах порой создают неудобства постоянным зрителям. С другой стороны, при наличии быстрого и безлимитного Интернета, подобные отключения легко «обходятся» онлайн-просмотром ТВ.



Что говорят на это сами зрители? «Когда сигнал пропадает, а мне лень уходить от телека, я просто вставляю в телевизор флешку с каким-нибудь фильмом». Насчёт телевизора — это важное замечание, поскольку приставки читают далеко не все форматы с внешних носителей. А современные ТВ всеядны.