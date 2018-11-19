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В Ростове неделя началась без цифровых мультиплексов
Сегодня большинство жителей Ростовской области, привыкших встречать утро с «центральными каналами» РТРС, вновь увидели на экране сообщение «Нет сигнала». Причиной масштабного отключения, как водится, стала профилактика на оборудовании 35 ретрансляторов, затронувшая преимущественно первый мультиплекс. В то время как на четырёх станциях, — в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Ростове, — вещание цифрового эфирного телевидения было полностью приостановлено. Подробную информацию о сроках появления сигнала, — и графике других отключений ТВ на текущей неделе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По официальной информации, 19 ноября с 5:00 до 14:00 каналы первого мультиплекса могут быть недоступны в населённых пунктах Александровка, Алексеево-Лозовское, Белая Калитва, Большая Мартыновка, Верхне Журавский, Дегтево, Денисовский, Заветное, Земцов (Боковская), Знаменка, Калининский, Каштановский, Конезавод имени Буденого (Сальск), Крюково, Матвеев Курган, Мечетинская, Миллерово, Морозовск, Нижнекалинов, Орловский, Первомайское, Родионово-Несветайская, Свободный, Селивановская, Семикаракорск, Суходольный, Сухой Лог, Талловеров, Тацинская и Хуторской.
Ещё более масштабное отключение в указанный период времени ожидает жителей Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Таганрога и Ростова-на-Дону, — где исчезнут сразу оба мультиплекса (РТРС-1) и (РТРС-2).
В то время, как зрителям, принимающим сигнал с ретранслятора в Сальске, каналы первого мультиплекса будут доступны. Зато на время профилактики здесь будет прекращено вещание пакета каналов РТРС-2.
И это ещё не всё!.. На текущей неделе отключения цифрового эфирного ТВ также ожидаются в Гуково (22 ноября, с 10 до 14 часов) и Новочеркасске (23 ноября, с 10 до 17 часов). При этом из эфира пропадут сразу оба мультиплекса — РТРС-1 и РТРС-2.
Напомним, что при всех преимуществах цифрового эфирного ТВ (отсутствие абонплаты, низкая стоимость оборудования, широкая зона покрытия), регулярные профилактики на ретрансляторах порой создают неудобства постоянным зрителям. С другой стороны, при наличии быстрого и безлимитного Интернета, подобные отключения легко «обходятся» онлайн-просмотром ТВ.
Что говорят на это сами зрители? «Когда сигнал пропадает, а мне лень уходить от телека, я просто вставляю в телевизор флешку с каким-нибудь фильмом». Насчёт телевизора — это важное замечание, поскольку приставки читают далеко не все форматы с внешних носителей. А современные ТВ всеядны.
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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Одним из важнейших сервисов для постояльцев отелей, безусловно, является телевидение. Особенно, когда холодно или дождь! Вдали от дома, с его помощью можно комфортно провести свободное время, узнать последние новости — и посмотреть любимые фильмы по заказу. Причём, чем качественнее соответствующий сервис, тем выше вероятность, что гость вновь выберет данный отель во время следующей поездки!.. Поэтому компания «Ростелеком
» уделяет особое внимание развитию своей услуги «Телевидение для гостиниц».
Благодаря ей, отели любого уровня, — от ведущих международных сетей до уютных домашних гостиниц, — могут предоставить гостям персонализированное ТВ премиум-качества. Для этого не потребуется даже телевизионная приставка, а информационную и техподдержку системы обеспечат специалисты «Ростелекома».
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Маленькие красные антенны, которыми с энтузиазмом посыпал российские крыши МТС в рекламных роликах, появляются всё чаще. Этот процесс ускорится и на донской земле, поскольку один из старейших игроков ростовского рынка, — «Ростовсат
», — приступил к реализации комплектов спутникового телевидения «МТС-ТВ».
Можно покупать комплекты спутникового ТВ отдельно или в комплекте с установкой. Например, фирменный ресивер с поддержкой Full HD и подпиской на 1 месяц за 2730 рублей. Подробности данного предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Цифровое эфирное телевидение,
несмотря на профилактические отключения мультиплексов
и мощного конкурента в лице сотен платных ТВ-каналов (включая HD!), не теряет популярности. Ведь, благодаря ему, россияне могут смотреть от 10 до 20 популярных каналов в цифровом качестве без ежемесячных затрат. Для этого необходимы лишь поддержка телевизором стандарта DVB-T2 (или ТВ-приставка)
— и ДМВ-антенна, настроенная на ближайший ретранслятор. Впрочем, с последней иногда возникают трудности. В условиях городской застройки качественный приём сигнала на комнатную антенну бывает затруднён, а установка внешней антенны на крыше многоэтажки — дело затратное и небыстрое. Здесь телезрителю предстоит, для начала, заручиться поддержкой жителей многоквартирного дома*, — и, в случае успеха, осуществить инсталляцию, лучше с привлечением специалистов. К счастью,
у этой проблемы появилось элегантное и эффективное решение,
«подсмотренное» ещё во времена СССР
— установка коллективной антенны
для всего подъезда или даже дома. Причём, в соответствии с новым ГОСТ, все работы по инсталляции и эксплуатации данной инфраструктуры должна выполнить управляющая компания.
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По сведениям TechnoDrive, Ростовский ОРТПЦ
продолжает регулярную профилактику на передающих станциях, вызывающую перебои с трансляцией цифровых каналов.
На следующей неделе соответствующие работы запланированы и в Ростове-на-Дону. По официальной информации, со вторника по пятницу (23-26 октября) они будут проводиться с 8 до 17 часов. Однако, в отличие от распространённой практики, когда отключаются один или два мультиплекса полностью, в донской столице на это время пропадут всего два телеканала, хотя и весьма популярных.
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
На текущий момент общероссийские телеканалы в цифровом качестве
могут смотреть 99,74% жителей Ростовской области. Такую статистику озвучил главный инженер Ростовского ОРТПЦ
Юрий Сидоренко на совещании в региональном Мининформсвязи. И это очень важно, поскольку до сворачивания аналогового ТВ в России (с января 2019 года)
остаётся менее трёх месяцев. Однако уверенное покрытие территории первым и вторым мультиплексами не всегда обеспечивает возможность их просмотра. Причиной являются регулярные профилактики оборудования ретрансляторов — и солнечная интерференция (дважды в год).
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