Чтобы модный смартфон купить, больше не надо долго копить

Современные смартфоны продолжают укреплять свои позиции в качестве незаменимых* помощников человека. Сегодня они уже не просто инструмент для общения, а портал в цифровой мир с тысячами уникальных возможностей. Поэтому при выборе гаджета стоит уделять особое внимание его функционалу и техническим характеристикам, а лишь затем — цене. Тем более, что в салонах связи «Ростелеком» можно купить смартфоны и аксессуары в рассрочку на выгодных условиях. Соответствующий проект ведущего телеком-оператора России и «Почта Банка» уже стартовал по всей стране!

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Услуга кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров теперь доступна во всех салонах связи «Ростелеком», включая флагманский офис в Ростове. Здесь можно купить мобильную технику в кредит или в рассрочку можно без посещения банковского отделения.



«POS-кредиты на приобретение товаров и услуг — популярный сервис среди посетителей наших салонов связи, — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". — Каждый пятый клиент розничной сети "Ростелекома" покупает смартфон в кредит. Поэтому мы подключаем новых партнёров для расширения линейки кредитных предложений. В сотрудничестве с "Почта Банком" мы сможем предлагать нашим посетителям новейшие цифровые продукты».



Перспективы данного вида кредитования отмечают и в «Почта Банке». По словам Андрея Павлова, директора по развитию партнёрской сети, с начала текущего года наблюдается растущий спрос на кредиты на мобильную технику. В частности, за 8 месяцев текущего года «Почта Банк» выдал на 40% больше кредитов, чем в 2017 году, при этом количество заявок выросло на 65%.



При этом, в рамках сотрудничества с компанией «Ростелеком», банк планирует проводить эксклюзивные акции. Которые позволят клиентам национального приобретать лучшие модели смартфонов на особо выгодных условиях. Следите за новостями на TechnoDrive!



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Смартфоны, действительно, просто «незаменимы» при переходе через улицу; рискованном манёвре на авто через перекрёсток; в очереди у кассы, когда сотрудник магазина вынужден грубо будить «подвисшего» покупателя; на уроках и лекциях... С другой стороны, это действительно полезное устройство — и даже, не побоюсь этого слова, мощный релаксант, направляющий внимание человека в уютный виртуальный мир.



Главное, всё-таки смотреть по сторонам. Хотя бы, в критические моменты!