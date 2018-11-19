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Чтобы модный смартфон купить, больше не надо долго копить
Современные смартфоны продолжают укреплять свои позиции в качестве незаменимых* помощников человека. Сегодня они уже не просто инструмент для общения, а портал в цифровой мир с тысячами уникальных возможностей. Поэтому при выборе гаджета стоит уделять особое внимание его функционалу и техническим характеристикам, а лишь затем — цене. Тем более, что в салонах связи «Ростелеком» можно купить смартфоны и аксессуары в рассрочку на выгодных условиях. Соответствующий проект ведущего телеком-оператора России и «Почта Банка» уже стартовал по всей стране!
Услуга кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров теперь доступна во всех салонах связи «Ростелеком», включая флагманский офис в Ростове. Здесь можно купить мобильную технику в кредит или в рассрочку можно без посещения банковского отделения.
«POS-кредиты на приобретение товаров и услуг — популярный сервис среди посетителей наших салонов связи, — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". — Каждый пятый клиент розничной сети "Ростелекома" покупает смартфон в кредит. Поэтому мы подключаем новых партнёров для расширения линейки кредитных предложений. В сотрудничестве с "Почта Банком" мы сможем предлагать нашим посетителям новейшие цифровые продукты».
Перспективы данного вида кредитования отмечают и в «Почта Банке». По словам Андрея Павлова, директора по развитию партнёрской сети, с начала текущего года наблюдается растущий спрос на кредиты на мобильную технику. В частности, за 8 месяцев текущего года «Почта Банк» выдал на 40% больше кредитов, чем в 2017 году, при этом количество заявок выросло на 65%.
При этом, в рамках сотрудничества с компанией «Ростелеком», банк планирует проводить эксклюзивные акции. Которые позволят клиентам национального приобретать лучшие модели смартфонов на особо выгодных условиях. Следите за новостями на TechnoDrive!
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Смартфоны, действительно, просто «незаменимы» при переходе через улицу; рискованном манёвре на авто через перекрёсток; в очереди у кассы, когда сотрудник магазина вынужден грубо будить «подвисшего» покупателя; на уроках и лекциях... С другой стороны, это действительно полезное устройство — и даже, не побоюсь этого слова, мощный релаксант, направляющий внимание человека в уютный виртуальный мир.
Главное, всё-таки смотреть по сторонам. Хотя бы, в критические моменты!
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Планшеты, ноутбуки и смартфоны
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Многие любят эффектные фокусы: извлечение кролика из шляпы, летающие стулья — и монеты, доставаемые иллюзионистом из-за уха зрителя. Однако не все «магические превращения» ставят целю развлечь публику. Собственную ловкость рук и доверчивость граждан используют мошенники для совершения преступлений. Одно из них недавно произошло в Ростове, где 24-летний злоумышленник «лёгким движением руки» превратил два дорогих смартфона в сахар и стопку бумажных листов. В результате такого «фокуса» интернет-магазину был нанесён ущерб более 70 000 рублей, — а мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.
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По мере того, как инфляция в 4% переносится на 2020 год
, интерес населения ко всевозможным акциям, скидкам и кэшбэку
растёт. Преступники, естественно, держат нос по ветру и вместо «автомобилей в радиовикторинах» предлагают «призы» и попроще. Например, сотовые телефоны! Сперва жертва делится персональными данными. Затем на неё тайно оформляется кредит.
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Во многих российских городах мультисервисные салоны связи активно конкурируют между собой. И это очень хорошо!.. Ведь в условиях выбора потребитель обращает внимание не только на ассортимент услуг, — который часто весьма похож, — но и на качество обслуживания. Этот комплексный показатель включает в себя как вежливость сотрудников, так и их компетентность, — что особенно важно при выборе оператора связи и/или тарифа. А ещё для клиентов важно наличие тестовых зон, где можно ознакомиться с услугами связи, и удобное расположение торговых точек. По сочетанию этих характеристик салоны связи «Ростелеком
» уже в третий раз становятся лауреатами премии «Права потребителей и качество обслуживания».
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За первое полугодие 2018 года продажи смартфонов «Сяоми» в салонах связи «Ростелекома
» выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитики компании «Ростелеком — Розничные системы». При этом речь идёт преимущественно об устройствах среднего ценового сегмента — средний чек по которым составил 12 000 рублей. В частности, наиболее популярными моделями у клиентов «Ростелекома» оказались Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus, а также Redmi 5A, Redmi Note 5. Среди причин такого успеха эксперты называют сбалансированные цены, выгодные акции
— и действующую в салонах связи «Ростелеком» рассрочку без переплаты на срок от 6 до 12 месяцев.
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Ещё информация !!! Планшеты, ноутбуки и смартфоны
Известные китайские бренды
продолжают убеждать россиян, что качественный, функциональный и стильный смартфон не обязательно должен иметь запредельный ценник. Очередным подтверждением этого стала модель Xiaomi Redmi 5, сочетающая большой безрамочный экран, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 и низкое энергопотребление. По утверждению производителя, в режиме ожидания Redmi 5 способен продержаться до 12 дней (при идеальных условиях), а если на нём смотреть видео, то заряда аккумулятора должно хватить на 15 часов «киномарафона». Впрочем, даже владельцам такого выносливого устройства иногда может потребоваться внешний аккумулятор, — например, в действительно дальних поездках* или когда батарея внезапно оказалась возле нулевой отметки (отсутствие необходимости ежедневной подзарядки расслабляет — ред.)
Поэтому предложение компании «Ростелеком
» стало настоящей находкой для активных абонентов. Согласно ему, до 31 октября жители Ростова и области могут купить Xiaomi Redmi 5 со значительной скидкой,
— от 2000 до 3500 рублей, — при одновременном выборе внешнего аккумулятора.
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