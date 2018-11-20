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Неплательщиков алиментов и должников поймают прямо на дороге
Устройства фото- и видеофиксации окружают нас везде! Камеры встроены в смартфоны и ноутбуки, авторегистраторы, банкоматы и домофоны, установлены на городских улицах и автомобильных магистралях. И возможности данных систем постоянно растут! Так, например, аспиранты ДГТУ научили обычные веб-камеры определять пульс и частоту дыхания человека, — а судебные приставы и сотрудники ГИБДД Ростовской области будут использовать дорожные камеры для эффективного выявления должников. С их помощью правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности неплательщиков алиментов, коммунальных платежей, задолжников по кредитам и налогам, — и, конечно, лихачей, игнорирующих постановления о штрафах.
Рейды по выявлению неплательщиков на улицах Ростова сотрудники донской полиции проводят регулярно. Причём в поле зрения автоинспекторов и судебных приставов попадают не только водители, но и пешеходы. Однако теперь результативность подобных мероприятий значительно повысится!
Благодаря соглашению об информационном обмене между региональными ГУ МВД, управлением ФССП и министерством транспорта, автомобили должников станут заметными на дорогах Ростова и области. Для этого им достаточно будет попасть в поле зрения любой из многочисленных камер автоматической фотовидеофиксации, — включая передвижные комплексы «КРИС-П».
По данным Правительства Ростовской области, таким способом будут выявляться граждане, имеющие неоплаченные счета за нарушения ПДД, коммунальные услуги, — а также неплательщики алиментов, налогов и сборов, в отношении которых ФССП возбуждено исполнительное производство. На текущий момент в Ростовской области зарегистрировано порядка 100 тысяч таких должников.
«Безнаказанность порождает чувство вседозволенности, — прокомментировал новое соглашение министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. — Заключённое соглашение станет эффективным инструментом для выявления именно той категории граждан, которая не стремится к своевременному урегулированию отношений с государством. Добросовестных граждан рейды не затронут».
Параллельно расширяются и возможности других видеокамер. Например, аспиранты ДГТУ Максим Белойванов и Иссам Самара разработали программное обеспечение, дистанционно измеряющее пульс и частоту дыхания человека с помощью обычной веб-камеры. Для этого объекту измерения необходимо расположиться на расстоянии до 1,5 метров от объектива и замереть на полминуты.
В основу соответствующей методики положен метод фотоплетизмографии (регистрации кровяного потока в сосудах лица), предложенный ещё в 70-х годах прошлого века. Причём, по словам учёных, для анализа подойдёт даже самая простая RGB-камера. Поэтому на очереди — разработка мобильного приложения, решающего аналогичные задачи.
Тем временем, некоторые работодатели не в восторге от постоянно растущих возможностей камер смартфонов. В частности, «Аэрофлот» на прошлой неделе запретил сотрудникам использовать в офисах гаджеты с функциями фото-, аудио- и видеосъёмки. Вероятно, спрос на легендарные Nokia 3310 (без камеры и Интернета!) среди персонала авиакомпании в ближайшее время вырастет))
Кстати, примечательно, что утечка соответствующего приказа «Аэрофлота» в Сеть произошла в виде фотографии с мобильного телефона. Что, по мнению представителей перевозчика, «наглядно свидетельствует о правильности принятого решения».
Впрочем, как бы то ни было, количество и возможности видеокамер, — и информационных систем в целом, — постоянно растут. А интеграторы «больших данных» с каждым днём узнают нас всё лучше. Плохо это или хорошо? Зависит от того, кто именно и с какой целью за вами наблюдает.
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Авто в Ростове
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С начала текущего года ростовские автоинспекторы выписали нарушителям ПДД более 100 000 штрафов на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
. Однако в стремлении сделать дороги безопаснее — это лишь «вершина айсберга»! Примерно такое же количество взысканий, но уже ежемесячно, формируют вездесущие камеры видеофиксации в Ростовской области. «Ложкой мёда» для провинившихся водителей, конечно, является возможность оплачивать штрафы онлайн с 50% скидкой
, — однако некоторые лихачи не спешат использовать это предложение. Более того — они намеренно игнорируют получение писем о штрафах, рассчитывая выйти за срок давности правонарушений. Побороть эту хитрость удалось с помощью нового закона «О почтовой связи», согласно которому письма об административных правонарушениях, в том числе сформированные системами автоматической видеофиксации, приравнены к судебным извещениям.
Теперь, если не получить их в течение недели, они будут возвращены отправителю и штраф незамедлительно вступит в силу.
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Ключевой приоритет для любого транспорта — конечно, безопасность. А самым безопасным средством передвижения является самолёт*. Поэтому, вполне естественно, что лучшие практики авиастроения затем перенимаются на земле. Например, радары и навигационные огни, вероятно, вдохновили компанию Garmin на создание устройства Varia RTL510. Этот радар для велосипедистов не только оповестит владельца хрупкого транспортного средства о приближении попутного автомобиля, но и сделает велосипед заметным для автомобилистов с расстояния более километра в любое время суток. Отличная находка для всех участников дорожного движения! Кроме пешеходов на ул. Пушкинская в Ростове-на-Дону, где велосипедисты гоняют на высоких скоростях, как на велотреке.
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Проблемы с парковкой автомобилей характерны для любого города мира, — и Ростов не исключение. Несмотря на скромные расстояния, которые приходится преодолевать жителям донской столицы, — по сравнению, например, с Москвой (пробки
) или Нью-Йорком (внезапно о о стоимости поездок
по Манхэттену — БЗ), — количество автотранспорта в Ростове продолжает уверенно расти. Поэтому всё острее стоит вопрос «где оставить свой автомобиль на ночь?..» Одним из способов решения проблемы является покупка машино-мест рядом с домом,
которую можно оформить в Росреестре (страница грузится очень долго — БЗ). Причём подать заявление на регистрацию права собственности можно онлайн. Однако, есть и альтернативный вариант — подождать лет 5-7, когда личный автотранспорт начнёт выходить из моды и переродится в хобби, сродни нынешнему катанию на лошадях (или дрэг-рейсингу).
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Несмотря на развитую систему видеонаблюдения на дорогах Ростова и области, многие водители по-прежнему часто игнорируют ПДД. Позаботившись об антирадаре и навигаторе с информацией о стационарных камерах, они грубо нарушают скоростной режим, становясь причиной серьёзных аварий и многокилометровых пробок. Однако борьба с лихачами продолжается! И очередным орудием в ней стали передвижные фоторадарные комплексы «КРИС-П».
Появляясь в неожиданных местах, они эффективно выявляют нарушителей и призывают их к ответу. По данным областного Правительства
, из более чем 1,08 млн штрафов (!) за нарушения ПДД в 2018 году, примерно 491 тысяча выписана по фактам, зарегистрированным «КРИС-П».
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Ещё информация !!! Авто в Ростове
До недавнего времени ожидание городского транспорта было весьма волнительным для ростовчан. Особенно ранним утром, поздним вечером — и в случае «редких» маршрутов. Каждый раз гражданам на остановках приходилось тратить нервы, бороться с соблазном вызвать такси (или ехать до конечной, если та близко, потратив вдвое больше средств на достижение цели). К счастью, теперь все сомнения позади и любой владелец смартфона может видеть текущее положение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на карте Ростова! А ещё умное приложение поможет выбрать оптимальный маршрут «из пункта А в пункт Б» и оценит, сколько времени уйдёт на поездку.
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