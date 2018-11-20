Неплательщиков алиментов и должников поймают прямо на дороге

Устройства фото- и видеофиксации окружают нас везде! Камеры встроены в смартфоны и ноутбуки, авторегистраторы, банкоматы и домофоны, установлены на городских улицах и автомобильных магистралях. И возможности данных систем постоянно растут! Так, например, аспиранты ДГТУ научили обычные веб-камеры определять пульс и частоту дыхания человека, — а судебные приставы и сотрудники ГИБДД Ростовской области будут использовать дорожные камеры для эффективного выявления должников. С их помощью правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности неплательщиков алиментов, коммунальных платежей, задолжников по кредитам и налогам, — и, конечно, лихачей, игнорирующих постановления о штрафах.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Рейды по выявлению неплательщиков на улицах Ростова сотрудники донской полиции проводят регулярно. Причём в поле зрения автоинспекторов и судебных приставов попадают не только водители, но и пешеходы. Однако теперь результативность подобных мероприятий значительно повысится!



Благодаря соглашению об информационном обмене между региональными ГУ МВД, управлением ФССП и министерством транспорта, автомобили должников станут заметными на дорогах Ростова и области. Для этого им достаточно будет попасть в поле зрения любой из многочисленных камер автоматической фотовидеофиксации, — включая передвижные комплексы «КРИС-П».



По данным Правительства Ростовской области, таким способом будут выявляться граждане, имеющие неоплаченные счета за нарушения ПДД, коммунальные услуги, — а также неплательщики алиментов, налогов и сборов, в отношении которых ФССП возбуждено исполнительное производство. На текущий момент в Ростовской области зарегистрировано порядка 100 тысяч таких должников.



«Безнаказанность порождает чувство вседозволенности, — прокомментировал новое соглашение министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. — Заключённое соглашение станет эффективным инструментом для выявления именно той категории граждан, которая не стремится к своевременному урегулированию отношений с государством. Добросовестных граждан рейды не затронут».



Параллельно расширяются и возможности других видеокамер. Например, аспиранты ДГТУ Максим Белойванов и Иссам Самара разработали программное обеспечение, дистанционно измеряющее пульс и частоту дыхания человека с помощью обычной веб-камеры. Для этого объекту измерения необходимо расположиться на расстоянии до 1,5 метров от объектива и замереть на полминуты.



В основу соответствующей методики положен метод фотоплетизмографии (регистрации кровяного потока в сосудах лица), предложенный ещё в 70-х годах прошлого века. Причём, по словам учёных, для анализа подойдёт даже самая простая RGB-камера. Поэтому на очереди — разработка мобильного приложения, решающего аналогичные задачи.



Тем временем, некоторые работодатели не в восторге от постоянно растущих возможностей камер смартфонов. В частности, «Аэрофлот» на прошлой неделе запретил сотрудникам использовать в офисах гаджеты с функциями фото-, аудио- и видеосъёмки. Вероятно, спрос на легендарные Nokia 3310 (без камеры и Интернета!) среди персонала авиакомпании в ближайшее время вырастет))



Кстати, примечательно, что утечка соответствующего приказа «Аэрофлота» в Сеть произошла в виде фотографии с мобильного телефона. Что, по мнению представителей перевозчика, «наглядно свидетельствует о правильности принятого решения».



Впрочем, как бы то ни было, количество и возможности видеокамер, — и информационных систем в целом, — постоянно растут. А интеграторы «больших данных» с каждым днём узнают нас всё лучше. Плохо это или хорошо? Зависит от того, кто именно и с какой целью за вами наблюдает.