Ставки падают: Интернет-знакомство «всего» за 230 000 рублей

В повседневной суете остаётся всё меньше времени на личную жизнь. Поэтому сайты знакомств в Интернете пользуются неизменной популярностью. Здесь за считанные минуты можно выбрать партнёра по росту, возрасту, телосложению, близости проживания и, конечно, интересам*. Однако, всецело доверять представленной информации не стоит! Ведь, помимо одиноких людей, ищущих «свою половину», сайты знакомств активно используют преступники. В результате, вместо симпатичной ростовчанки на свидание могут прийти бандиты с настойчивым предложением оформить кредит. А «пикантные игры» в режиме онлайн порой заканчиваются шантажом или разбоем. И длинный список жертв «любовного» интернет-обмана, к сожалению, пополняется.

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На этот раз пострадавшей от знакомства в Интернете оказалась ростовчанка, лишившаяся золотых украшений на сумму около 230 тысяч рублей на первом свидании. План преступников был нехитрым: злоумышленник пригласил девушку к своему знакомому на сьёмную квартиру и угостил вином со снотворным. Когда гостья потеряла сознание, подельники связали её и забрали драгоценности. Которые затем сдали в ломбард, а деньги потратили.



Освободившись от пут, пострадавшая сразу обратилась в отдел полиции №4 по Ростову-на-Дону. Сотрудники уголовного розыска установили личности подельников и задержали их. Злоумышленниками оказались 24- и 28-летний мужчины, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».



Напомним, что разбой на первом свидании уже случался в Ростове. Достаточно вспомнить похожий случай двухлетней давности, когда знакомый из Интернета вытолкнул девушку из её автомобиля и уехал.



Что же касается, «героев» сегодняшней новости, то МВД Ростовской области подозревает их в совершении других аналогичных преступлений — и рассчитывает на помощь граждан. Пострадавших от противоправных действий злоумышленников (фотографии преступников доступны по ссылке выше) просят обратиться по телефону (863) 249-29-20.



Нам лишь остаётся порекомендовать читателям быть осторожными при знакомствах в Интернете. И не одевать фамильные драгоценности на первое свидание — ведь для человека, искренне заинтересованного в рандеву, это не играет никакой роли.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



К счастью, девушке сильно повезло! Преступники вполне могли перестараться, ведь у каждого разный организм и здоровье. В былые времена, к примеру, «профессиональные собутыльники» в поездах иногда промахивались с дозировкой зелья, — и лишали человека не только денег, но и жизни.



* — Хотя большинство выбирает по фото, и это совершенно правильный подход с точки зрения эволюции — БЗ