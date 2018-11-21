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Ставки падают: Интернет-знакомство «всего» за 230 000 рублей
В повседневной суете остаётся всё меньше времени на личную жизнь. Поэтому сайты знакомств в Интернете пользуются неизменной популярностью. Здесь за считанные минуты можно выбрать партнёра по росту, возрасту, телосложению, близости проживания и, конечно, интересам*. Однако, всецело доверять представленной информации не стоит! Ведь, помимо одиноких людей, ищущих «свою половину», сайты знакомств активно используют преступники. В результате, вместо симпатичной ростовчанки на свидание могут прийти бандиты с настойчивым предложением оформить кредит. А «пикантные игры» в режиме онлайн порой заканчиваются шантажом или разбоем. И длинный список жертв «любовного» интернет-обмана, к сожалению, пополняется.
На этот раз пострадавшей от знакомства в Интернете оказалась ростовчанка, лишившаяся золотых украшений на сумму около 230 тысяч рублей на первом свидании. План преступников был нехитрым: злоумышленник пригласил девушку к своему знакомому на сьёмную квартиру и угостил вином со снотворным. Когда гостья потеряла сознание, подельники связали её и забрали драгоценности. Которые затем сдали в ломбард, а деньги потратили.
Освободившись от пут, пострадавшая сразу обратилась в отдел полиции №4 по Ростову-на-Дону. Сотрудники уголовного розыска установили личности подельников и задержали их. Злоумышленниками оказались 24- и 28-летний мужчины, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
Напомним, что разбой на первом свидании уже случался в Ростове. Достаточно вспомнить похожий случай двухлетней давности, когда знакомый из Интернета вытолкнул девушку из её автомобиля и уехал.
Что же касается, «героев» сегодняшней новости, то МВД Ростовской области подозревает их в совершении других аналогичных преступлений — и рассчитывает на помощь граждан. Пострадавших от противоправных действий злоумышленников (фотографии преступников доступны по ссылке выше) просят обратиться по телефону (863) 249-29-20.
Нам лишь остаётся порекомендовать читателям быть осторожными при знакомствах в Интернете. И не одевать фамильные драгоценности на первое свидание — ведь для человека, искренне заинтересованного в рандеву, это не играет никакой роли.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
К счастью, девушке сильно повезло! Преступники вполне могли перестараться, ведь у каждого разный организм и здоровье. В былые времена, к примеру, «профессиональные собутыльники» в поездах иногда промахивались с дозировкой зелья, — и лишали человека не только денег, но и жизни.
* — Хотя большинство выбирает по фото, и это совершенно правильный подход с точки зрения эволюции — БЗ
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Интернет в Ростове
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Альтернативный оператор «Таймер
» продолжает расширять территорию подключения абонентов, — выходя далеко за пределы родного Аксая и Ростовской области. Совсем недавно услуги компании стали доступны на Черноморском побережье Краснодарского края — в Геленджике (микрорайон Марьинский), Кабардинке и Марьиной Роще. Таким образом, общее число населённых пунктов, охваченных «Таймером» в ЮФО и СКФО, достигло 77. При этом оператор одинаково охотно подключает к быстрому Интернету как жителей многоквартирных домов, так и частный сектор.
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Минувшие выходные подарили россиянам не только хорошую погоду и дополнительный день отдыха. Для любителей суперигры World of Tanks из ЮФО и СКФО
центральным событием длинного уик-энда стал 10-часовой турнир, организованный компанией «Ростелеком
» на краснодарском «КиберПатиШоу». Его участниками стали 9 лучших команд макрорегиона — 27 игроков из краевых и областных центров, в течение всего дня сражавшиеся на 6 локациях всемирно известной онлайн-игры. По результатам этих баталий геймерам из Ростова
удалось занять третье место, подарив гостям состязания сотни ярких и запоминающихся моментов.
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Делая упор на громких сервисах, к примеру, предлагая 45 миллионов песен бесплатно на 6 месяцев, некоторые операторы иногда забывают о базовых нуждах клиентов. К примеру, в Ростове-на-Дону около месяца не работал справочный телефон 290-00-02 (было занято), и лишь недавно там стал отвечать робот. Он предлагает перезвонить на номер 8 800 25 00 890. Но зачем нужен был городской номер 290? С его помощью, к примеру, абоненты Ростова-на-Дону могли мгновенно узнать баланс стационарного телефона МТС — и затем пополнить счёт онлайн. Теперь всё значительно усложнилось.
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В ростовском «ДонЭкспоцентре» (пр. Нагибина, 30) прямо сейчас проходит выставка недвижимости «Ярмарка жилья».
До 9 сентября включительно, её гостей ждут презентации новостроек, предложения банков, а также цифровых услуг, делающих квартиры уютными и современными.
В числе последних отметим концепцию «умного дома»
от компании «Ростелеком
», включающую интеллектуальное видеонаблюдение и множество датчиков для защиты жилища. Увидеть всё это своими глазами, — и оценить возможности «умного дома», — ростовчане и гости города могут, заказав бесплатные билеты онлайн
на сайте выставочного центра. Добро пожаловать!
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Ещё информация !!! Интернет в Ростове
Компания «Ростелеком»
продолжает расширять ассортимент вознаграждений для участников программы лояльности «Бонус». Очередным партнёром национального оператора стала компания «Эмпрана», специализирующаяся на эффектных подарках-впечатлениях. Теперь абоненты «Ростелекома» могут обменять накопленные баллы на эксклюзивные онлайн мастер-классы,
а также на контент из интернет-кинотеатров и электронных библиотек. Для этого потребуется лишь от 425 до 500 бонусов в зависимости от статуса участника. И заработать эти баллы даже проще, чем кажется!
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