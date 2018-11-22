«Тарифище» и другие гиганты 4G: регистрировать БС некогда

За всё хорошее, как известно, приходится платить. Если абонент хочет высокое разрешение видео на смартфоне — нет проблем, но базовых станций приходится строить всё больше! Именно поэтому, наверное, у некоторых операторов выросло число БС с нарушениями, их просто не успевают настраивать и регистрировать (несмотря на то, что процедуру упростили — БЗ). В любом случае, на практике получается, что мобильные операторы, использующие громкие названия тарифов вроде «Тарифище», сильнее всего проштрафились перед «Роскомнадзором» в плане ухудшения динамики показателей. К примеру, у МТС специалисты «Роскомнадзора» обнаружили 4154 базовые станции, нарушавшие правила использования радиочастотного спектра, — на 588 станций больше, чем за аналогичный период прошлого года. А лидером антирейтинга оказался «Билайн».

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На этой неделе «Роскомнадзор» подвёл итоги деятельности за первые 10 месяцев 2018 года. Согласно им, российские сотовики становятся всё более дисциплинированными — в частности, количество РЭС, эксплуатировавшихся с нарушениями и без разрешений, за отчётный период сократилось на 3%. Однако, при общем снижении числа нарушений, некоторые операторы, наоборот, ухудшили свои результаты. Например, у компании МТС специалисты «Роскомнадзора» обнаружили 4154 базовые станции, нарушавшие правила использования радиочастотного спектра, — на 588 БС больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отрицательный вклад в общий показатель внесло и ООО «Т2 Мобайл», увеличив количество нарушений на 284 (но при этом в абсолютных величинах, оказавшееся самым дисциплинированным оператором «большой четвёрки»).



По официальной информации, за период с января по октябрь текущего года сотовые операторы России допустили в общей сложности более 14600 нарушений порядка и правил использования радиочастотного спектра. Большая часть из которых была связана с эксплуатацией РЭС, неразрешённых для использования. За отчётный период специалистами «Роскомнадзора» были выявлены 9317 базовых станций «под чёрным флагом».



Важно отметить, что лидером в данном антирейтинге оказался «Билайн», на сети которого выявили 5369 незарегистриованных РЭС. Однако, если говорить о динамике изменений, то здесь ПАО «ВымпелКом» оказалось на хорошем счету — сократив число нарушений на 322 эпизода.



Тем временем, МТС двинулось совсем в другую сторону, допустив работу 4154 незарегистрированных базовых станций — на 588 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



На третьем месте по общему количеству незарегистрированных БС оказался «МегаФон» с 3656 нарушениями. Однако, по сравнению с прошлым годом оператор твёрдо встал на путь исправления, сократив количество незарегистрированных РЭС сразу на 1036 штук. Это впечатляет!



Самым дисциплинированным сотовым оператором по абсолютному количеству нарушений оказался «Теле2», допустивший 1462 нарушения, — то есть менее 16% от общего количества. Тем не менее, эксперты «Роскомнадзора» отметили, что в прошлом году на сети ООО «Т2 Мобайл» были обнаружены на 284 незарегистрированные РЭС меньше и рекомендовали сотовому оператору быть более внимательным к соблюдению правил использования радиочастотного спектра.



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Со своей стороны «Роскомнадзор» также предпринимает активные действия для снижения количества нарушений сотовыми операторами. Для этого, в частности, вводятся электронные сервисы, упрощающие получение разрешительных процедур, — а также реализуется ряд профилактических мероприятий с операторами.



Подобные шаги позволяют «Роскомнадзору» сохранять и укреплять тенденцию к снижению числа нарушений со стороны операторов «большой четверки». Которая впервые за долгое время была зафиксирована в 2017 году — и сохраняется по настоящее время.



А к чему приведёт наведение полного порядка в эфире? Связь будет намного лучше и надёжнее!