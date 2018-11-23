Ростов и «Яндекс»: как продвигать сайт в «Дзен»?

Создание уникального контента в Интернете — вещь непростая, но интересная! Однако оригинальности текстов недостаточно для привлечения аудитории. Фундаментальную роль в формировании трафика сегодня играют поисковые системы, направляющие пользователей на нужные сайты. Поэтому рекомендации «поисковиков», — и предлагаемые ими технологии, — важны для любого автора в Интернете. По сведениям TechnoDrive, узнать о них ростовчане смогут уже на следующей неделе — в ходе конференции «Ноябрьский Дзен-понедельник». Здесь участники проекта «Яндекс.Дзен» расскажут о критериях качества онлайн-контента и новых алгоритмах платформы, — а также поделятся опытом китайских блогеров и российских авторов Instagram-каналов. Причём всё это совершенно бесплатно!

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«Ноябрьский Дзен-понедельник» в Ростове состоится 26 ноября в культурном центре «Циферблат» (пр. Соколова, 46). Его программа будет включать шесть докладов для авторов, пишущих в Интернете. Сотрудники «Яндекса» расскажут гостям об опыте китайских блогеров, партнёрской программе «Нирвана», критериях качества онлайн-контента и эволюции алгоритмов «Яндекс.Дзена». Также в ходе конференции своим опытом поделятся авторы каналов в соцсетях Анна Денисова и Владислав Горбачёв.



Предварительная регистрация участников ростовской конференции уже открыта на сайте «Яндекс.Дзен». При этом, учитывая актуальность мероприятия, его бесплатность и ограниченное количество мест в зале, процесс аккредитации лучше не откладывать.



В процессе регистрации претенденту предстоит указать краткую информацию о себе и указать свой статус — автор или редактор. От этого выбора будет зависеть часть, на которую будет приглашён гость. Так, перечисленные выше доклады входят в первый раздел конференции, адресованный авторам. Который начнётся в 12:00 (регистрация по месту проведения стартует в 11:30).



Для издателей же «Яндекс.Дзен» подготовил отдельную программу, начинающуюся в 15 часов (регистрация — с 14:30).



Кстати, видеозаписи с предыдущих «Дзен-понедельников» доступны для просмотра на YouTube. Они будут безусловно полезны всем интернет-авторам, редакторам и издателям. Однако не заменят посещения ростовской конференции 26 ноября — ведь каждое такое мероприятие уникально и имеет программу, отличающуюся от предыдущих.



Напомним, что «Яндекс.Дзен» представляет собой сервис персональных рекомендаций «Яндекса», встроенный в «Яндекс.Браузер», мобильное приложение и главную страницу российской поисковой системы. Он использует технологии машинного обучения для формирования ленты публикаций и автоматически подстраивается под интересы пользователя, — причём с каждым разом всё более гармонично.



Кстати, обязательный пункт в анкете — «Название вашего канала в Дзене». Успеть зарегистрироваться в Дзене можно по ссылке TechnoDrive.