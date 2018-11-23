Современные банки будут доступны даже в далёких уголках России

На этой неделе Банк России и «Ростелеком» договорились о повышении доступности финансовых услуг для россиян, проживающих на отдалённых, труднодоступных и малонаселённых территориях. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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Одновременно был подписан трёхсторонний протокол между Банком России, «Почта Банком» и «Ростелекомом» о тестировании технологий приоритетного обеспечения финансовыми услугами населённых пунктов, испытывающих сложности с доступом к ним. Первыми в список были включены 10 посёлков Приморского края с населением от 700 до 4000 человек.



До конца 2018 года в пилотных населённых пунктах «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным Интернетом точки доступа к банковским услугам на базе почтовых отделений или различных вариантов «облегчённого» банковского обслуживания вне подразделений с использованием автоматизированных устройств «Почта Банка».



Этап тестирования продлится первый квартал будущего года, по окончанию которого планируется подготовить отчёт об эффективности использованных передовых технических и организационных решений для оценки перспектив их тиражирования в других регионах, — включая Ростовскую область.



«Цифровизация делает равными возможности доступа к современным сервисам для жителей как мегаполиса, так и труднодоступной деревни, если есть главное — высокоскоростной Интернет. Наш совместный проект с Банком России и "Почта Банком" призван повысить доступность финансовых услуг на малонаселённых территориях, где организовывать традиционное банковское отделение экономически нецелесообразно из-за низкого спроса. Цифровые банковские решения позволят жителям удалённых населённых пунктов комфортно пользоваться самыми современными финансовыми сервисами без длительных поездок в ближайшее отделение», — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.