ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2018 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
18+
|
|
Современные банки будут доступны даже в далёких уголках России
На этой неделе Банк России и «Ростелеком» договорились о повышении доступности финансовых услуг для россиян, проживающих на отдалённых, труднодоступных и малонаселённых территориях. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Одновременно был подписан трёхсторонний протокол между Банком России, «Почта Банком» и «Ростелекомом» о тестировании технологий приоритетного обеспечения финансовыми услугами населённых пунктов, испытывающих сложности с доступом к ним. Первыми в список были включены 10 посёлков Приморского края с населением от 700 до 4000 человек.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|