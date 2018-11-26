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Продвинутые смартфоны 4G не должны быть дорогими!
Cмартфонов сегодня море — на любой вкус и кошелёк. При этом покупатель часто оказывается в плену стереотипов, выбирая между продвинутыми моделями по заоблачным ценам и бюджетными гаджетами с очень скромным функционалом, тусклыми экранами и отсутствием 4G. Впрочем, если присмотреться к разнообразию смартфонов внимательнее, можно найти весьма впечатляющие образцы, сочетающие обширный функционал и ценовую доступность. Например, модель Jinga Pass Plus с модулем NFC, поддержкой GooglePay, сканером отпечатков пальцев, ярким IPS-экраном, мощным аккумулятором, четырёхъядерным процессором и поддержкой LTE. Сложно поверить, но всё это разнообразие можно приобрести всего за 5 990 рублей! И это не акция, а обычная цена, рекомендуемая производителем.
Элегантный смартфон Jinga Pass Plus действительно заслуживает пристального внимания. Ведь при цене обычного «бюджетника» он предлагает пользователю множество топовых функций. В их числе бесконтактная оплата покупок GooglePay, реализуемая встроенным NFC-модулем и защищаемая сканером отпечатков пальцев. Помимо этого «на борту» новинки можно найти четырёхъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц и 1 Гб оперативной памяти.
Работает Jinga Pass Plus на основе операционной системы Android 8.1 Oreo (Go edition). Среди других его преимуществ эксперты TechnoDrive отмечают две активные SIM-карты плюс отдельный слот для карты памяти объёмом до 64 Гб, — а также широкоформатный IPS-экран с диагональю 5,5 дюйма, две камеры (5 и 13 Мпикс), аккумулятор на 2400 мАч и поддержку 4G.
При этом новинка имеет не только богатый «внутренний мир», но и внешне очень привлекательна. Не говоря уже о рекомендуемой производителем цене — 5 990 рублей. По текущему курсу это немногим больше 90 долларов, то есть почти даром.
Если же вы готовы потратить на смартфон более внушительные деньги, — но не хотите переплачивать за бренды, — обратите внимание на фаблет Oukitel U23. Это устройство оснащено 6,18-дюймовым экраном, занимающим 95% передней панели, а также имеет особо мощный аккумулятор (3500 мАч), заряжаемый в том числе беспроводным способом.
Другими «фишками» Oukitel U23 являются процессор MediaTek Helio P23, шесть гигабайт оперативной памяти, две видеокамеры с сенсорами Samsung (8 и 16 Мпикс), — плюс элегантная задняя крышка с красивой градиентной расцветкой.
По информации TechnoDrive, купить смартфон Oukitel U23 можно в интернет-магазине Gearbest за 249,99 долларов США (при базовой стоимости 291,73 USD). Бонусом здесь станет бесплатная доставка в Россию авиапочтой — и осознание, что аналогичные по функционалу модели известных производителей стоят гораздо дороже.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Что бы мы не покупали, мы почти всегда обращаем внимание на гарантийный срок. Что будет, если смартфон сломается, кто его будет диагностировать и оплачивать почтовые расходы? С другой стороны, если повезёт, недорогие вещи иногда действительно оказываются хорошими.
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Планшеты, ноутбуки и смартфоны
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Современные смартфоны продолжают укреплять свои позиции в качестве незаменимых* помощников человека. Сегодня они уже не просто инструмент для общения, а портал в цифровой мир с тысячами уникальных возможностей. Поэтому при выборе гаджета стоит уделять особое внимание его функционалу и техническим характеристикам, а лишь затем — цене. Тем более, что в салонах связи «Ростелеком
» можно купить смартфоны и аксессуары в рассрочку
на выгодных условиях. Соответствующий проект ведущего телеком-оператора России и «Почта Банка» уже стартовал по всей стране!
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Многие любят эффектные фокусы: извлечение кролика из шляпы, летающие стулья — и монеты, доставаемые иллюзионистом из-за уха зрителя. Однако не все «магические превращения» ставят целю развлечь публику. Собственную ловкость рук и доверчивость граждан используют мошенники для совершения преступлений. Одно из них недавно произошло в Ростове, где 24-летний злоумышленник «лёгким движением руки» превратил два дорогих смартфона в сахар и стопку бумажных листов. В результате такого «фокуса» интернет-магазину был нанесён ущерб более 70 000 рублей, — а мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.
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По мере того, как инфляция в 4% переносится на 2020 год
, интерес населения ко всевозможным акциям, скидкам и кэшбэку
растёт. Преступники, естественно, держат нос по ветру и вместо «автомобилей в радиовикторинах» предлагают «призы» и попроще. Например, сотовые телефоны! Сперва жертва делится персональными данными. Затем на неё тайно оформляется кредит.
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Во многих российских городах мультисервисные салоны связи активно конкурируют между собой. И это очень хорошо!.. Ведь в условиях выбора потребитель обращает внимание не только на ассортимент услуг, — который часто весьма похож, — но и на качество обслуживания. Этот комплексный показатель включает в себя как вежливость сотрудников, так и их компетентность, — что особенно важно при выборе оператора связи и/или тарифа. А ещё для клиентов важно наличие тестовых зон, где можно ознакомиться с услугами связи, и удобное расположение торговых точек. По сочетанию этих характеристик салоны связи «Ростелеком
» уже в третий раз становятся лауреатами премии «Права потребителей и качество обслуживания».
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Ещё информация !!! Планшеты, ноутбуки и смартфоны
За первое полугодие 2018 года продажи смартфонов «Сяоми» в салонах связи «Ростелекома
» выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитики компании «Ростелеком — Розничные системы». При этом речь идёт преимущественно об устройствах среднего ценового сегмента — средний чек по которым составил 12 000 рублей. В частности, наиболее популярными моделями у клиентов «Ростелекома» оказались Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus, а также Redmi 5A, Redmi Note 5. Среди причин такого успеха эксперты называют сбалансированные цены, выгодные акции
— и действующую в салонах связи «Ростелеком» рассрочку без переплаты на срок от 6 до 12 месяцев.
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