Продвинутые смартфоны 4G не должны быть дорогими!

Cмартфонов сегодня море — на любой вкус и кошелёк. При этом покупатель часто оказывается в плену стереотипов, выбирая между продвинутыми моделями по заоблачным ценам и бюджетными гаджетами с очень скромным функционалом, тусклыми экранами и отсутствием 4G. Впрочем, если присмотреться к разнообразию смартфонов внимательнее, можно найти весьма впечатляющие образцы, сочетающие обширный функционал и ценовую доступность. Например, модель Jinga Pass Plus с модулем NFC, поддержкой GooglePay, сканером отпечатков пальцев, ярким IPS-экраном, мощным аккумулятором, четырёхъядерным процессором и поддержкой LTE. Сложно поверить, но всё это разнообразие можно приобрести всего за 5 990 рублей! И это не акция, а обычная цена, рекомендуемая производителем.

Элегантный смартфон Jinga Pass Plus действительно заслуживает пристального внимания. Ведь при цене обычного «бюджетника» он предлагает пользователю множество топовых функций. В их числе бесконтактная оплата покупок GooglePay, реализуемая встроенным NFC-модулем и защищаемая сканером отпечатков пальцев. Помимо этого «на борту» новинки можно найти четырёхъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц и 1 Гб оперативной памяти.



Работает Jinga Pass Plus на основе операционной системы Android 8.1 Oreo (Go edition). Среди других его преимуществ эксперты TechnoDrive отмечают две активные SIM-карты плюс отдельный слот для карты памяти объёмом до 64 Гб, — а также широкоформатный IPS-экран с диагональю 5,5 дюйма, две камеры (5 и 13 Мпикс), аккумулятор на 2400 мАч и поддержку 4G.



При этом новинка имеет не только богатый «внутренний мир», но и внешне очень привлекательна. Не говоря уже о рекомендуемой производителем цене — 5 990 рублей. По текущему курсу это немногим больше 90 долларов, то есть почти даром.



Если же вы готовы потратить на смартфон более внушительные деньги, — но не хотите переплачивать за бренды, — обратите внимание на фаблет Oukitel U23. Это устройство оснащено 6,18-дюймовым экраном, занимающим 95% передней панели, а также имеет особо мощный аккумулятор (3500 мАч), заряжаемый в том числе беспроводным способом.



Другими «фишками» Oukitel U23 являются процессор MediaTek Helio P23, шесть гигабайт оперативной памяти, две видеокамеры с сенсорами Samsung (8 и 16 Мпикс), — плюс элегантная задняя крышка с красивой градиентной расцветкой.



По информации TechnoDrive, купить смартфон Oukitel U23 можно в интернет-магазине Gearbest за 249,99 долларов США (при базовой стоимости 291,73 USD). Бонусом здесь станет бесплатная доставка в Россию авиапочтой — и осознание, что аналогичные по функционалу модели известных производителей стоят гораздо дороже.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Что бы мы не покупали, мы почти всегда обращаем внимание на гарантийный срок. Что будет, если смартфон сломается, кто его будет диагностировать и оплачивать почтовые расходы? С другой стороны, если повезёт, недорогие вещи иногда действительно оказываются хорошими.