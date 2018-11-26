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«Ростелеком» раскроет бизнесменам секреты бизнеса в цифровую эпоху
В современном мире информационные технологии применяются повсеместно, — а поэтому являются мощным конкурентным преимуществом. Но с чего начать предпринимателю цифровизацию своего бизнеса? И как преуспеть в мире, где ИТ-сервисы стандартизованы и доступны «по подписке» любому предприятию?.. Ответы на эти и другие вопросы можно получить на бесплатном мастер-классе «Бизнес-Драйв» от компании «Ростелеком». Он состоится уже завтра, — 27 ноября, — но ещё не поздно зарегистрироваться и узнать об эффективных инструментах развития бизнеса из первых уст.
Напомним, что «Бизнес-Драйв» — это обучающий проект «Ростелекома», направленный на повышение технологичности бизнеса. Он включает в себя серию семинаров, рассчитанных на начинающих и действующих предпринимателей, которая проводится во всех ключевых регионах страны. С их помощью топ-менеджеры могут погрузиться в мир новых технологий и узнать об успешных проектах цифровизации бизнеса, уже реализованных в России.
В ходе ростовских мастер-классов ведущие эксперты-практики расскажут об эффективных инструментах развития бизнеса. Пошаговое планирование в малом бизнесе, создание мощной команды, стратегия и тактика нетворкинга, тренды SMM — эти и другие темы раскроют приглашённые спикеры и специалисты «Ростелекома».
Докладчиками на ростовском «Бизнес-Драйве» выступят эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов, ех-CEO и акционер Gett, основатель бизнес-школы «ВВЕРХ» Владимир Маринович, — а также эксперт по клиентоцентричному сервису Михаил Качалкин, основатель агентства по диджитал-маркетингу Антон Шаяхов и основатель «Академии социальных медиа» Тимур Тажетдинов.
В перерывах между выступлениями гости мероприятия познакомятся с цифровыми решениями «Ростелекома» для малого и среднего бизнеса, которые помогают повышать прибыль и сокращать издержки.
«Бизнес-Драйв» состоится 27 ноября, с 10:00 до 18:00 в бизнес-центре «Аметист» (пр. Михаила Нагибина, 30и). Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться на семинар можно на странице бесплатного мастер-класса «Бизнес-Драйв».
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Информационные системы: автоматизация
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«Домработница — это своего рода внутренний враг!..» Эта фраза героини Зои Фёдоровой из фильма «Девушка без адреса» (1957 год) сразу стала крылатой и не утратила свою актуальность по сей день. Более того, сказанные слова можно смело распространить на бизнес в целом, — угрозу для которого часто представляют и собственные сотрудники. В минувшем веке этот риск обычно сводился к возможным хищениям товаров и денег, которые сравнительно легко выявлялись и пресекались. Но всё изменилось в эру IT, — когда незаконно скопированная база данных может принести злоумышленнику больше денег, чем стоит всё оборудование офиса. И риск «попасться», на первый взгляд, не так велик. Как бы то ни было, но за первое полугодие 2018 года, компании потеряли втрое больше данных от действий инсайдеров, чем от хакерских атак. Такова печальная статистика, озвученная компанией InfoWatch. И, учитывая высокую текучесть кадров в России, эта проблема становится всё более актуальной.
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Смычка города и деревни — термин не новый, он давно устоялся. Ещё 100 лет назад на нашей Родине работали над тем, чтобы поднять, упрощённо говоря, уровень жизни сёл до городов (что должно было породить, в свою очередь, и рост благосостояния горожан). В наши дни, конечно, работы ведутся в «цифровом антураже». Живой пример — «Цифровая территория Мичуринское»
на Дальнем Востоке. По данным «Ростелекома
», это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг. Напомним, что речь идёт о Хабаровском крае, это очень далеко от Москвы.
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Среди админов ходит не очень весёлая шутка: «— Где слово "безопасность" в сочетании ’IoT’ (Интернет вещей)? — В букве ’s’» Действительно, если речь идёт об Интернете вещей для дома
, ситуация там пока
не очень радужная. Что же касается промышленных и корпоративных решений IoT,
к безопасности здесь постепенно формируется серьёзное отношение. Действительно, нефтепроводы, заводы, электростанции, объекты социальной инфраструктуры, транспорт и т.д. не могут иметь защиту уровня «умной лампочки» или бытового роутера. Они должны быть надёжно закрыты от хакеров. Этому служит, в частности, и разработка международного стандарта
промышленного Интернета вещей, и «Ростелеком
» принимает в ней продуктивное участие.
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На минувшей неделе в Сочи состоялся Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее
», организованный компанией «Ростелеком». В ходе мероприятия национальный оператор представил немало инноваций, одна из которых — новое поколение геоаналитической платформы «РусГИС».
Её ключевыми улучшениями стали полностью переработанный интерфейс и сократившееся в 10 раз (!) время загрузки геоданных, — открывающие перед пользователями ещё более внушительные возможности.
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Ещё информация !!! Информационные системы: автоматизация
Новые цифровые услуги и сервисы появляются каждый день. Многие из них ощутимо меняют мир!.. Это очевидно для всех, в первую очередь, для государства.
Ведь глобальная экспансия ИКТ сейчас столь же важна,
как электрификация России с 1921 года (или прокладка «чугунки» 230 лет назад) — и должна идти «по всем фронтам». Как это сделать наиболее быстро и эффективно обсудили участники всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее»,
организованного компанией «Ростелеком
». Его участниками стали более 500 экспертов: представители органов государственной власти РФ, занимающиеся вопросами цифровой экономики, умных городов и информатизации, — а также ведущие специалисты в области ИКТ различных отраслей экономики.
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