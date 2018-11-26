«Ростелеком» раскроет бизнесменам секреты бизнеса в цифровую эпоху

В современном мире информационные технологии применяются повсеместно, — а поэтому являются мощным конкурентным преимуществом. Но с чего начать предпринимателю цифровизацию своего бизнеса? И как преуспеть в мире, где ИТ-сервисы стандартизованы и доступны «по подписке» любому предприятию?.. Ответы на эти и другие вопросы можно получить на бесплатном мастер-классе «Бизнес-Драйв» от компании «Ростелеком». Он состоится уже завтра, — 27 ноября, — но ещё не поздно зарегистрироваться и узнать об эффективных инструментах развития бизнеса из первых уст.

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Напомним, что «Бизнес-Драйв» — это обучающий проект «Ростелекома», направленный на повышение технологичности бизнеса. Он включает в себя серию семинаров, рассчитанных на начинающих и действующих предпринимателей, которая проводится во всех ключевых регионах страны. С их помощью топ-менеджеры могут погрузиться в мир новых технологий и узнать об успешных проектах цифровизации бизнеса, уже реализованных в России.



В ходе ростовских мастер-классов ведущие эксперты-практики расскажут об эффективных инструментах развития бизнеса. Пошаговое планирование в малом бизнесе, создание мощной команды, стратегия и тактика нетворкинга, тренды SMM — эти и другие темы раскроют приглашённые спикеры и специалисты «Ростелекома».



Докладчиками на ростовском «Бизнес-Драйве» выступят эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов, ех-CEO и акционер Gett, основатель бизнес-школы «ВВЕРХ» Владимир Маринович, — а также эксперт по клиентоцентричному сервису Михаил Качалкин, основатель агентства по диджитал-маркетингу Антон Шаяхов и основатель «Академии социальных медиа» Тимур Тажетдинов.



В перерывах между выступлениями гости мероприятия познакомятся с цифровыми решениями «Ростелекома» для малого и среднего бизнеса, которые помогают повышать прибыль и сокращать издержки.



«Бизнес-Драйв» состоится 27 ноября, с 10:00 до 18:00 в бизнес-центре «Аметист» (пр. Михаила Нагибина, 30и). Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться на семинар можно на странице бесплатного мастер-класса «Бизнес-Драйв».



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