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Пенсионеры Ростовской области ставят интернет-рекорды
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги Четвёртого всероссийского конкурса «Спасибо Интернету 2018». Согласно им, средний возраст участников составил 63 года, — однако среди присланных работ оказались девять проектов от пенсионеров старше 90 лет. В их числе жительница Волгодонска Акулина Запорожец (92 года). Свою активность на конкурсе проявили и другие жители донского региона, что позволило Ростовской области войти в пятёрку лидеров по количеству участников.
Напомним, что конкурс «Спасибо Интернету 2018» организован разработчиками программы «Азбука Интернета» — ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Его участниками могли стать пользователи всемирной сети пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности. В этом году конкурс проводился при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
По официальной информации, первый этап отбора прошли 3383 работы из 74 регионов России, что на 22,7% больше, чем в прошлом году. Эти работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
Победителей определила авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, РАЭК и РОЦИТ.
Среди участников нынешнего конкурса оказалось 84% женщин и 16% мужчин (в 2017 году — 85,7% и 14,3% соответственно). Средний возраст участников — 63 года, однако в 2018 году работы на конкурс прислали девять человек в возрасте 90+, восемь мужчин и одна женщина. В их числе — 92-летняя жительница Волгодонска Акулина Запорожец.
67,2% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 32,8% — обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука Интернета». В 2017 году соотношение по этому показателю было 69% и 31%. По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших программу постоянно растёт.
Пользователями портала «Госуслуги» являются 81,5% участников конкурса. Количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг, уверенно растет с каждым годом — с 5,1% в 2015 году до 10,9% в 2018 году.
Кроме того, 10% участников конкурса сами теперь уже являются преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.
По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет 14,96% всех работ, присланных на конкурс. При этом Ростовская область занимает в данном рейтинге почётное пятое место со 156 участниками (4,61% от общего количества).
Эти результаты подтверждают, что донским пенсионерам интересны современные возможности Интернета, позволяющие быстрее выполнять рутинные процедуры (оплату ЖКХ, оформление пенсии, поиск необходимой информации) не выходя из дома. А образовательная программа «Азбука Интернета», разработанная «Ростелекомом» делает знакомство с возможностями Сети быстрым и приятным.
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
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Госуслуги по Интернету
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Резкое ухудшение климата на этой неделе оставляет у ростовчан всё меньше желания выбираться на улицу без крайней необходимости. Однако некоторые дела не терпят отлагательств — например, установка или замена счётчика воды, оформление материнского капитала и оформление пенсии при переезде по новому адресу. К счастью, здесь на помощь гражданам снова приходит Интернет!.. Благодаря его новым возможностям, заказать соответствующие услуги в Ростове теперь можно онлайн, — избежав множества рисков для здоровья, сэкономив время, нервы и деньги на проезд.
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Компания «Ростелеком
», УФНС по Ростовской области и Южный университет (ИУБиП) подписали соглашение о реализации образовательного проекта «Цифровое правосознание налогоплательщика».
Он призван повысить собираемость налогов и осведомлённость населения о цифровых сервисах — в том числе среди жителей областных сёл и райцентров региона.
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Владельцев смартфонов сегодня вряд ли удивишь функцией биометрической идентификации — в большинстве современных устройств она реализована по умолчанию. Гаджеты с разной степенью успешности узнают владельцев по отпечатку пальца, лицу или голосу. Однако, используется это преимущественно для блокировки устройств и/или их платёжных функций (NFC). Более широкое применение такой биометрии затруднительно по ряду причин — от использования собственных алгоритмов каждым разработчиком до взаимодействия с зарубежными серверами, куда персональным (а тем более биометрическим!) данным россиян «путь заказан». Впрочем, теперь у отечественных пользователей смартфонов, зарегистрированных в Единой биометрической системе
, появилась возможность надёжной и юридически значимой (например, банковской) биометрической идентификации.
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Компания «Ростелеком
», являющаяся разработчиком портала «Госуслуги», продолжает расширять внушительный перечень его преимуществ. Теперь к ним добавилась и возможность получать посылки без паспорта,
реализованная совместно с «Почтой России». Чтобы воспользоваться новой возможностью гражданину достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги» — и один раз получить простую электронную подпись на сайте почтовой службы. После этого для получения любых отправлений пользователю портала госуслуг потребуется лишь назвать трек-номер и сообщить проверочный код, который поступит на его смартфон.
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету Госуслуги
— это действительно удобно! Конечно, они ещё не избавляют заявителя от сбора всех справок, однако направляют его действия — и позволяют значительно быстрее
верифицировать информацию. Неудивительно, что портал продолжает набирать популярность среди жителей донского края. Ещё в начале августа количество его пользователей в Ростовской области насчитывало немногим более 2,5 млн человек
. А сегодня на Дону зарегистрировано уже более 2,6 млн «электронных граждан» — или 73,3% жителей региона в возрасте от 14 лет (первое место в ЮФО!)
Столь стремительная динамика объясняется не только популярными скидками на штрафы
и возможностью заказать загранпаспорт онлайн (а также подать заявление в ЗАГС) — возможности портала госуслуг намного шире!.. Например, недавно Мининформсвязи области сообщило о переводе 100% региональных услуг в электронный вид.
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