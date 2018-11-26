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26 ноября 2018, Госуслуги по Интернету

Пенсионеры Ростовской области ставят интернет-рекорды

Ростовские пенсионеры вошли в пятёрку самых активных интернетчиковКомпания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги Четвёртого всероссийского конкурса «Спасибо Интернету 2018». Согласно им, средний возраст участников составил 63 года, — однако среди присланных работ оказались девять проектов от пенсионеров старше 90 лет. В их числе жительница Волгодонска Акулина Запорожец (92 года). Свою активность на конкурсе проявили и другие жители донского региона, что позволило Ростовской области войти в пятёрку лидеров по количеству участников.

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Напомним, что конкурс «Спасибо Интернету 2018» организован разработчиками программы «Азбука Интернета» — ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Его участниками могли стать пользователи всемирной сети пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности. В этом году конкурс проводился при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

По официальной информации, первый этап отбора прошли 3383 работы из 74 регионов России, что на 22,7% больше, чем в прошлом году. Эти работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

Победителей определила авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, РАЭК и РОЦИТ.

Среди участников нынешнего конкурса оказалось 84% женщин и 16% мужчин (в 2017 году — 85,7% и 14,3% соответственно). Средний возраст участников — 63 года, однако в 2018 году работы на конкурс прислали девять человек в возрасте 90+, восемь мужчин и одна женщина. В их числе — 92-летняя жительница Волгодонска Акулина Запорожец.

67,2% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 32,8% — обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука Интернета». В 2017 году соотношение по этому показателю было 69% и 31%. По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших программу постоянно растёт.

Пользователями портала «Госуслуги» являются 81,5% участников конкурса. Количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг, уверенно растет с каждым годом — с 5,1% в 2015 году до 10,9% в 2018 году.

Кроме того, 10% участников конкурса сами теперь уже являются преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет 14,96% всех работ, присланных на конкурс. При этом Ростовская область занимает в данном рейтинге почётное пятое место со 156 участниками (4,61% от общего количества).

Эти результаты подтверждают, что донским пенсионерам интересны современные возможности Интернета, позволяющие быстрее выполнять рутинные процедуры (оплату ЖКХ, оформление пенсии, поиск необходимой информации) не выходя из дома. А образовательная программа «Азбука Интернета», разработанная «Ростелекомом» делает знакомство с возможностями Сети быстрым и приятным.

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