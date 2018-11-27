Спутниковый Интернет: бесплатно 50 Гб в подарок!

«Чёрная пятница» с её впечатляющими скидками осталась позади, однако сезон новогодних подарков только набирает обороты!.. В частности, спутниковый оператор SenSat предлагает каждому абоненту, подключившемуся до 31 января бесплатные 50 Гб быстрого спутникового Интернета. Чтобы успеть, достаточно приобрести спутниковый комплект двустороннего доступа в АО «РТКомм.РУ» или у его авторизованных партнёров. При этом расходовать подарочный трафик можно будет до конца месяца, следующего за подключением к сети SenSat.

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Предновогодняя акция SenSat, получившая название «Джекпот», действует для новых абонентов оператора, использующих спутники связи «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «Eutelsat 36C» («Экспресс-АМУ1») в Ка-диапазоне.



В рамках данного предложения пользователям предоставляется 51200 Мбайт входящего и исходящего трафика без взимания платы. Бонус предоставляется в виде скидки на сумму счёта, — причём, если в расчётном периоде использовано меньше трафика, то оставшееся его количество переносится на следующий расчётный месяц, до окончания срока действия опции.



При этом срок действия опции начинается с момента первичной авторизации абонента в «Личном кабинете» и ограничен последним днём месяца, следующего за месяцем подключения абонентского терминала к сети SenSat.



Таким образом, абоненты SenSat, подключившиеся в декабре, смогут отлично провести новогодние каникулы, пользуясь подарочным Интернетом от надёжного спутникового оператора.



Получить дополнительную информацию об условиях акции «Джекпот» можно на сайте SenSat, в ростовском офисе компании (ул. Мясникова, 54) и у официальных партнёров спутникового оператора. Обращайтесь — и подключайтесь!



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Напомним, что SENSAT — это торговая марка компании РТКОММ, которая, в свою очередь, является центром компетенции по спутниковой связи в группе компаний «Ростелеком» и работает с 2000 года. То есть это надёжный провайдер спутникового Интернета, что очень важно, в частности, в плане приобретения оборудования и его последующей эксплуатации на крыше или стене здания. Вряд ли его придётся часто перенастраивать.