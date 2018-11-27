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Спутниковый Интернет: бесплатно 50 Гб в подарок!
«Чёрная пятница» с её впечатляющими скидками осталась позади, однако сезон новогодних подарков только набирает обороты!.. В частности, спутниковый оператор SenSat предлагает каждому абоненту, подключившемуся до 31 января бесплатные 50 Гб быстрого спутникового Интернета. Чтобы успеть, достаточно приобрести спутниковый комплект двустороннего доступа в АО «РТКомм.РУ» или у его авторизованных партнёров. При этом расходовать подарочный трафик можно будет до конца месяца, следующего за подключением к сети SenSat.
Предновогодняя акция SenSat, получившая название «Джекпот», действует для новых абонентов оператора, использующих спутники связи «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «Eutelsat 36C» («Экспресс-АМУ1») в Ка-диапазоне.
В рамках данного предложения пользователям предоставляется 51200 Мбайт входящего и исходящего трафика без взимания платы. Бонус предоставляется в виде скидки на сумму счёта, — причём, если в расчётном периоде использовано меньше трафика, то оставшееся его количество переносится на следующий расчётный месяц, до окончания срока действия опции.
При этом срок действия опции начинается с момента первичной авторизации абонента в «Личном кабинете» и ограничен последним днём месяца, следующего за месяцем подключения абонентского терминала к сети SenSat.
Таким образом, абоненты SenSat, подключившиеся в декабре, смогут отлично провести новогодние каникулы, пользуясь подарочным Интернетом от надёжного спутникового оператора.
Получить дополнительную информацию об условиях акции «Джекпот» можно на сайте SenSat, в ростовском офисе компании (ул. Мясникова, 54) и у официальных партнёров спутникового оператора. Обращайтесь — и подключайтесь!
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Напомним, что SENSAT — это торговая марка компании РТКОММ, которая, в свою очередь, является центром компетенции по спутниковой связи в группе компаний «Ростелеком» и работает с 2000 года. То есть это надёжный провайдер спутникового Интернета, что очень важно, в частности, в плане приобретения оборудования и его последующей эксплуатации на крыше или стене здания. Вряд ли его придётся часто перенастраивать.
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4G в Ростове
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За всё хорошее, как известно, приходится платить. Если абонент хочет высокое разрешение видео на смартфоне — нет проблем, но базовых станций приходится строить всё больше! Именно поэтому, наверное, у некоторых операторов выросло число БС с нарушениями, их просто не успевают настраивать и регистрировать (несмотря на то, что процедуру упростили — БЗ). В любом случае, на практике получается, что мобильные операторы, использующие громкие названия тарифов вроде «Тарифище», сильнее всего проштрафились перед «Роскомнадзором» в плане ухудшения динамики показателей. К примеру, у МТС специалисты «Роскомнадзора» обнаружили 4154 базовые станции, нарушавшие правила использования радиочастотного спектра, — на 588 станций больше, чем за аналогичный период прошлого года. А лидером антирейтинга оказался «Билайн».
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Оптимистичные эксперты уверены в блестящих перспективах Интернета вещей! Однако есть проблемы связи — существующие сети 4G «не потянут» миллиарды умных датчиков и прочих IoT
-устройств без ущерба для качества обслуживания сотовых абонентов. А сети 5G в большинстве стран, включая Россию, ещё ограничиваются небольшими пилотными зонами (зато там ездит беспилотный автотранспорт — БЗ)
Впрочем, дожидаться коммерческого запуска 5G, — и создания приемлемого покрытия, — для внедрения IoT совсем не обязательно! Благодаря технологии LoRaWAN
уже сегодня компании могут строить частные защищённые сети радиусом до 20 км.
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», компания действительно строит цифровую Россию!
К примеру, капвложения составили 16,3 млрд руб. (20,6% от выручки), увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Мобильный доступ в Интернет продолжает активно вытеснять другие способы коммуникаций. На смену классической телефонии и SMS приходят онлайн-звонки и чаты в мессенджерах, тарифы на которые гораздо демократичнее при аналогичном качестве связи. Но главными потребителями трафика являются отнюдь не сервисы для общения и социальные сети, а многочисленные развлекательные ресурсы. Прослушивание музыки, интернет-кинотеатры, — а порой ещё и раздача 4G на близлежащие планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры... Всё это формирует значительный спрос на сотовые тарифы с безлимитным Интернетом, которые операторы то вводят, то отменяют — причём всегда «единым фронтом». Сейчас на рынке мобильной связи опять «оттепель», и абоненты «большой четвёрки» могут подключать 4G-безлимиты по своему вкусу, однако эксперты предупреждают — это может быть совсем ненадолго.
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Двусторонний спутниковый Интернет остаётся популярным способом доступа в Сеть там, где недоступна надёжная и дешёвая «оптика» и не ловится сотовый сигнал 4G. А вам, к примеру, нравится работать на даче, — но именно дизайнером! Поэтому операторы продолжают совершенствовать свои тарифы — и стремятся по возможности снизить цены на оборудование. В частности, проект «Радуга-Интернет» сообщил о расширении линейки тарифов «Просто» предоплаченными предложениями на 100, 200 и 300 Гб в месяц. При этом стоимость оборудования для двустороннего спутникового доступа начинается от 14 890 рублей!.. Однако, для жителей многоквартирных домов установка таких комплексов связана с некоторыми важными особенностями, которые непременно стоит учитывать.
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