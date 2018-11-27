Корпоративная сеть «Почты России» объединила 37000 отделений

Компания «Ростелеком» завершила создание единой корпоративной сети передачи данных «Почты России». Данный проект охватил 37 тысяч объектов почтовой связи по все стране, для которых была реализована выделенная частная сеть (IP VPN) с высокоскоростным доступом в Интернет. Благодаря этому, планируется обеспечить непрерывность работы ключевых почтовых услуг — и повысить качество клиентского сервиса, в том числе в труднодоступных и малонаселённых регионах России. Более того, высокоскоростная сеть «Ростелекома» обеспечила непрерывное взаимодействие более 15000 отделений «Почта Банка» с центрами обработки данных.

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Оснащение 37 тысяч объектов «Почты России» стабильными и современными каналами «Ростелекома» стало инфраструктурным фундаментом, обеспечивающим непрерывность работы ключевых почтовых сервисов. Сегодня значительная их часть уже перешла в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, а также логистики и финансовых услуг. В частности, в короткие сроки запущен сервис упрощённой выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, позволяющий обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов. Сервис пользуется большой популярностью у клиентов «Почты России».



Сетевая инфраструктура, созданная «Ростелекомом», также обеспечивает взаимодействие более чем 15 тысяч отделений «Почта Банка» с центрами обработки данных.



«Стабильная работа корпоративной сети — это основа современных цифровых сервисов "Почты России", — отметил заместитель генерального директора "Почты России" по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков. — Реализация данного проекта позволит предприятию эффективно развиваться, повышая качество клиентского сервиса, решая широкий спектр социально значимых задач и расширяя перечень предоставляемых населению онлайн услуг».



Высокую значимость реализованного проекта также подчеркнул вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. По его словам, построение сети передачи данных для «Почты России» стало одним из крупнейших проектов «Ростелекома» за последнее время. Реализация этого проекта стала ещё одним шагом на пути создания цифровой экономики и повышения доступности цифровых услуг.



«Уверен, что использование защищённых каналов передачи данных и высокоскоростного доступа в Интернет сделает сервисы "Почты России" еще более привлекательными для пользователей» — резюмировал Валерий Ермаков.