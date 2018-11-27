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Корпоративная сеть «Почты России» объединила 37000 отделений
Компания «Ростелеком» завершила создание единой корпоративной сети передачи данных «Почты России». Данный проект охватил 37 тысяч объектов почтовой связи по все стране, для которых была реализована выделенная частная сеть (IP VPN) с высокоскоростным доступом в Интернет. Благодаря этому, планируется обеспечить непрерывность работы ключевых почтовых услуг — и повысить качество клиентского сервиса, в том числе в труднодоступных и малонаселённых регионах России. Более того, высокоскоростная сеть «Ростелекома» обеспечила непрерывное взаимодействие более 15000 отделений «Почта Банка» с центрами обработки данных.
Оснащение 37 тысяч объектов «Почты России» стабильными и современными каналами «Ростелекома» стало инфраструктурным фундаментом, обеспечивающим непрерывность работы ключевых почтовых сервисов. Сегодня значительная их часть уже перешла в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, а также логистики и финансовых услуг. В частности, в короткие сроки запущен сервис упрощённой выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, позволяющий обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов. Сервис пользуется большой популярностью у клиентов «Почты России».
Сетевая инфраструктура, созданная «Ростелекомом», также обеспечивает взаимодействие более чем 15 тысяч отделений «Почта Банка» с центрами обработки данных.
«Стабильная работа корпоративной сети — это основа современных цифровых сервисов "Почты России", — отметил заместитель генерального директора "Почты России" по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков. — Реализация данного проекта позволит предприятию эффективно развиваться, повышая качество клиентского сервиса, решая широкий спектр социально значимых задач и расширяя перечень предоставляемых населению онлайн услуг».
Высокую значимость реализованного проекта также подчеркнул вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. По его словам, построение сети передачи данных для «Почты России» стало одним из крупнейших проектов «Ростелекома» за последнее время. Реализация этого проекта стала ещё одним шагом на пути создания цифровой экономики и повышения доступности цифровых услуг.
«Уверен, что использование защищённых каналов передачи данных и высокоскоростного доступа в Интернет сделает сервисы "Почты России" еще более привлекательными для пользователей» — резюмировал Валерий Ермаков.
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Информационные системы: автоматизация
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В современном мире информационные технологии применяются повсеместно, — а поэтому являются мощным конкурентным преимуществом. Но с чего начать предпринимателю цифровизацию своего бизнеса?
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«Домработница — это своего рода внутренний враг!..» Эта фраза героини Зои Фёдоровой из фильма «Девушка без адреса» (1957 год) сразу стала крылатой и не утратила свою актуальность по сей день. Более того, сказанные слова можно смело распространить на бизнес в целом, — угрозу для которого часто представляют и собственные сотрудники. В минувшем веке этот риск обычно сводился к возможным хищениям товаров и денег, которые сравнительно легко выявлялись и пресекались. Но всё изменилось в эру IT, — когда незаконно скопированная база данных может принести злоумышленнику больше денег, чем стоит всё оборудование офиса. И риск «попасться», на первый взгляд, не так велик. Как бы то ни было, но за первое полугодие 2018 года, компании потеряли втрое больше данных от действий инсайдеров, чем от хакерских атак. Такова печальная статистика, озвученная компанией InfoWatch. И, учитывая высокую текучесть кадров в России, эта проблема становится всё более актуальной.
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, ситуация там пока
не очень радужная. Что же касается промышленных и корпоративных решений IoT,
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промышленного Интернета вещей, и «Ростелеком
» принимает в ней продуктивное участие.
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Ещё информация !!! Информационные системы: автоматизация
На минувшей неделе в Сочи состоялся Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее
», организованный компанией «Ростелеком». В ходе мероприятия национальный оператор представил немало инноваций, одна из которых — новое поколение геоаналитической платформы «РусГИС».
Её ключевыми улучшениями стали полностью переработанный интерфейс и сократившееся в 10 раз (!) время загрузки геоданных, — открывающие перед пользователями ещё более внушительные возможности.
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