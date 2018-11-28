«Беспилотники» выезжают на дороги России

Создание инновационных технологий — процесс длительный и многогранный, над которым ежедневно работают миллионы учёных во всём мире. Однако результаты их труда большинство людей замечают лишь на этапе внедрения, испытывая порой настоящий «шок будущего». По-видимому, настала очередь испытать это чувство и российским автомобилистам. Ведь уже в ближайшую субботу, 1 декабря, на дорогах России появятся беспилотные автомобили. Узнать их можно будет по новому знаку с литерой «А» (автономное вождение), который официально введут в действие за день до начала эксперимента. При этом свои «робомобили» на дороги общего пользования смогут вывести не только гиганты индустрии, — такие как Kamaz, — но и молодые стартапы.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По данным издания «Вести.Ру», тестирование беспилотных автомобилей в России начнётся на дорогах общего пользования Москвы и Казани. Именно здесь в период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года можно будет встретить автомобили с наклейкой «А», напоминающей распространённые ныне предупреждения о шипованной резине (литера «Ш»).



Отметим, что речь идёт о достаточно массовом эксперименте, в котором примут участие до 100 беспилотных автомобилей — от микроавтобусов «Камаз», протестированных TechnoDrive в пресс-туре «Ростелекома», до начинающих стартапов. «За рулём» каждого из них [пока] будет присутствовать водитель оператор, контролирующий работу электроники, но не вмешивающийся в управление без острой необходимости.



Гражданская ответственность «робомобилей», участвующих в пилотном проекте, будет застрахована не менее чем на 10 млн рублей. При этом о требованиях к страхованию жизни и здоровья операторов не сообщается, хотя это было бы не лишним.



«Искусственный интеллект выходит на дороги России, не дожидаясь массового запуска сетей 5G, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Таким образом, фактически речь идёт о достаточно автономных роботах, способных перемещаться без постоянной связи с центром управления. В условиях бескрайних просторов нашей страны это крайне важно, так как обеспечить все трассы сетями пятого поколения в обозримом будущем вряд ли удастся».



Более того, сфера применения AI на дорогах России постоянно расширяется. Очередной инициативой на этом пути стало создание нейросети для обработки информации с камер ГИБДД. В этой связи весьма любопытным остаётся вопрос о том, кто заплатит штраф, если искусственный интеллект дорожной полиции уличит в нарушении ПДД беспилотный автомобиль. И это не единственная проблема, которую предстоит решить не только на технологическом, но и на законодательном уровне!



Кстати, в гражданской авиации, — являющейся по статистике самым безопасным видом транспорта в мире, — не торопятся с введением искусственного интеллекта. Более того, эксперты категорично заявляют, что в ближайшие годы AI нет места в кабине пилотов. По крайней мере до тех пор, пока нейросети не научатся объяснять свои решения. А это как раз является для них серьёзной проблемой.



«Позиция авиаторов очень правильная и заслуживает уважения, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь современные самолёты оснащены множеством систем с понятными и детально проработанными алгоритмами функционирования. Они могут выполнять взлёт и посадку в автоматическом режиме под контролем экипажа, а полёт "на эшелоне" вообще, как правило, происходит на автопилоте. Иными словами, степень автоматизации в полёте очень высока, но при этом логика работы системы полностью понятна пилотам, — что обеспечивает высокий уровень безопасности».



Впрочем, беспилотные автомобили на улицах российских городов, находясь под контролем операторов , отчасти похожи на самолёты, — где в ответственные моменты и при нестандартных ситуациях человек может (и должен!) взять управление на себя. В этом случае они, — не являясь беспилотниками «в чистом виде», — действительно, повышают безопасность пассажиров и окружающих.



Остаётся лишь надеяться, что разработчикам автономных беспилотных машин удастся сохранить это преимущество, когда оператор внутри станет не нужен, руль исчезнет, — а пассажирам останется лишь спокойно наблюдать за происходящим вокруг. Или мирно спать.