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«Беспилотники» выезжают на дороги России
Создание инновационных технологий — процесс длительный и многогранный, над которым ежедневно работают миллионы учёных во всём мире. Однако результаты их труда большинство людей замечают лишь на этапе внедрения, испытывая порой настоящий «шок будущего». По-видимому, настала очередь испытать это чувство и российским автомобилистам. Ведь уже в ближайшую субботу, 1 декабря, на дорогах России появятся беспилотные автомобили. Узнать их можно будет по новому знаку с литерой «А» (автономное вождение), который официально введут в действие за день до начала эксперимента. При этом свои «робомобили» на дороги общего пользования смогут вывести не только гиганты индустрии, — такие как Kamaz, — но и молодые стартапы.
По данным издания «Вести.Ру», тестирование беспилотных автомобилей в России начнётся на дорогах общего пользования Москвы и Казани. Именно здесь в период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года можно будет встретить автомобили с наклейкой «А», напоминающей распространённые ныне предупреждения о шипованной резине (литера «Ш»).
Отметим, что речь идёт о достаточно массовом эксперименте, в котором примут участие до 100 беспилотных автомобилей — от микроавтобусов «Камаз», протестированных TechnoDrive в пресс-туре «Ростелекома», до начинающих стартапов. «За рулём» каждого из них [пока] будет присутствовать
водитель оператор, контролирующий работу электроники, но не вмешивающийся в управление без острой необходимости.
Гражданская ответственность «робомобилей», участвующих в пилотном проекте, будет застрахована не менее чем на 10 млн рублей. При этом о требованиях к страхованию жизни и здоровья операторов не сообщается, хотя это было бы не лишним.
«Искусственный интеллект выходит на дороги России, не дожидаясь массового запуска сетей 5G, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Таким образом, фактически речь идёт о достаточно автономных роботах, способных перемещаться без постоянной связи с центром управления. В условиях бескрайних просторов нашей страны это крайне важно, так как обеспечить все трассы сетями пятого поколения в обозримом будущем вряд ли удастся».
Более того, сфера применения AI на дорогах России постоянно расширяется. Очередной инициативой на этом пути стало создание нейросети для обработки информации с камер ГИБДД. В этой связи весьма любопытным остаётся вопрос о том, кто заплатит штраф, если искусственный интеллект дорожной полиции уличит в нарушении ПДД беспилотный автомобиль. И это не единственная проблема, которую предстоит решить не только на технологическом, но и на законодательном уровне!
Кстати, в гражданской авиации, — являющейся по статистике самым безопасным видом транспорта в мире, — не торопятся с введением искусственного интеллекта. Более того, эксперты категорично заявляют, что в ближайшие годы AI нет места в кабине пилотов. По крайней мере до тех пор, пока нейросети не научатся объяснять свои решения. А это как раз является для них серьёзной проблемой.
«Позиция авиаторов очень правильная и заслуживает уважения, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь современные самолёты оснащены множеством систем с понятными и детально проработанными алгоритмами функционирования. Они могут выполнять взлёт и посадку в автоматическом режиме под контролем экипажа, а полёт "на эшелоне" вообще, как правило, происходит на автопилоте. Иными словами, степень автоматизации в полёте очень высока, но при этом логика работы системы полностью понятна пилотам, — что обеспечивает высокий уровень безопасности».
Впрочем, беспилотные автомобили на улицах российских городов, находясь под контролем операторов, отчасти похожи на самолёты, — где в ответственные моменты и при нестандартных ситуациях человек может (и должен!) взять управление на себя. В этом случае они, — не являясь беспилотниками «в чистом виде», — действительно, повышают безопасность пассажиров и окружающих.
Остаётся лишь надеяться, что разработчикам автономных беспилотных машин удастся сохранить это преимущество, когда оператор внутри станет не нужен, руль исчезнет, — а пассажирам останется лишь спокойно наблюдать за происходящим вокруг. Или мирно спать.
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Авто в Ростове
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Устройства фото- и видеофиксации окружают нас везде! Камеры встроены в смартфоны и ноутбуки, авторегистраторы, банкоматы и домофоны, установлены на городских улицах и автомобильных магистралях. И возможности данных систем постоянно растут! Так, например, аспиранты ДГТУ
научили обычные веб-камеры определять пульс и частоту дыхания человека, — а судебные приставы и сотрудники ГИБДД Ростовской области будут использовать дорожные камеры для эффективного выявления должников.
С их помощью правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности неплательщиков алиментов, коммунальных платежей, задолжников по кредитам и налогам, — и, конечно, лихачей, игнорирующих постановления о штрафах
.
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С начала текущего года ростовские автоинспекторы выписали нарушителям ПДД более 100 000 штрафов на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
. Однако в стремлении сделать дороги безопаснее — это лишь «вершина айсберга»! Примерно такое же количество взысканий, но уже ежемесячно, формируют вездесущие камеры видеофиксации в Ростовской области. «Ложкой мёда» для провинившихся водителей, конечно, является возможность оплачивать штрафы онлайн с 50% скидкой
, — однако некоторые лихачи не спешат использовать это предложение. Более того — они намеренно игнорируют получение писем о штрафах, рассчитывая выйти за срок давности правонарушений. Побороть эту хитрость удалось с помощью нового закона «О почтовой связи», согласно которому письма об административных правонарушениях, в том числе сформированные системами автоматической видеофиксации, приравнены к судебным извещениям.
Теперь, если не получить их в течение недели, они будут возвращены отправителю и штраф незамедлительно вступит в силу.
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Ключевой приоритет для любого транспорта — конечно, безопасность. А самым безопасным средством передвижения является самолёт*. Поэтому, вполне естественно, что лучшие практики авиастроения затем перенимаются на земле. Например, радары и навигационные огни, вероятно, вдохновили компанию Garmin на создание устройства Varia RTL510. Этот радар для велосипедистов не только оповестит владельца хрупкого транспортного средства о приближении попутного автомобиля, но и сделает велосипед заметным для автомобилистов с расстояния более километра в любое время суток. Отличная находка для всех участников дорожного движения! Кроме пешеходов на ул. Пушкинская в Ростове-на-Дону, где велосипедисты гоняют на высоких скоростях, как на велотреке.
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Проблемы с парковкой автомобилей характерны для любого города мира, — и Ростов не исключение. Несмотря на скромные расстояния, которые приходится преодолевать жителям донской столицы, — по сравнению, например, с Москвой (пробки
) или Нью-Йорком (внезапно о о стоимости поездок
по Манхэттену — БЗ), — количество автотранспорта в Ростове продолжает уверенно расти. Поэтому всё острее стоит вопрос «где оставить свой автомобиль на ночь?..» Одним из способов решения проблемы является покупка машино-мест рядом с домом,
которую можно оформить в Росреестре (страница грузится очень долго — БЗ). Причём подать заявление на регистрацию права собственности можно онлайн. Однако, есть и альтернативный вариант — подождать лет 5-7, когда личный автотранспорт начнёт выходить из моды и переродится в хобби, сродни нынешнему катанию на лошадях (или дрэг-рейсингу).
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Ещё информация !!! Авто в Ростове
Несмотря на развитую систему видеонаблюдения на дорогах Ростова и области, многие водители по-прежнему часто игнорируют ПДД. Позаботившись об антирадаре и навигаторе с информацией о стационарных камерах, они грубо нарушают скоростной режим, становясь причиной серьёзных аварий и многокилометровых пробок. Однако борьба с лихачами продолжается! И очередным орудием в ней стали передвижные фоторадарные комплексы «КРИС-П».
Появляясь в неожиданных местах, они эффективно выявляют нарушителей и призывают их к ответу. По данным областного Правительства
, из более чем 1,08 млн штрафов (!) за нарушения ПДД в 2018 году, примерно 491 тысяча выписана по фактам, зарегистрированным «КРИС-П».
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