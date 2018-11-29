«Робополис» в г. Шахты — пожалуй, лучшая выставка для детей!

Интерактивная выставка роботов «Робополис», с успехом прошедшая в Ростове год назад под брендом «Город роботов», вновь готова удивлять и восхищать жителей Дона!.. На этот раз удивительные роботы со всего мира обоснуются в городе Шахты — на площадке ТЦ «Арбат» (ул. Шевченко, 141). Не пропустите!

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Итак, в течение месяца — с 8 декабря по 8 января, — здесь можно встретить легендарного R2-D2 из «Звёздных войн», пообщаться с промоботами (?), поиграть с собачкой Aibo, — а также посетить театр с роботами-актёрами и даже потанцевать с одним из андроидов. И это лишь малая часть экспозиции!.. Также на выставке «Робополис» для шахтинцев и гостей города будут организованы шесть зон виртуальной реальности, впечатляющее «Тесла-шоу» и установка для перемещения предметов силой мысли.



Важно отметить, что последнее вовсе не магия, а современная наука!



Шахтинцы увидят на выставке «Робополис» яркие, уникальные экспонаты!



Роботы всё активнее взаимодействуют с человеком в повседневной жизни. Сегодня это уже не только привычные «умные» пылесосы и милые домашние питомцы, вроде Aibo. Андроиды ведут занятия в университетах (пруф), встречают посетителей в банках и зоопарках (так и есть), — а уже с этой недели роботы начнут ездить по улицам российских городов.



И TechnoDrive видел беспилотники своими глазами.



«Робополис» в Шахтах действительно понравится вашим детям!



Поэтому выставка «Робополис» в Шахтах — это не просто развлекательный, а скорее социальный проект. В рамках которого посетители приобретут навыки общения с электронными помощниками. Которых с каждым годом мы будем встречать всё чаще.



Особенно полезной экспозиция окажется для детей, которые не просто смогут повзаимодействовать с 50 роботами из разных стран мира, но и почувствуют себя настоящими изобретателями, — погрузившись в мир ближайшего будущего. Для этого организаторы создали на выставке 6 зон виртуальной реальности, площадку для перемещения предметов силой мысли, а также организовали зрелищное «Тесла-шоу». Всё это производит огромное впечатление даже на взрослых, — а «цифровое поколение» будет просто в восторге!



Все перечисленные возможности уже включены в стоимость билета. Которая может оказаться на 20% ниже, если оформить его онлайн до 30 ноября!