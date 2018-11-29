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«Робополис» в г. Шахты — пожалуй, лучшая выставка для детей!
Интерактивная выставка роботов «Робополис», с успехом прошедшая в Ростове год назад под брендом «Город роботов», вновь готова удивлять и восхищать жителей Дона!.. На этот раз удивительные роботы со всего мира обоснуются в городе Шахты — на площадке ТЦ «Арбат» (ул. Шевченко, 141). Не пропустите!
Итак, в течение месяца — с 8 декабря по 8 января, — здесь можно встретить легендарного R2-D2 из «Звёздных войн», пообщаться с промоботами (?), поиграть с собачкой Aibo, — а также посетить театр с роботами-актёрами и даже потанцевать с одним из андроидов. И это лишь малая часть экспозиции!.. Также на выставке «Робополис» для шахтинцев и гостей города будут организованы шесть зон виртуальной реальности, впечатляющее «Тесла-шоу» и установка для перемещения предметов силой мысли.
Важно отметить, что последнее вовсе не магия, а современная наука!
Шахтинцы увидят на выставке «Робополис» яркие, уникальные экспонаты!
Роботы всё активнее взаимодействуют с человеком в повседневной жизни. Сегодня это уже не только привычные «умные» пылесосы и милые домашние питомцы, вроде Aibo. Андроиды ведут занятия в университетах (пруф), встречают посетителей в банках и зоопарках (так и есть), — а уже с этой недели роботы начнут ездить по улицам российских городов.
И TechnoDrive видел беспилотники своими глазами.
«Робополис» в Шахтах действительно понравится вашим детям!
Поэтому выставка «Робополис» в Шахтах — это не просто развлекательный, а скорее социальный проект. В рамках которого посетители приобретут навыки общения с электронными помощниками. Которых с каждым годом мы будем встречать всё чаще.
Особенно полезной экспозиция окажется для детей, которые не просто смогут повзаимодействовать с 50 роботами из разных стран мира, но и почувствуют себя настоящими изобретателями, — погрузившись в мир ближайшего будущего. Для этого организаторы создали на выставке 6 зон виртуальной реальности, площадку для перемещения предметов силой мысли, а также организовали зрелищное «Тесла-шоу». Всё это производит огромное впечатление даже на взрослых, — а «цифровое поколение» будет просто в восторге!
Все перечисленные возможности уже включены в стоимость билета. Которая может оказаться на 20% ниже, если оформить его онлайн до 30 ноября!
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Сделай сам: роботы и не только!
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По сведениям TechnoDrive, в октябре на площадке спортивно-концертного комплекса «Петербургский» состоялся международный фестиваль робототехники «РобоФинист». В Питер приехали 1000 школьников из России, Белоруссии, Казахстана, Хорватии и Турции. В их числе — команда юных робототехников из Волгодонска, завоевавшая «серебро» в номинации RoboCup JuniorRescue Maze.
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Особенностью современного мира является всё более частое соседство роботов с людьми. Однако этим прогресс не ограничивается! Электронные помощники становятся ближе и «братьям нашим меньшим». Причём речь не только о дружбе котов и «умных» пылесосов
, но и о более серьёзных вещах. Например, в ростовском зоопарке приступил к работе андроид WayBot,
разработанный в ДГТУ. Служебными обязанностями нового сотрудника являются продажа билетов за безналичный расчёт, — и распечатка купленных на сайте, — а также непринуждённая беседа с посетителями на тему зоопарка и проводимых в нём мероприятий. Подробнее об очередном предвестнике тотальной роботизации читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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25 августа во Владивостоке завершился первый этап Всероссийских соревнований по морской робототехнике «АКВАРОБОТЕХ-2018». Его участниками стали 11 команд силовых ведомств — и 11 команд разработчиков морских роботизированных комплексов, среди которых НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ
(Таганрог). На этом престижном состязании наши земляки представили мини-катер «Сигул», ставший серебряным призёром в номинации «Безэкипажные катера». Причём по техническим результатам морской робот ЮФУ
обошёл даже лидера соревнований!
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Грядущей осенью в Ростове-на-Дону начнёт работу детский технопарк «Кванториум»,
организованный на базе областного Центра технического творчества учащихся. Высокотехнологичная площадка, оборудованная по последнему слову техники, позволит подрастающему поколению развить изобретательское мышление, освоить навыки проектного управления и командной работы. А ещё — изнутри увидеть работу одной из самых инновационных компаний России. Последнее стало возможным, благодаря заключению договора о сотрудничестве между технопарком «Кванториум» и Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком»
.
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Ещё информация !!! Сделай сам: роботы и не только!
26 июня в Государственной Думе РФ состоялась V Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели». Свои разработки здесь представили 380 школьников из 75 регионов страны. В их числе — победители регионального этапа от Ростовской области Дмитрий Ерёменко, Сергей Дерябкин, а также Никита Ряснянский, удостоенный по итогам конференции диплома призёра. Подробнее об инновационных проектах донской молодёжи, — и демонстрации изобретений депутатам Госдумы, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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