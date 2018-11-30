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Хакатон Cyber Garden в ИТА ЮФУ разработает «Умный город»
Если вы хороший программист, талантливый дизайнер или опытный IT-менеджер, эта новость TechnoDrive нашла своего адресата!.. Ведь уже через несколько часов в Таганроге начнётся увлекательный хакатон Cyber Garden, посвящённый разработке систем «Умный город». Принять в нём участие могут творческие команды в составе 2-5 человек, имеющие яркие IT-идеи и желающие воплотить их на практике. В ходе 48-часового марафона, — с 30 ноября по 2 декабря, — участники Cyber Garden получат возможность детально проработать свои проекты и представить их на суд жюри. А победители конкурса смогут реализовать свои IT-системы на малой родине Чехова при поддержке Администрации Таганрога.
Напомним, что Хакатон Cyber Garden стал одной из визитных карточек Инженерно-технологической академии ЮФУ. Более того, в 2018 году таганрогский марафон разработки IT-проектов отмечает 10-летний юбилей!.. Однако предстоящее событие примечательно не только этим, но и своей тематикой — по заказу Администрации города Таганрога темой очередного конкурса стал «Умный город». Иными словами, это мероприятие для тех, у кого есть идея, как при помощи IT-сервисов сделать жизнь горожан лучше, и кто готов взяться за её реализацию.
Хакатон Cyber Garden поднимает самые важные темы Таганрога
В течение 48 часов участникам хакатона предстоит разработать и предложить организаторам общедоступные, удобные и нужные сервисы в социальной сфере. Ключевыми направлениями при этом станут приложения в категориях «Транспорт», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Спорт», «Экология» и «Умное ЖКХ».
Принять участие в хакатоне Cyber Garden могут программисты, дизайнеры, менеджеры и другие представители IT-сферы. Для регистрации необходимо лишь указать идею продукта и собрать команду от двух до пяти человек. Время ограничено — состязание начнётся сегодня в 15:00, — но оно ещё есть!.. Главное своевременно пройти регистрацию, — в идеале прямой сейчас, — и успеть добраться в Таганрог (адрес ИТА ЮФУ — пер. Некрасовский 44, корпус Д).
«Формат организации и проведения хакатонов, как правило, экстремален, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Сжатые сроки, ночная работа, сон урывками. Однако порой это открывает скрытые ресурсы организма. Поэтому, если вы молоды, талантливы, здоровы и любите приключения — стоит попробовать!
По крайней мере, вы увлекательно проведёте предстоящие выходные в компании друзей и единомышленников. А если предложенный проект получит шанс на внедрение, то это может стать ярким стартом вашей карьеры. Ведь Таганрог — один из крупнейших городов Ростовской области с населением более 250 тысяч жителей. Протестировать свою IT-систему в таких масштабах удаётся не каждому разработчику!»
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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
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Управление бизнесом сродни искусству — у одних это получается блестяще, пока дела других несут убытки. Многое, конечно, зависит от харизмы, фортуны и врождённой деловой хватки! Добавим сюда личный опыт. Последний особенно важен в ИКТ, где топ-менеджерам приходится постоянно оценивать перспективность реальных инноваций — и фактически «с нуля» строить свой сегмент рынка. Проверить свои способности в этом непростом, но увлекательном деле, вам поможет деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», которая состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. Принять участие в 10-часовом марафоне по организации высокотехнологичного бизнеса могут все желающие. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, снижающие стоимость участия в 10 раз — до 500 рублей.
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Предположим, молодой человек или девушка хочет стать будущим «IT-супергероем». Однако для этого вовсе не обязательно выбирать именно «айтишный» ВУЗ! Возьмём для примера железнодорожный транспорт, меняющийся буквально на глазах. Сегодня это двухэтажные вагоны с сетями Wi-Fi (админить TechnoDrive прямо на ходу вполне реально — БЗ),
— а также стремительно растущие продажи билетов онлайн
и мощнейшая ИТ-инфраструктура, нуждающаяся в профессиональной поддержке и усовершенствовании. К тому же РЖД на данный момент является крупнейшим работодателем, постоянно нуждающимся в новых кадрах!.. Узнать об этих и других преимуществах ИТ-образования в стенах РГУПС можно на Дне открытых дверей
университета уже в ближайшее воскресенье (28 октября). Если же вы всё-таки склоняетесь к работе в «классической» сфере связи (не только «на колесе»),
то и для вас есть хорошие новости! Это СКФ МТУСИ.
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Одним из значимых событий минувших выходных, безусловно, стал IX Фестиваль науки юга России,
состоявшийся 20-21 октября на новом стадионе «Ростов-Арена». Примечательно, что с каждым годом его организаторы выбирают всё более масштабные площадки, — что отражает растущий интерес к достижениям донской науки (и желание представить их более ярко). В частности, основной темой прошедшего фестиваля стал искусственный интеллект,
который уже сегодня можно встретить во многих сферах нашей жизни. О том, какие перспективы для россиян открывают умные роботы, — и какие задачи предстоит незамедлительно решить в данной сфере, — читайте в эксклюзивном репортаже TechnoDrive с места событий!
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12-14 октября на шести площадках Ростова-на-Дону состоялся 59-й Всероссийский слёт студенческих отрядов. Участниками масштабного мероприятия стали почти 3000 человек из 74 субъектов Российской Федерации: представители органов власти, общественные деятели, работодатели и, конечно, активная молодежь. Все они высоко оценили организацию слёта, насыщенную программу — и широкий спектр цифровых услуг
предоставленный компанией «Ростелеком
», выступившей техническим партнёром столь значимого события.
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Ещё информация !!! Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
На протяжении веков математика теснейшим образом связана с экономикой, — и речь здесь не только об арифметике, позволяющей вести бухгалтерию ещё со времён клинописного письма. Первые тексты человечества, собственно, и были записями о налоговых поступлениях! А начиная с XVIII века, в экономической науке применяются математические модели, которые иногда превосходят по уровню описание технических и физических систем. Поэтому у школьников, увлекающихся математикой, есть шанс добиться успеха не только в сфере ИТ, но и в экономике. Например, на руководящих должностях важнейших отраслей, — или в качестве экспертов различных министерств или банков. Узнать об этих перспективах подробнее можно на Дне открытых дверей экономического факультета ЮФУ, который состоится в ближайшее воскресенье, 7 октября.
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