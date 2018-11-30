Хакатон Cyber Garden в ИТА ЮФУ разработает «Умный город»

Если вы хороший программист, талантливый дизайнер или опытный IT-менеджер, эта новость TechnoDrive нашла своего адресата!.. Ведь уже через несколько часов в Таганроге начнётся увлекательный хакатон Cyber Garden, посвящённый разработке систем «Умный город». Принять в нём участие могут творческие команды в составе 2-5 человек, имеющие яркие IT-идеи и желающие воплотить их на практике. В ходе 48-часового марафона, — с 30 ноября по 2 декабря, — участники Cyber Garden получат возможность детально проработать свои проекты и представить их на суд жюри. А победители конкурса смогут реализовать свои IT-системы на малой родине Чехова при поддержке Администрации Таганрога.

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Напомним, что Хакатон Cyber Garden стал одной из визитных карточек Инженерно-технологической академии ЮФУ. Более того, в 2018 году таганрогский марафон разработки IT-проектов отмечает 10-летний юбилей!.. Однако предстоящее событие примечательно не только этим, но и своей тематикой — по заказу Администрации города Таганрога темой очередного конкурса стал «Умный город». Иными словами, это мероприятие для тех, у кого есть идея, как при помощи IT-сервисов сделать жизнь горожан лучше, и кто готов взяться за её реализацию.



Хакатон Cyber Garden поднимает самые важные темы Таганрога



В течение 48 часов участникам хакатона предстоит разработать и предложить организаторам общедоступные, удобные и нужные сервисы в социальной сфере. Ключевыми направлениями при этом станут приложения в категориях «Транспорт», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Спорт», «Экология» и «Умное ЖКХ».



Принять участие в хакатоне Cyber Garden могут программисты, дизайнеры, менеджеры и другие представители IT-сферы. Для регистрации необходимо лишь указать идею продукта и собрать команду от двух до пяти человек. Время ограничено — состязание начнётся сегодня в 15:00, — но оно ещё есть!.. Главное своевременно пройти регистрацию, — в идеале прямой сейчас, — и успеть добраться в Таганрог (адрес ИТА ЮФУ — пер. Некрасовский 44, корпус Д).



«Формат организации и проведения хакатонов, как правило, экстремален, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Сжатые сроки, ночная работа, сон урывками. Однако порой это открывает скрытые ресурсы организма. Поэтому, если вы молоды, талантливы, здоровы и любите приключения — стоит попробовать!



По крайней мере, вы увлекательно проведёте предстоящие выходные в компании друзей и единомышленников. А если предложенный проект получит шанс на внедрение, то это может стать ярким стартом вашей карьеры. Ведь Таганрог — один из крупнейших городов Ростовской области с населением более 250 тысяч жителей. Протестировать свою IT-систему в таких масштабах удаётся не каждому разработчику!»