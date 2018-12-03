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Студенты ИКТИБ ЮФУ Хабаров и Гордиенко победили на WorldSkills!
Как показывает практика, большинство IT-профессий интернациональны. Программисты, веб-дизайнеры, сисадмины и другие «айтишники» могут успешно трудиться в любой точке мира, за тысячи километров от своих работодателей. Всё, что им для этого нужно — качественный доступ в Интернет и соблюдение общепринятых мировых стандартов (и, обычно, возможность работать ночью). Поэтому чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills с каждым годом становятся всё популярнее. Одно из таких состязаний недавно завершилось в Москве, — принеся студентам ИКТИБ ЮФУ (Таганрог) две золотые медали и множество дипломов финалистов.
Напомним, что донские «айтишники» уже поднимались на пьедесталы почёта международных конкурсов профессионального мастерства. В частности, этим летом студент РКСИ Владислав Пахомов стал победителем IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске, — завоевав «золото» в номинации «Веб-дизайн и разработка».
А в нынешнем состязании студенты ЮФУ, представлявшие Институт компьютерных технологий и информационной безопасности (Таганрог), заняли первые места в номинациях «Сетевое и системное администрирование» (Олег Хабаров) и «Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз» (Владислав Гордиенко).
Причём команда ИКТИБ ЮФУ оказалась одной из самых результативных на II Национальном межвузовском чемпионате профессионального мастерства. В финал вышли её 13 участников, представившие проекты по 9 компетенциям.
Помимо упомянутых выше номинаций, — ставших для студентов из Таганрога «золотыми», — также были охвачены разделы «Веб-дизайн и разработка», ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и другие.
«Участие в конкурсах по стандартам WorldSkills важно не только для студентов, собирающих портфолио для будущих работодателей, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Подобные победы важны и для учебных заведений, которые могут ответственно заявлять о высоком качестве образования и актуальности знаний, делающих выпускников особенно востребованными на рынке труда. Причём не только на российском, но и на международном».
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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
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Если вы хороший программист, талантливый дизайнер или опытный IT-менеджер, эта новость TechnoDrive нашла своего адресата!.. Ведь уже через несколько часов в Таганроге начнётся увлекательный хакатон Cyber Garden, посвящённый разработке систем «Умный город». Принять в нём участие могут творческие команды в составе 2-5 человек, имеющие яркие IT-идеи и желающие воплотить их на практике. В ходе 48-часового марафона, — с 30 ноября по 2 декабря, — участники Cyber Garden получат возможность детально проработать свои проекты и представить их на суд жюри. А победители конкурса смогут реализовать свои IT-системы на малой родине Чехова при поддержке Администрации Таганрога.
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Управление бизнесом сродни искусству — у одних это получается блестяще, пока дела других несут убытки. Многое, конечно, зависит от харизмы, фортуны и врождённой деловой хватки! Добавим сюда личный опыт. Последний особенно важен в ИКТ, где топ-менеджерам приходится постоянно оценивать перспективность реальных инноваций — и фактически «с нуля» строить свой сегмент рынка. Проверить свои способности в этом непростом, но увлекательном деле, вам поможет деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», которая состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. Принять участие в 10-часовом марафоне по организации высокотехнологичного бизнеса могут все желающие. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, снижающие стоимость участия в 10 раз — до 500 рублей.
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и мощнейшая ИТ-инфраструктура, нуждающаяся в профессиональной поддержке и усовершенствовании. К тому же РЖД на данный момент является крупнейшим работодателем, постоянно нуждающимся в новых кадрах!.. Узнать об этих и других преимуществах ИТ-образования в стенах РГУПС можно на Дне открытых дверей
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Ещё информация !!! Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ
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», выступившей техническим партнёром столь значимого события.
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