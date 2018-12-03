Студенты ИКТИБ ЮФУ Хабаров и Гордиенко победили на WorldSkills!

Как показывает практика, большинство IT-профессий интернациональны. Программисты, веб-дизайнеры, сисадмины и другие «айтишники» могут успешно трудиться в любой точке мира, за тысячи километров от своих работодателей. Всё, что им для этого нужно — качественный доступ в Интернет и соблюдение общепринятых мировых стандартов (и, обычно, возможность работать ночью). Поэтому чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills с каждым годом становятся всё популярнее. Одно из таких состязаний недавно завершилось в Москве, — принеся студентам ИКТИБ ЮФУ (Таганрог) две золотые медали и множество дипломов финалистов.

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Напомним, что донские «айтишники» уже поднимались на пьедесталы почёта международных конкурсов профессионального мастерства. В частности, этим летом студент РКСИ Владислав Пахомов стал победителем IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске, — завоевав «золото» в номинации «Веб-дизайн и разработка».



А в нынешнем состязании студенты ЮФУ, представлявшие Институт компьютерных технологий и информационной безопасности (Таганрог), заняли первые места в номинациях «Сетевое и системное администрирование» (Олег Хабаров) и «Анализ защищённости информационных систем от внешних угроз» (Владислав Гордиенко).



Причём команда ИКТИБ ЮФУ оказалась одной из самых результативных на II Национальном межвузовском чемпионате профессионального мастерства. В финал вышли её 13 участников, представившие проекты по 9 компетенциям.



Помимо упомянутых выше номинаций, — ставших для студентов из Таганрога «золотыми», — также были охвачены разделы «Веб-дизайн и разработка», ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и другие.



«Участие в конкурсах по стандартам WorldSkills важно не только для студентов, собирающих портфолио для будущих работодателей, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Подобные победы важны и для учебных заведений, которые могут ответственно заявлять о высоком качестве образования и актуальности знаний, делающих выпускников особенно востребованными на рынке труда. Причём не только на российском, но и на международном».