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4 декабря 2018, Цифровое телевидение в Ростовской области

Цифровое эфирное ТВ: сигнала нет? Есть! Смотрим!

Что смотреть, когда цифровое эфирное ТВ не пропадаетСитуация, когда нет сигнала цифрового эфирного ТВ хорошо знакома зрителям первого и второго мультиплексов в Ростове и области. Ведь периодически для проведения регламентных работ вещание отключается на большинстве ретрансляторов. Однако, когда это не происходит, — и, вместо сообщения «Нет сигнала», телезрители видят чёткую цифровую картинку, — им доступно множество развлекательных программ. Причём совершенно бесплатно!.. В том числе новые сериалы, продолжения культовых экранизаций и популярные ток-шоу, которых в преддверие новогодних праздников становится всё больше.

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Среди новинок нынешнего телесезона отметим научно-фантастическую новинку «Первого канала» — фильм «Лучше, чем люди». По её сюжету роботы-андроиды живут бок о бок с людьми в мегаполисе будущего — помогают воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Главную роль в данном телепроекте играет Паулина Андреева, известная по сериалам «Метод» и «Спящие».

Тем временем, на канале «Россия 1», вслед за продолжением сериала «Челночницы», стартовал новый многосерйиный фильм «Акварели» — «история о переплетении криминала, интриг, любви и искусства».

Есть в телевизионном меню и ещё более серьёзное кино. Например, историческая драма «А.Л.Ж.И.Р» от телеканала НТВ. Это история женщин, попавших в один из самых суровых трудовых лагерей Казахстана.

Если же вы ищете более лёгкое, развлекательное кино, — включайте канал «ТВ Центр», где почти каждую неделю ожидается новая мелодрама.

Помимо этого, цифровые мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2 покажут колоритные индийские драмы (канал «Россия К»), детективы («Пятый канал»), юмористические программы («Россия 1»), — и, конечно десятки новогодних концертов на зимних каникулах!

Напомним, что современные телевизоры полностью готовы к приёму цифровых эфирных телеканалов. К ним нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну дециметрового диапазона. Если же телевизор выпущен более 10 лет назад и не имеет тюнера DVB-T2, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка (которую, в ряде случаев, можно получить на льготных условиях).

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Цифровое телевидение в Ростовской области

В Ростове неделя началась без цифровых мультиплексов


Сегодня большинство жителей Ростовской области, привыкших встречать утро с «центральными каналами» РТРС, вновь увидели на экране сообщение «Нет сигнала». Причиной масштабного отключения, как водится, стала профилактика на оборудовании 35 ретрансляторов, затронувшая преимущественно первый мультиплекс. В то время как на четырёх станциях, — в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Ростове, — вещание цифрового эфирного телевидения было полностью приостановлено. Подробную информацию о сроках появления сигнала, — и графике других отключений ТВ на текущей неделе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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ТВ для отеля можно установить очень быстро!


Одним из важнейших сервисов для постояльцев отелей, безусловно, является телевидение. Особенно, когда холодно или дождь! Вдали от дома, с его помощью можно комфортно провести свободное время, узнать последние новости — и посмотреть любимые фильмы по заказу. Причём, чем качественнее соответствующий сервис, тем выше вероятность, что гость вновь выберет данный отель во время следующей поездки!.. Поэтому компания «Ростелеком» уделяет особое внимание развитию своей услуги «Телевидение для гостиниц». Благодаря ей, отели любого уровня, — от ведущих международных сетей до уютных домашних гостиниц, — могут предоставить гостям персонализированное ТВ премиум-качества. Для этого не потребуется даже телевизионная приставка, а информационную и техподдержку системы обеспечат специалисты «Ростелекома».
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«Ростовсат» предлагает бюджетные ресиверы «МТС-ТВ»


Маленькие красные антенны, которыми с энтузиазмом посыпал российские крыши МТС в рекламных роликах, появляются всё чаще. Этот процесс ускорится и на донской земле, поскольку один из старейших игроков ростовского рынка, — «Ростовсат», — приступил к реализации комплектов спутникового телевидения «МТС-ТВ». Можно покупать комплекты спутникового ТВ отдельно или в комплекте с установкой. Например, фирменный ресивер с поддержкой Full HD и подпиской на 1 месяц за 2730 рублей. Подробности данного предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Цифровое телевидение возвращается к коллективным антеннам


Цифровое эфирное телевидение, несмотря на профилактические отключения мультиплексов и мощного конкурента в лице сотен платных ТВ-каналов (включая HD!), не теряет популярности. Ведь, благодаря ему, россияне могут смотреть от 10 до 20 популярных каналов в цифровом качестве без ежемесячных затрат. Для этого необходимы лишь поддержка телевизором стандарта DVB-T2 (или ТВ-приставка) — и ДМВ-антенна, настроенная на ближайший ретранслятор. Впрочем, с последней иногда возникают трудности. В условиях городской застройки качественный приём сигнала на комнатную антенну бывает затруднён, а установка внешней антенны на крыше многоэтажки — дело затратное и небыстрое. Здесь телезрителю предстоит, для начала, заручиться поддержкой жителей многоквартирного дома*, — и, в случае успеха, осуществить инсталляцию, лучше с привлечением специалистов. К счастью, у этой проблемы появилось элегантное и эффективное решение, «подсмотренное» ещё во времена СССРустановка коллективной антенны для всего подъезда или даже дома. Причём, в соответствии с новым ГОСТ, все работы по инсталляции и эксплуатации данной инфраструктуры должна выполнить управляющая компания.
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Ростов на 4 дня останется без главных российских телеканалов


По сведениям TechnoDrive, Ростовский ОРТПЦ продолжает регулярную профилактику на передающих станциях, вызывающую перебои с трансляцией цифровых каналов. На следующей неделе соответствующие работы запланированы и в Ростове-на-Дону. По официальной информации, со вторника по пятницу (23-26 октября) они будут проводиться с 8 до 17 часов. Однако, в отличие от распространённой практики, когда отключаются один или два мультиплекса полностью, в донской столице на это время пропадут всего два телеканала, хотя и весьма популярных.
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