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Цифровое эфирное ТВ: сигнала нет? Есть! Смотрим!
Ситуация, когда нет сигнала цифрового эфирного ТВ хорошо знакома зрителям первого и второго мультиплексов в Ростове и области. Ведь периодически для проведения регламентных работ вещание отключается на большинстве ретрансляторов. Однако, когда это не происходит, — и, вместо сообщения «Нет сигнала», телезрители видят чёткую цифровую картинку, — им доступно множество развлекательных программ. Причём совершенно бесплатно!.. В том числе новые сериалы, продолжения культовых экранизаций и популярные ток-шоу, которых в преддверие новогодних праздников становится всё больше.
Среди новинок нынешнего телесезона отметим научно-фантастическую новинку «Первого канала» — фильм «Лучше, чем люди». По её сюжету роботы-андроиды живут бок о бок с людьми в мегаполисе будущего — помогают воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Главную роль в данном телепроекте играет Паулина Андреева, известная по сериалам «Метод» и «Спящие».
Тем временем, на канале «Россия 1», вслед за продолжением сериала «Челночницы», стартовал новый многосерйиный фильм «Акварели» — «история о переплетении криминала, интриг, любви и искусства».
Есть в телевизионном меню и ещё более серьёзное кино. Например, историческая драма «А.Л.Ж.И.Р» от телеканала НТВ. Это история женщин, попавших в один из самых суровых трудовых лагерей Казахстана.
Если же вы ищете более лёгкое, развлекательное кино, — включайте канал «ТВ Центр», где почти каждую неделю ожидается новая мелодрама.
Помимо этого, цифровые мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2 покажут колоритные индийские драмы (канал «Россия К»), детективы («Пятый канал»), юмористические программы («Россия 1»), — и, конечно десятки новогодних концертов на зимних каникулах!
Напомним, что современные телевизоры полностью готовы к приёму цифровых эфирных телеканалов. К ним нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну дециметрового диапазона. Если же телевизор выпущен более 10 лет назад и не имеет тюнера DVB-T2, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка (которую, в ряде случаев, можно получить на льготных условиях).
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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Сегодня большинство жителей Ростовской области, привыкших встречать утро с «центральными каналами» РТРС, вновь увидели на экране сообщение «Нет сигнала». Причиной масштабного отключения, как водится, стала профилактика на оборудовании 35 ретрансляторов, затронувшая преимущественно первый мультиплекс
. В то время как на четырёх станциях, — в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Ростове, — вещание цифрового эфирного телевидения было полностью приостановлено.
Подробную информацию о сроках появления сигнала, — и графике других отключений ТВ на текущей неделе, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Одним из важнейших сервисов для постояльцев отелей, безусловно, является телевидение. Особенно, когда холодно или дождь! Вдали от дома, с его помощью можно комфортно провести свободное время, узнать последние новости — и посмотреть любимые фильмы по заказу. Причём, чем качественнее соответствующий сервис, тем выше вероятность, что гость вновь выберет данный отель во время следующей поездки!.. Поэтому компания «Ростелеком
» уделяет особое внимание развитию своей услуги «Телевидение для гостиниц».
Благодаря ей, отели любого уровня, — от ведущих международных сетей до уютных домашних гостиниц, — могут предоставить гостям персонализированное ТВ премиум-качества. Для этого не потребуется даже телевизионная приставка, а информационную и техподдержку системы обеспечат специалисты «Ростелекома».
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Маленькие красные антенны, которыми с энтузиазмом посыпал российские крыши МТС в рекламных роликах, появляются всё чаще. Этот процесс ускорится и на донской земле, поскольку один из старейших игроков ростовского рынка, — «Ростовсат
», — приступил к реализации комплектов спутникового телевидения «МТС-ТВ».
Можно покупать комплекты спутникового ТВ отдельно или в комплекте с установкой. Например, фирменный ресивер с поддержкой Full HD и подпиской на 1 месяц за 2730 рублей. Подробности данного предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Цифровое эфирное телевидение,
несмотря на профилактические отключения мультиплексов
и мощного конкурента в лице сотен платных ТВ-каналов (включая HD!), не теряет популярности. Ведь, благодаря ему, россияне могут смотреть от 10 до 20 популярных каналов в цифровом качестве без ежемесячных затрат. Для этого необходимы лишь поддержка телевизором стандарта DVB-T2 (или ТВ-приставка)
— и ДМВ-антенна, настроенная на ближайший ретранслятор. Впрочем, с последней иногда возникают трудности. В условиях городской застройки качественный приём сигнала на комнатную антенну бывает затруднён, а установка внешней антенны на крыше многоэтажки — дело затратное и небыстрое. Здесь телезрителю предстоит, для начала, заручиться поддержкой жителей многоквартирного дома*, — и, в случае успеха, осуществить инсталляцию, лучше с привлечением специалистов. К счастью,
у этой проблемы появилось элегантное и эффективное решение,
«подсмотренное» ещё во времена СССР
— установка коллективной антенны
для всего подъезда или даже дома. Причём, в соответствии с новым ГОСТ, все работы по инсталляции и эксплуатации данной инфраструктуры должна выполнить управляющая компания.
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
По сведениям TechnoDrive, Ростовский ОРТПЦ
продолжает регулярную профилактику на передающих станциях, вызывающую перебои с трансляцией цифровых каналов.
На следующей неделе соответствующие работы запланированы и в Ростове-на-Дону. По официальной информации, со вторника по пятницу (23-26 октября) они будут проводиться с 8 до 17 часов. Однако, в отличие от распространённой практики, когда отключаются один или два мультиплекса полностью, в донской столице на это время пропадут всего два телеканала, хотя и весьма популярных.
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