Цифровое эфирное ТВ: сигнала нет? Есть! Смотрим!

Ситуация, когда нет сигнала цифрового эфирного ТВ хорошо знакома зрителям первого и второго мультиплексов в Ростове и области. Ведь периодически для проведения регламентных работ вещание отключается на большинстве ретрансляторов. Однако, когда это не происходит, — и, вместо сообщения «Нет сигнала», телезрители видят чёткую цифровую картинку, — им доступно множество развлекательных программ. Причём совершенно бесплатно!.. В том числе новые сериалы, продолжения культовых экранизаций и популярные ток-шоу, которых в преддверие новогодних праздников становится всё больше.

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Среди новинок нынешнего телесезона отметим научно-фантастическую новинку «Первого канала» — фильм «Лучше, чем люди». По её сюжету роботы-андроиды живут бок о бок с людьми в мегаполисе будущего — помогают воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Главную роль в данном телепроекте играет Паулина Андреева, известная по сериалам «Метод» и «Спящие».



Тем временем, на канале «Россия 1», вслед за продолжением сериала «Челночницы», стартовал новый многосерйиный фильм «Акварели» — «история о переплетении криминала, интриг, любви и искусства».



Есть в телевизионном меню и ещё более серьёзное кино. Например, историческая драма «А.Л.Ж.И.Р» от телеканала НТВ. Это история женщин, попавших в один из самых суровых трудовых лагерей Казахстана.



Если же вы ищете более лёгкое, развлекательное кино, — включайте канал «ТВ Центр», где почти каждую неделю ожидается новая мелодрама.



Помимо этого, цифровые мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2 покажут колоритные индийские драмы (канал «Россия К»), детективы («Пятый канал»), юмористические программы («Россия 1»), — и, конечно десятки новогодних концертов на зимних каникулах!



Напомним, что современные телевизоры полностью готовы к приёму цифровых эфирных телеканалов. К ним нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну дециметрового диапазона. Если же телевизор выпущен более 10 лет назад и не имеет тюнера DVB-T2, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка (которую, в ряде случаев, можно получить на льготных условиях).