Лучший подарок ребёнку — обеспеченное ИТ-будущее!

До новогодних праздников остаётся совсем немного времени и большинство родителей уже задумались о подарках для своих любимых чад. Возможно, это будут модные гаджеты или туристическая поездка всей семьёй в тёплые страны... Но есть гораздо более практичные подарки, за которые ребёнок будет благодарен вам много лет подряд! Это знания, которые помогут ему в перспективе получить востребованную специальность и найти высокооплачиваемую работу. Особенно, если пройти обучение можно параллельно с отдыхом на природе и в окружении новых друзей. Именно такую возможность школьникам 8-11 классов и студентам колледжей предлагает проект «Школа::Кода»!.. С 4 по 13 января в посёлке Золотая Коса на побережье Азовского моря будущие «айтишники» научатся программировать на C++, — а также приобретут навыки составления алгоритмов и решения олимпиадных задач (в зависимости от уровня базовой подготовки).

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Важный момент — занятия в зимнем ИТ-лагере «Школы::Кода» рассчитаны на любой уровень подготовки. В зависимости от опыта (или отсутствия такового), участники проекта будут разделены на группы. И, пока начинающие программисты будут изучать основы языка C++, более сильные группы сконцентрируются на изучении алгоритмизации и решении олимпиадных задач.



По данным организаторов, всего в рамках зимней смены учащимся «Школы::Кода» предстоит решить порядка 100-150 задач. А ещё их ждут лекции опытных наставников — преподавателей ЮФУ и студентов, регулярно принимающих участие в Чемпионате мира по спортивному программированию ACM ICPC.



При этом желающим подарить ребёнку обучение в «Школе::Кода» стоит поторопиться. Ведь участниками зимней смены могут стать всего 30 человек, онлайн-регистрация которых завершается 20 декабря. К этому же времени необходимо оплатить оргвзнос в размере 13 500 рублей (если ребёнку ещё не исполнилось 15 лет, родители могут получить частичную компенсацию стоимости путёвки).



Также важным, — и обязательным, — условием является наличие у каждого участника собственного ноутбука. При отсутствии такового, эксперты TechnoDrive рекомендуют покупать для будущих программистов модели с разумным запасом по производительности. Это не обязательно должны быть дорогие устройства, но и слишком бюджетные «печатные машинки» тоже брать не следует, — ведь современные среды разработки довольно требовательны к аппаратным ресурсам ПК.



И, наконец, о самом важном с точки зрения многих детей — об отдыхе на каникулах! В программе зимней «Школы::Кода» предусмотрена и развлекательная программа. Ведь базой для проведения занятий выступит СОК «Ромашка», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области (пос. Золотая Коса). Здесь, в живописном лесном массиве на побережье Азовского моря, у будущих программистов будет время насладиться природой и увлекательно провести время под присмотром воспитателей.



Конечно, зимнее побережье Азовского моря не сравнится с тёплыми курортами Юго-Восточной Азии и Океании, куда можно было бы отправиться на новогодних каникулах. Однако, у будущих программистов и их родителей всё ещё впереди!.. Ведь ИТ-отрасль остро нуждается в талантливых девелоперах, — которые, получив качественное образование, смогут, в том числе, работать «на удалёнке» из тех самых райских уголков (и приглашать в гости семью). Причём проживая там гораздо более длительный период, чем новогодняя неделя, от которой когда-то они отказались «в далёком 2019 году».