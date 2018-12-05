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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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5 декабря 2018, Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ

Лучший подарок ребёнку — обеспеченное ИТ-будущее!

Зимняя «Школа::Кода» приглашает юных ростовчанДо новогодних праздников остаётся совсем немного времени и большинство родителей уже задумались о подарках для своих любимых чад. Возможно, это будут модные гаджеты или туристическая поездка всей семьёй в тёплые страны... Но есть гораздо более практичные подарки, за которые ребёнок будет благодарен вам много лет подряд! Это знания, которые помогут ему в перспективе получить востребованную специальность и найти высокооплачиваемую работу. Особенно, если пройти обучение можно параллельно с отдыхом на природе и в окружении новых друзей. Именно такую возможность школьникам 8-11 классов и студентам колледжей предлагает проект «Школа::Кода»!.. С 4 по 13 января в посёлке Золотая Коса на побережье Азовского моря будущие «айтишники» научатся программировать на C++, — а также приобретут навыки составления алгоритмов и решения олимпиадных задач (в зависимости от уровня базовой подготовки).

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Важный момент — занятия в зимнем ИТ-лагере «Школы::Кода» рассчитаны на любой уровень подготовки. В зависимости от опыта (или отсутствия такового), участники проекта будут разделены на группы. И, пока начинающие программисты будут изучать основы языка C++, более сильные группы сконцентрируются на изучении алгоритмизации и решении олимпиадных задач.

По данным организаторов, всего в рамках зимней смены учащимся «Школы::Кода» предстоит решить порядка 100-150 задач. А ещё их ждут лекции опытных наставников — преподавателей ЮФУ и студентов, регулярно принимающих участие в Чемпионате мира по спортивному программированию ACM ICPC.

При этом желающим подарить ребёнку обучение в «Школе::Кода» стоит поторопиться. Ведь участниками зимней смены могут стать всего 30 человек, онлайн-регистрация которых завершается 20 декабря. К этому же времени необходимо оплатить оргвзнос в размере 13 500 рублей (если ребёнку ещё не исполнилось 15 лет, родители могут получить частичную компенсацию стоимости путёвки).

Также важным, — и обязательным, — условием является наличие у каждого участника собственного ноутбука. При отсутствии такового, эксперты TechnoDrive рекомендуют покупать для будущих программистов модели с разумным запасом по производительности. Это не обязательно должны быть дорогие устройства, но и слишком бюджетные «печатные машинки» тоже брать не следует, — ведь современные среды разработки довольно требовательны к аппаратным ресурсам ПК.

И, наконец, о самом важном с точки зрения многих детей — об отдыхе на каникулах! В программе зимней «Школы::Кода» предусмотрена и развлекательная программа. Ведь базой для проведения занятий выступит СОК «Ромашка», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области (пос. Золотая Коса). Здесь, в живописном лесном массиве на побережье Азовского моря, у будущих программистов будет время насладиться природой и увлекательно провести время под присмотром воспитателей.

Конечно, зимнее побережье Азовского моря не сравнится с тёплыми курортами Юго-Восточной Азии и Океании, куда можно было бы отправиться на новогодних каникулах. Однако, у будущих программистов и их родителей всё ещё впереди!.. Ведь ИТ-отрасль остро нуждается в талантливых девелоперах, — которые, получив качественное образование, смогут, в том числе, работать «на удалёнке» из тех самых райских уголков (и приглашать в гости семью). Причём проживая там гораздо более длительный период, чем новогодняя неделя, от которой когда-то они отказались «в далёком 2019 году».

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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ

Студенты ИКТИБ ЮФУ Хабаров и Гордиенко победили на WorldSkills!


Как показывает практика, большинство IT-профессий интернациональны. Программисты, веб-дизайнеры, сисадмины и другие «айтишники» могут успешно трудиться в любой точке мира, за тысячи километров от своих работодателей. Всё, что им для этого нужно — качественный доступ в Интернет и соблюдение общепринятых мировых стандартов (и, обычно, возможность работать ночью). Поэтому чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills с каждым годом становятся всё популярнее. Одно из таких состязаний недавно завершилось в Москве, — принеся студентам ИКТИБ ЮФУ (Таганрог) две золотые медали и множество дипломов финалистов.
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Хакатон Cyber Garden в ИТА ЮФУ разработает «Умный город»


Если вы хороший программист, талантливый дизайнер или опытный IT-менеджер, эта новость TechnoDrive нашла своего адресата!.. Ведь уже через несколько часов в Таганроге начнётся увлекательный хакатон Cyber Garden, посвящённый разработке систем «Умный город». Принять в нём участие могут творческие команды в составе 2-5 человек, имеющие яркие IT-идеи и желающие воплотить их на практике. В ходе 48-часового марафона, — с 30 ноября по 2 декабря, — участники Cyber Garden получат возможность детально проработать свои проекты и представить их на суд жюри. А победители конкурса смогут реализовать свои IT-системы на малой родине Чехова при поддержке Администрации Таганрога.
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Вы сможете построить супербизнес?


Управление бизнесом сродни искусству — у одних это получается блестяще, пока дела других несут убытки. Многое, конечно, зависит от харизмы, фортуны и врождённой деловой хватки! Добавим сюда личный опыт. Последний особенно важен в ИКТ, где топ-менеджерам приходится постоянно оценивать перспективность реальных инноваций — и фактически «с нуля» строить свой сегмент рынка. Проверить свои способности в этом непростом, но увлекательном деле, вам поможет деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», которая состоится 14 ноября в Ростове-на-Дону. Принять участие в 10-часовом марафоне по организации высокотехнологичного бизнеса могут все желающие. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидии, снижающие стоимость участия в 10 раз — до 500 рублей.
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Минимум два Дня открытых дверей совсем скоро: СКФ МТУСИ и РГУПС!


Предположим, молодой человек или девушка хочет стать будущим «IT-супергероем». Однако для этого вовсе не обязательно выбирать именно «айтишный» ВУЗ! Возьмём для примера железнодорожный транспорт, меняющийся буквально на глазах. Сегодня это двухэтажные вагоны с сетями Wi-Fi (админить TechnoDrive прямо на ходу вполне реально — БЗ), — а также стремительно растущие продажи билетов онлайн и мощнейшая ИТ-инфраструктура, нуждающаяся в профессиональной поддержке и усовершенствовании. К тому же РЖД на данный момент является крупнейшим работодателем, постоянно нуждающимся в новых кадрах!.. Узнать об этих и других преимуществах ИТ-образования в стенах РГУПС можно на Дне открытых дверей университета уже в ближайшее воскресенье (28 октября). Если же вы всё-таки склоняетесь к работе в «классической» сфере связи (не только «на колесе»), то и для вас есть хорошие новости! Это СКФ МТУСИ.
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Донская наука под флагом ЮФУ собирает стадионы


Одним из значимых событий минувших выходных, безусловно, стал IX Фестиваль науки юга России, состоявшийся 20-21 октября на новом стадионе «Ростов-Арена». Примечательно, что с каждым годом его организаторы выбирают всё более масштабные площадки, — что отражает растущий интерес к достижениям донской науки (и желание представить их более ярко). В частности, основной темой прошедшего фестиваля стал искусственный интеллект, который уже сегодня можно встретить во многих сферах нашей жизни. О том, какие перспективы для россиян открывают умные роботы, — и какие задачи предстоит незамедлительно решить в данной сфере, — читайте в эксклюзивном репортаже TechnoDrive с места событий!
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