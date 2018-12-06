4G в Ростовской области: какой Интернет лучший? С усилителем?

Мы все уже давно привыкли к возможностям беспроводного Интернета, — которые с появлением 4G стали ещё более всеобъемлющими. Однако даже сейчас, когда LTE есть у всех операторов «большой четвёрки», а на подходе сети пятого поколения, качество работы 4G порой оставляет желать лучшего. Ведь карты покрытия на официальных сайтах сотовых компаний основаны на математических моделях распространения сигналов. На практике же серьёзное влияние на сигнал 4G, — и его доступность, — оказывает городская застройка. Если же речь идёт о мобильном Интернете в помещениях, то на первый план выходят материалы стен, направление окон и, конечно, этаж, где находится абонент. Иногда без дополнительных антенн и усилителей сигнала 4G просто не обойтись!

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«Лучший 4G в Ростове — сильный 4G!»



Можно много спорить о тарифах на мобильный Интернет, однако ключевыми параметрами, влияющим на выбор оператора 4G, остаются качество сигнала и вытекающая из него скорость доступа. Если же сигнал LTE отсутствует или плохо ловится в помещении, нужны срочные меры. Например, установка антенн 4G, усилителей — или даже специальных LTE-клиентов.



Приобрести их можно в магазинах «Мастер связи» (ссылка) и «Крокс» (официальный дилер в Ростове). Причём в ассортименте имеются как удобные устройства для персонального использования, так и решения для небольших компаний, арендующих подвальные помещения или расположенных в местах, куда ещё не добрался 4G.



«Выбрать LTE или поставить хот-спот?»



Конечно, вместо усилителя 4G можно установить хот-спот Wi-Fi и обеспечить посетителей мобильным Интернетом «за счёт заведения». Однако, по мнению экспертов, этот вариант не всегда удобен.



«Если речь идёт о магазине в полуподвальном помещении, бесплатный Wi-Fi для клиентов здесь не слишком уместен, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь покупатели, перемещающиеся между стеллажами с товаром, вряд ли захотят "на ходу" проходить обязательную авторизацию для подключения к хот-споту. А между тем Интернет им может пригодиться, чтобы сравнить цены в других торговых сетях или, например, уточнить список покупок у близкого человека по WhatsApp. Качественный сигнал 4G здесь явно лучше, чем бесплатный Wi-Fi, поскольку объём трафика небольшой — и он обычно списывается из предоплаченного пакета, не приводя к дополнительным расходам».



Впрочем, если выбор был сделан в пользу хот-спота (например, для кафе в подвале), то в ассортименте компании «Крокс» есть и оборудование для усиления Wi-Fi (а также 3G и GSM). Поэтому, каждый владелец бизнеса, — и индивидуальный пользователь, — найдёт здесь нужное ему решение.