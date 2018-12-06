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4G в Ростовской области: какой Интернет лучший? С усилителем?
Мы все уже давно привыкли к возможностям беспроводного Интернета, — которые с появлением 4G стали ещё более всеобъемлющими. Однако даже сейчас, когда LTE есть у всех операторов «большой четвёрки», а на подходе сети пятого поколения, качество работы 4G порой оставляет желать лучшего. Ведь карты покрытия на официальных сайтах сотовых компаний основаны на математических моделях распространения сигналов. На практике же серьёзное влияние на сигнал 4G, — и его доступность, — оказывает городская застройка. Если же речь идёт о мобильном Интернете в помещениях, то на первый план выходят материалы стен, направление окон и, конечно, этаж, где находится абонент. Иногда без дополнительных антенн и усилителей сигнала 4G просто не обойтись!
«Лучший 4G в Ростове — сильный 4G!»
Можно много спорить о тарифах на мобильный Интернет, однако ключевыми параметрами, влияющим на выбор оператора 4G, остаются качество сигнала и вытекающая из него скорость доступа. Если же сигнал LTE отсутствует или плохо ловится в помещении, нужны срочные меры. Например, установка антенн 4G, усилителей — или даже специальных LTE-клиентов.
Приобрести их можно в магазинах «Мастер связи» (ссылка) и «Крокс» (официальный дилер в Ростове). Причём в ассортименте имеются как удобные устройства для персонального использования, так и решения для небольших компаний, арендующих подвальные помещения или расположенных в местах, куда ещё не добрался 4G.
«Выбрать LTE или поставить хот-спот?»
Конечно, вместо усилителя 4G можно установить хот-спот Wi-Fi и обеспечить посетителей мобильным Интернетом «за счёт заведения». Однако, по мнению экспертов, этот вариант не всегда удобен.
«Если речь идёт о магазине в полуподвальном помещении, бесплатный Wi-Fi для клиентов здесь не слишком уместен, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь покупатели, перемещающиеся между стеллажами с товаром, вряд ли захотят "на ходу" проходить обязательную авторизацию для подключения к хот-споту. А между тем Интернет им может пригодиться, чтобы сравнить цены в других торговых сетях или, например, уточнить список покупок у близкого человека по WhatsApp. Качественный сигнал 4G здесь явно лучше, чем бесплатный Wi-Fi, поскольку объём трафика небольшой — и он обычно списывается из предоплаченного пакета, не приводя к дополнительным расходам».
Впрочем, если выбор был сделан в пользу хот-спота (например, для кафе в подвале), то в ассортименте компании «Крокс» есть и оборудование для усиления Wi-Fi (а также 3G и GSM). Поэтому, каждый владелец бизнеса, — и индивидуальный пользователь, — найдёт здесь нужное ему решение.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
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4G в Ростове
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«Чёрная пятница» с её впечатляющими скидками осталась позади, однако сезон новогодних подарков только набирает обороты!.. В частности, спутниковый оператор SenSat
предлагает каждому абоненту, подключившемуся до 31 января бесплатные 50 Гб быстрого спутникового Интернета.
Чтобы успеть, достаточно приобрести спутниковый комплект двустороннего доступа в АО «РТКомм.РУ» или у его авторизованных партнёров. При этом расходовать подарочный трафик можно будет до конца месяца, следующего за подключением к сети SenSat.
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За всё хорошее, как известно, приходится платить. Если абонент хочет высокое разрешение видео на смартфоне — нет проблем, но базовых станций приходится строить всё больше! Именно поэтому, наверное, у некоторых операторов выросло число БС с нарушениями, их просто не успевают настраивать и регистрировать (несмотря на то, что процедуру упростили — БЗ). В любом случае, на практике получается, что мобильные операторы, использующие громкие названия тарифов вроде «Тарифище», сильнее всего проштрафились перед «Роскомнадзором» в плане ухудшения динамики показателей. К примеру, у МТС специалисты «Роскомнадзора» обнаружили 4154 базовые станции, нарушавшие правила использования радиочастотного спектра, — на 588 станций больше, чем за аналогичный период прошлого года. А лидером антирейтинга оказался «Билайн».
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Оптимистичные эксперты уверены в блестящих перспективах Интернета вещей! Однако есть проблемы связи — существующие сети 4G «не потянут» миллиарды умных датчиков и прочих IoT
-устройств без ущерба для качества обслуживания сотовых абонентов. А сети 5G в большинстве стран, включая Россию, ещё ограничиваются небольшими пилотными зонами (зато там ездит беспилотный автотранспорт — БЗ)
Впрочем, дожидаться коммерческого запуска 5G, — и создания приемлемого покрытия, — для внедрения IoT совсем не обязательно! Благодаря технологии LoRaWAN
уже сегодня компании могут строить частные защищённые сети радиусом до 20 км.
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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений объявил финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2018 г. По официальным данным «Ростелекома
», компания действительно строит цифровую Россию!
К примеру, капвложения составили 16,3 млрд руб. (20,6% от выручки), увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Мобильный доступ в Интернет продолжает активно вытеснять другие способы коммуникаций. На смену классической телефонии и SMS приходят онлайн-звонки и чаты в мессенджерах, тарифы на которые гораздо демократичнее при аналогичном качестве связи. Но главными потребителями трафика являются отнюдь не сервисы для общения и социальные сети, а многочисленные развлекательные ресурсы. Прослушивание музыки, интернет-кинотеатры, — а порой ещё и раздача 4G на близлежащие планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры... Всё это формирует значительный спрос на сотовые тарифы с безлимитным Интернетом, которые операторы то вводят, то отменяют — причём всегда «единым фронтом». Сейчас на рынке мобильной связи опять «оттепель», и абоненты «большой четвёрки» могут подключать 4G-безлимиты по своему вкусу, однако эксперты предупреждают — это может быть совсем ненадолго.
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