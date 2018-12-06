Каждый второй россиянин имеет ключ к госуслугам

В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которой в ноябре исполнилось 7 лет, зарегистрировано больше половины населения России — почти 84 миллиона человек. Об этом сообщает компания «Ростелеком», являющаяся разработчиком системы. Напомним, что популярность ЕСИА стремительно растёт: лишь с начала 2018 года с помощью учетной записи данной системы совершено более 1,5 млрд авторизаций. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. ЕСИА стала для граждан единой точкой доступа более чем к двум тысячам (!) государственных и коммерческих порталов. С помощью системы более 9000 пользователей в минуту заходят на Единый и региональные порталы госуслуг, сайты Росреестра, Федеральной налоговой службы, Пенсионного Фонда, «Российской общественной инициативы» (РОИ), — а также подключаются к бесплатной общественной сети WiFi в системе московского транспорта.

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Среди регионов, где доля зарегистрированных в ЕСИА граждан старше 14 лет превышает 90%, лидируют Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Тыва, Курская и Сахалинская области. За год количество зарегистрированных в ЕСИА граждан в этих регионах увеличилось на 10-15%. Также в состав регионов-лидеров вошли Республика Алтай, Магаданская область и Еврейская автономная область с приростом более чем на 30%.



К числу регионов с показателем выше 70% за 2018 год присоединилась Республика Калмыкия, где доля зарегистрированных в ЕСИА пользователей выросла за год почти на 35%, Республика Адыгея и Камчатский край с приростом около 25%, а также Хабаровский край, Республики Башкортостан, Марий Эл и Саха (Якутия), Кировская и Орловская области с показателем роста более чем на 20%.



Более 54% от общего количества зарегистрированных в ЕСИА — женщины. Свыше 40% «электронных» граждан старше 45 лет. За ними следуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (более 25%) и от 35 до 44 лет (22%). Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 10%.



Сегодня на Едином портале госулуг доступно более 29 000 федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Из них 23 000 требуют подтверждённой учётной записи, которая есть сегодня более чем у 60% пользователей портала — это почти 52 млн граждан. Чаще всего россияне подтверждают учетную запись ЕСИА в центрах обслуживания — этим способом воспользовались более 43 млн человек. Почти 6,2 млн пользователей получили код подтверждения личности письмом «Почты России».



Набирает популярность и реализованный в марте 2018 года сервис подтверждения через онлайн-банкинг — этот канал оказался востребованным почти у 2,2 млн человек. C помощью квалифицированной электронной подписи учётную запись в ЕСИА подтвердили более 450 тысяч граждан.



Напомним, что государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Развитием системы занимается ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество» и в качестве единственного исполнителя по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства. Технологическим партнёром проекта выступает АО «РТ Лабс», входящее в группу компаний «Ростелеком».



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